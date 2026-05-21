YWO تطلق برنامج استرداد نقدي بنسبة 5% على الفروقات السعرية

Welcome to YWO Beyond the Ordinary YWO Trading Platform YWO Trading Platform YWO Trading Platform

العنوان الفرعي: يقدم البرنامج استردادًا نقديًا على الصفقات المؤهلة عبر جميع أزواج العملات الأجنبية والمعادن، وينتهي في 31 مايو.

COMOROS, May 21, 2026 /EINPresswire.com/ -- طرحت شركة YWO برنامج استرداد نقدي (Cashback) على الفروقات السعرية (الاسبريد) يكافئ المتداولين مباشرة على نشاطهم عبر المنصة. وبدءًا من الآن، يربح العملاء استردادًا نقديًا بنسبة 5% من قيمة الاسبريد على الصفقات المؤهلة التي يتم فتحها عبر جميع أزواج العملات الأجنبية والمعادن. يتم إيداع الاسترداد النقدي تلقائيًا في محفظة العميل بعد كل صفقة مؤهلة، دون وجود حد أقصى لإجمالي الأرباح الفردية، ويكون الرصيد متاحًا إما للسحب أو التداول، وذلك وفقًا للحدود العامة للبرنامج والشروط والأحكام المعمول بها.

يستمر البرنامج حتى 31 مايو 2026.

هيكلية مُصممة للمتداولين النشطين

تتميز آلية عمل البرنامج بالوضوح والمباشرة؛ حيث يصبح العملاء مؤهلين للبرنامج عند استيفائهم للحد الأدنى للإيداع، والتداول عبر حساب قياسي (Standard) غير مخصص للمكافآت (non-bonus) على أزواج العملات الرئيسية والمعادن، مع الالتزام بالسياسات وشروط التداول المعمول بها. وكل صفقة تظل مفتوحة لمدة خمس دقائق كحد أدنى تؤهل صاحبها للحصول على استرداد نقدي بنسبة 5% على الاسبريد. وبمجرد حساب الرصيد وإيداعه في المحفظة، يصبح متاحًا للاستخدام فورًا، وللمتداولين كامل الحرية في سحبه أو إعادة استثماره في صفقاتهم التالية؛ فالخيار يعود إليهم تمامًا.

تتوفر رافعة مالية تصل إلى 1:500 طوال فترة البرنامج، مما يمنح المتداولين المرونة الكافية للتعامل مع السوق وفقًا لرؤيتهم الخاصة.

وعلى عكس العروض الترويجية التقليدية التي تفرض قيودًا على كيفية استخدام المكافآت، يتم إيداع الاسترداد النقدي مباشرة في محفظة العميل ويمكن استخدامه أو سحبه وفقًا لإجراءات الشركة المعتادة. فلا توجد خطوات معقدة لاسترداد القيمة، ولا فترات حجز على الرصيد، ولا يوجد حد أدنى للسحب مرتبط بالمكافأة نفسها.

ميزة ملموسة لشبكة الوسطاء المعرّفين (IB)

يمتد المنطق التجاري لهذا البرنامج ليشمل شبكة الوسطاء المعرّفين (Introducing Brokers - IBs) التابعة لـ YWO. فمع زيادة نشاط العملاء، يستفيد الوسطاء المعرّفون من أحجام تداول أعلى، حيث ترتبط العلاقة بين نشاط العملاء وأرباح الوسطاء المعرّفين ارتباطًا وثيقًا. وتساهم قاعدة العملاء النشطة التي تحصل على الاسترداد النقدي في زيادة نشاط التداول عبر الشبكة بالكامل، مما يدعم نمو أعمال الوسطاء المعرّفين.

يعكس هيكل المكافأة المزدوج هذا الفلسفة الأوسع لشركة YWO تجاه علاقات الشركاء؛ حيث تحرص الشركة على بناء برامج تخلق حوافز متوافقة ومتبادلة عبر الشبكة بأكملها، بدءًا من المتداول الفردي وصولاً إلى الشريك المؤسسي الذي يدير محافظ عملاء ذات أحجام تداول ضخمة.

ونحث الوسطاء المعرّفين الراغبين في تحقيق أقصى استفادة من إمكانات البرنامج قبل الموعد النهائي في 31 مايو على التأكد من تسجيل قاعدة عملائهم وبدء تداولهم بنشاط.

توفر البرنامج وتفاصيله الرئيسية

برنامج الاسترداد النقدي بنسبة 5% على الاسبريد متاح لجميع العملاء المؤهلين والمستوفين للشروط على منصة YWO. وتتلخص التفاصيل الرئيسية فيما يلي:

استرداد نقدي بنسبة 5% على الفروقات السعرية (الاسبريد) لكل صفقة مؤهلة.

الحد الأدنى للإيداع هو 1,000 دولار أمريكي.

التداول عبر الحسابات القياسية (Standard) غير المخصصة للمكافآت فقط.

البرنامج متاح على جميع أزواج العملات الأجنبية (FX) والمعادن.

لا يوجد حد أقصى فردي لإجمالي أرباح الاسترداد النقدي.

يتم إيداع الاسترداد النقدي مباشرة في محفظة العميل.

الرصيد متاح للسحب أو إعادة الاستثمار في أي وقت.

رافعة مالية تصل إلى 1:500 متاحة طوال فترة البرنامج.

ينتهي البرنامج في 31 مايو 2026.

تحذير من المخاطر: ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) والفوركس على مستوى عالٍ من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. تخضع المشاركة في برنامج الاسترداد النقدي للشروط والأحكام المعمول بها، بما في ذلك متطلبات الأهلية، ومعايير تأهيل الصفقات، والحدود العامة للبرنامج. يجب على العملاء مراجعة اتفاقية العميل وشروط العرض الترويجي بعناية قبل المشاركة. ولا يعد الأداء السابق مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

نبذة عن YWO

شركة YWO هي وسيط مالي يعمل على مستوى عالمي، ويتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات المالية القابلة للتداول، بما في ذلك الفوركس والسلع والمؤشرات. تلتزم الشركة بتوفير شروط تداول شفافة، وموثوقية تكنولوجية، وبناء علاقات مستدامة مع كل من عملاء التجزئة والشركاء المؤسسيين. تحظى YWO بتراخيص تنظيمية في العديد من الدول والمناطق وتواصل توسيع نطاق حضورها العالمي.

All in One Portal App

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.