YWO ra mắt chương trình hoàn tiền 5% spread

Chương trình cung cấp cashback cho các giao dịch đủ điều kiện trên tất cả các cặp FX và kim loại, với thời hạn đến ngày 31 tháng 5.

COMOROS, May 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- YWO đã giới thiệu chương trình hoàn tiền spread nhằm trực tiếp thưởng cho nhà giao dịch dựa trên hoạt động của họ trên nền tảng. Bắt đầu ngay từ bây giờ, khách hàng sẽ nhận 5% cashback trên spread cho các giao dịch đủ điều kiện trên tất cả các cặp ngoại hối và kim loại. Cashback được tự động cộng vào ví của khách hàng sau mỗi giao dịch hợp lệ, không giới hạn tổng thu nhập cá nhân, và có thể được sử dụng để rút tiền hoặc tiếp tục giao dịch, theo các giới hạn và điều khoản của chương trình.

Chương trình kéo dài đến ngày 31 tháng 5 năm 2026.

Cấu trúc được thiết kế cho nhà giao dịch tích cực

Cơ chế hoạt động rất đơn giản. Khách hàng đáp ứng mức nạp tối thiểu, giao dịch trên tài khoản tiêu chuẩn không có bonus đối với các cặp FX chính và kim loại, đồng thời tuân thủ các chính sách và điều kiện giao dịch áp dụng sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình. Mỗi giao dịch được giữ lệnh tối thiểu năm phút sẽ đủ điều kiện nhận 5% cashback trên spread. Sau khi được tính toán và cộng vào ví, số dư có thể sử dụng ngay. Nhà giao dịch có thể rút tiền hoặc tái đầu tư vào vị thế tiếp theo — hoàn toàn do họ quyết định.

Leverage lên đến 500:1 được áp dụng trong suốt chương trình, mang lại sự linh hoạt để nhà giao dịch tiếp cận thị trường theo chiến lược riêng của mình.

Không giống như các chương trình khuyến mãi có điều kiện sử dụng phần thưởng, cashback được cộng trực tiếp vào ví của khách hàng và có thể được sử dụng hoặc rút tiền theo quy trình của Công ty. Không có bước quy đổi, không có thời gian giữ tiền, và không có yêu cầu số tiền rút tối thiểu gắn với phần thưởng.

Lợi ích dành cho mạng lưới IB

Chương trình cũng mang lại lợi ích cho mạng lưới Introducing Broker (IB) của YWO. Khi hoạt động giao dịch của khách hàng tăng lên, IB có thể hưởng lợi từ khối lượng giao dịch cao hơn. Mối liên hệ giữa hoạt động của khách hàng và thu nhập của IB là rất chặt chẽ. Một tệp khách hàng tích cực và nhận cashback sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động giao dịch trong toàn bộ mạng lưới, từ đó hỗ trợ sự phát triển của IB.

Cấu trúc “hai bên cùng hưởng lợi” này phản ánh định hướng của YWO trong việc xây dựng mối quan hệ với đối tác. Công ty thiết kế các chương trình tạo ra lợi ích đồng nhất cho toàn bộ hệ sinh thái, từ nhà giao dịch cá nhân đến các đối tác tổ chức quản lý khối lượng lớn khách hàng.

Các IB muốn tối đa hóa lợi ích từ chương trình trước thời hạn 31 tháng 5 được khuyến khích đảm bảo khách hàng của mình đã đăng ký và đang giao dịch tích cực.

Phạm vi áp dụng và thông tin chính của chương trình

Chương trình hoàn tiền 5% spread áp dụng cho tất cả khách hàng đủ điều kiện trên nền tảng YWO. Thông tin chi tiết bao gồm:

5% cashback trên spread cho mỗi giao dịch đủ điều kiện

Yêu cầu nạp tối thiểu 1.000 USD

Chỉ áp dụng cho tài khoản tiêu chuẩn không có bonus

Áp dụng cho tất cả các cặp FX và kim loại

Không giới hạn tổng cashback cá nhân

Cashback được cộng trực tiếp vào ví của khách hàng

Số dư có thể rút hoặc tái đầu tư bất cứ lúc nào

Leverage lên đến 500:1 trong suốt chương trình

Chương trình kết thúc vào ngày 31 tháng 5 năm 2026

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch CFDs và forex tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Việc tham gia chương trình Cashback phụ thuộc vào các Điều khoản và Điều kiện áp dụng, bao gồm yêu cầu đủ điều kiện, tiêu chí giao dịch hợp lệ và các giới hạn chung của chương trình. Khách hàng nên xem xét kỹ Thỏa thuận Khách hàng và Điều khoản Khuyến mãi trước khi tham gia. Kết quả trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.

Về YWO



YWO là một broker tài chính hoạt động toàn cầu, cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại sản phẩm giao dịch, bao gồm forex, hàng hóa và chỉ số. Công ty cam kết mang đến điều kiện giao dịch minh bạch, công nghệ ổn định và xây dựng mối quan hệ bền vững với cả khách hàng cá nhân và đối tác tổ chức. YWO sở hữu các giấy phép quản lý tại nhiều khu vực pháp lý và đang tiếp tục mở rộng quy mô toàn cầu.



