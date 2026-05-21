إطلاق G700 في بنما — جيتور تُعمّق حضورها في أمريكا اللاتينية
EINPresswire.com/ -- ظهرت سيارة G700 رسميًا لأول مرة في بنما بصفتها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة الرائدة ضمن سلسلة G الراقية من جيتور. وإثر انطلاقتها الناجحة في الإكوادور وكوستاريكا التي حظيت باعتراف سوقي واسع، يمثّل هذا الإطلاق خطوةً محوريةً في استراتيجية جيتور للتوسع في أمريكا اللاتينية. فهي تُقدم خيارًا جديدًا ومتميزًا للتنقل على الطرق الوعرة للمستهلكين المحليين، مجسّدةً التزام العلامة التجارية طويل الأمد بتعميق حضورها في الأسواق الإقليمية.
تقع بنما في قلب امريكا الوسطى والجنوبية، وتتميز بتضاريس متنوعة تجمع بين المرتفعات والغابات الاستوائية المطيرة، مما يستوجب قدرات استثنائية في الطرق الوعرة وقابلية عبور عالية. تعتمد G700 على محرك 2.0TD وناقل حركة طولي من نوع 2DHT، يُحقق تسارعاً من 0 إلى 100 كم/ساعة في 4.6 ثوانٍ فقط. وبفضل بطاريتها المخصصة للطرق الوعرة ومحركها الكهربائي P4 ثنائي السرعات، تُوازن تقنيتها الهجينة بين القوة والكفاءة ومدى الرحلة، متغلّبةً على تحديات الشحن عبر المسافات الطويلة في المنطقة. كما تضمّ السيارة ثلاثة أقفال تفاضلية وتعليقاً هوائياً ضمن تجهيزاتها الاحترافية للطرق الوعرة، مما يمنحها قابلية عبور استثنائية تُمكّنها من اجتياز المنحدرات الحادة والطرق الموحلة وغيرها من التضاريس الصعبة.
استجابةً لنمط الحياة العائلي الكبير السائد في بنما والطلب المتزايد على المغامرات في الهواء الطلق، توفّر G700 مقصورةً واسعه وأكبر صندوق أمتعة في فئتها، محقّقةً توازناً بين راحة الركاب وسعة الحمولة. وتتجلى الفخامة في تجهيزاتها الراقية التي تشمل نظام صوت Lexicon وعجلة قيادة مغلّفاة بالجلد ومكيّفاً أوتوماتيكياً بثلاث مناطق وباباً خلفياً كهربائياً، لتحقّق توازناً مثالياً بين الأداء القوي في الطرق الوعرة والراحة الراقية.
صُمّمت G700 على يد المصمم العالمي الشهير بولا شير، إذ تتجسّد فيها لغة التصميم البصري "حافة الفولاذ". وبعد إطلاقها الرسمي في الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي، اكتسبت G700 سريعاً صدىً واسعاً في هذا السوق المحوري للسيارات الفاخرة للطرق الوعرة. وتتميز السيارة بإصدارات متعددة ومتنوعة ترفع من أدائها الإجمالي ومتعة القيادة؛ فإصدار G700 Whistling Arrow يأتي بحزم تعديل مخصصة رسمياً تُخفّض حاجز الدخول لعشاق التعديل وتُثري ثقافة الطرق الوعرة عالمياً. وقد اجتازت G700 (إصدارArk) اختبار الخوض في الماء في معرض بكين للسيارات هذا العام، في استعراض جديد للتقنيات الاحترافية الرفيعة أمام العالم، عقب عبورها الناجح لنهر يانغتسي في أكتوبر 2025. ومن خلال تصميماتها الإبداعية المتميزة وتشكيلتها المنتجية المتنوعة، تُسرّع G700 توسعها العالمي لترسّخ معياراً جديداً للسيارات الفاخرة للطرق الوعرة.
بفضل قوة منتجاتها وفهمها العميق للسواق، حققت جيتور أداءً مبيعياً متميزاً في أمريكا اللاتينية. ففي عام 2025، تصدّرت جيتور ترتيب مبيعات سيارات الدفع الرباعي في بنما، وقادت علامات السيارات الصينية الدفع الرباعي في بيرو، واحتلت المرتبة الأولى في فئة سيارات الدفع الرباعي ذات التصميم الصندوقي في تشيلي. وفي يناير 2026، نالت جيتور T1 جائزة "سيارة الدفع الرباعي الأكثر توصية لعام 2026" من موقع Autocosmos، المرجع الإعلامي الرفيع في مجال السيارات بتشيلي.
يعزز إطلاق G700 في بنما تشكيلة منتجات جيتورالمحلية، مستجيباً بالكامل لطلب المستخدمين المحليين على سيارات الدفع الرباعي الفاخرة للطرق الوعرة. وفي المرحلة المقبلة، ستنطلق السيارة أيضاً إلى المكسيك وجمهورية الدومينيكان وتشيلي وبيرو وأسواق أخرى في أمريكا اللاتينية، مواصلةً تقديم تجارب تنقّل استثنائية لمستخدمي المنطقة.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: jetourglobal.com
Tina Liu
