JETOUR patrocina la Conferencia del Foro de Medios y Think Tanks del Sur Global
EINPresswire.com/ -- El 13 de mayo, la Conferencia de Asociación China-Estados Árabes del Foro de Medios de Comunicación y Think Tanks de Sur Global se celebró con éxito en la sede de la Liga de Estados Árabes en El Cairo, capital de Egipto. El evento reunió a 250 representantes de alrededor de 110 medios de comunicación, centros de investigación, instituciones gubernamentales, empresas y organizaciones internacionales y regionales de China y de los países árabes. JETOUR participó como socio oficial del evento, y modelos como T1, T2, G700 y Dashing fueron designados como vehículos oficiales para brindar servicios de traslado aeroportuario y apoyo logístico de emergencia durante la conferencia. Con acciones concretas, la marca contribuyó al fortalecimiento de los intercambios culturales y comerciales en la región árabe, demostrando su compromiso con el desarrollo del mercado local y la cooperación de beneficio mutuo.
Durante el foro, el Sr. Ke Chuandeng, presidente de JETOUR International, fue invitado a ofrecer un discurso temático. Señaló que, como la primera marca automotriz en realizar un lanzamiento de vehículo frente a las pirámides, JETOUR siempre ha considerado a la región árabe como un mercado estratégico clave. Diversos modelos de la marca han recibido gran reconocimiento en Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y otros países. En el futuro, JETOUR continuará aumentando sus inversiones en la región, impulsando una integración profunda con la cadena industrial automotriz local y promoviendo el desarrollo económico regional.
Profundizando en el mercado árabe: la influencia de la marca sigue creciendo
Como socio oficial de esta conferencia, JETOUR integró plenamente la filosofía de su marca y la fortaleza de sus productos en cada aspecto del evento. Durante la prestación de servicios de movilidad para ejecutivos de medios internacionales, los modelos de la marca recibieron elogios unánimes de los principales medios árabes gracias a su amplitud, confort, potencia y tecnología inteligente.
Además del reconocimiento de los medios, JETOUR también ha ganado la confianza y el apoyo de cada vez más consumidores en la región árabe. Hasta abril de 2026, las ventas acumuladas globales de JETOUR superaron los 2.3 millones de unidades. Entre ellas, el Medio Oriente y el Norte de África, representando el mercado árabe, se han convertido en uno de los principales motores de crecimiento global de la marca. En 2025, las ventas de vehículos completos de JETOUR en los mercados de la Liga Árabe alcanzaron las 83,309 unidades, lo que representó un crecimiento interanual del 74 %. En el altamente competitivo segmento SUV del Medio Oriente, su cuota de mercado aumentó hasta el 8.5 %, posicionándose dentro del TOP 3 de marcas automotrices globales por participación de mercado.
A nivel de modelos, tanto la serie X como la serie T han mostrado un desempeño sobresaliente. El JETOUR T2 lideró en 2025 las ventas de su segmento en el Medio Oriente, convirtiéndose en una de las opciones preferidas de los consumidores locales. Asimismo, el lanzamiento del JETOUR T1 en la zona turística de las Pirámides de Guiza, en Egipto, impulsó rápidamente la popularidad de este nuevo modelo dentro del mercado de los SUV ligeros todoterreno. Cabe destacar que, en noviembre del año pasado, el SUV híbrido enchufable de lujo todoterreno G700 fue presentado oficialmente en Dubái, completando la estrategia de JETOUR en el segmento de vehículos todoterreno de alta gama. Actualmente, el G700 ya se comercializa en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar y otros mercados árabes.
Profundización industrial y promoción de la integración cultural
Vale la pena destacar que JETOUR no solo considera a la región árabe como un mercado prioritario, sino también como un lugar donde establecer raíces y crecer a largo plazo, promoviendo continuamente el desarrollo industrial y la integración cultural. En cuanto a la construcción de canales de venta, recientemente se inauguró el showroom insignia de JETOUR en Egipto. Ubicado en una de las zonas comerciales automotrices más prósperas del país, el establecimiento cuenta con una superficie total de 1,000 metros cuadrados, de los cuales 600 metros cuadrados corresponden al área de exhibición. Además de ofrecer un mejor servicio a los usuarios locales, el showroom representa una importante ventana para mostrar la imagen de la marca. En materia de servicio posventa, para 2026 JETOUR ampliará en un 40 % su red de atención en Medio Oriente y Egipto, pasando de un enfoque centrado únicamente en la expansión de puntos de servicio a un modelo integral basado en experiencias insignia y sistemas completos de atención al cliente.
En el ámbito cultural, JETOUR firmó una alianza con el legendario club de fútbol africano Al Ahly Club y colaboraró con eventos locales emblemáticos como el Festival Internacional de Arte LIWA y la Semana de la Moda de Dubái, integrando profundamente su estrategia “Travel+” con la cultura local árabe y acercando gradualmente la marca a la vida cotidiana y al entretenimiento de los usuarios locales.
El patrocinio de esta Conferencia de Asociación China-Estados Árabes constituye otra demostración concreta de la filosofía de desarrollo de JETOUR: “In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere”. En el futuro, la marca continuará fortaleciendo su presencia en los países árabes, profundizando la innovación y cooperación localizadas, y ofreciendo soluciones de movilidad más adaptadas a las necesidades de los usuarios de la región.
Para obtener más información, visite: jetourglobal.com
Tina Liu
Durante el foro, el Sr. Ke Chuandeng, presidente de JETOUR International, fue invitado a ofrecer un discurso temático. Señaló que, como la primera marca automotriz en realizar un lanzamiento de vehículo frente a las pirámides, JETOUR siempre ha considerado a la región árabe como un mercado estratégico clave. Diversos modelos de la marca han recibido gran reconocimiento en Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y otros países. En el futuro, JETOUR continuará aumentando sus inversiones en la región, impulsando una integración profunda con la cadena industrial automotriz local y promoviendo el desarrollo económico regional.
Profundizando en el mercado árabe: la influencia de la marca sigue creciendo
Como socio oficial de esta conferencia, JETOUR integró plenamente la filosofía de su marca y la fortaleza de sus productos en cada aspecto del evento. Durante la prestación de servicios de movilidad para ejecutivos de medios internacionales, los modelos de la marca recibieron elogios unánimes de los principales medios árabes gracias a su amplitud, confort, potencia y tecnología inteligente.
Además del reconocimiento de los medios, JETOUR también ha ganado la confianza y el apoyo de cada vez más consumidores en la región árabe. Hasta abril de 2026, las ventas acumuladas globales de JETOUR superaron los 2.3 millones de unidades. Entre ellas, el Medio Oriente y el Norte de África, representando el mercado árabe, se han convertido en uno de los principales motores de crecimiento global de la marca. En 2025, las ventas de vehículos completos de JETOUR en los mercados de la Liga Árabe alcanzaron las 83,309 unidades, lo que representó un crecimiento interanual del 74 %. En el altamente competitivo segmento SUV del Medio Oriente, su cuota de mercado aumentó hasta el 8.5 %, posicionándose dentro del TOP 3 de marcas automotrices globales por participación de mercado.
A nivel de modelos, tanto la serie X como la serie T han mostrado un desempeño sobresaliente. El JETOUR T2 lideró en 2025 las ventas de su segmento en el Medio Oriente, convirtiéndose en una de las opciones preferidas de los consumidores locales. Asimismo, el lanzamiento del JETOUR T1 en la zona turística de las Pirámides de Guiza, en Egipto, impulsó rápidamente la popularidad de este nuevo modelo dentro del mercado de los SUV ligeros todoterreno. Cabe destacar que, en noviembre del año pasado, el SUV híbrido enchufable de lujo todoterreno G700 fue presentado oficialmente en Dubái, completando la estrategia de JETOUR en el segmento de vehículos todoterreno de alta gama. Actualmente, el G700 ya se comercializa en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar y otros mercados árabes.
Profundización industrial y promoción de la integración cultural
Vale la pena destacar que JETOUR no solo considera a la región árabe como un mercado prioritario, sino también como un lugar donde establecer raíces y crecer a largo plazo, promoviendo continuamente el desarrollo industrial y la integración cultural. En cuanto a la construcción de canales de venta, recientemente se inauguró el showroom insignia de JETOUR en Egipto. Ubicado en una de las zonas comerciales automotrices más prósperas del país, el establecimiento cuenta con una superficie total de 1,000 metros cuadrados, de los cuales 600 metros cuadrados corresponden al área de exhibición. Además de ofrecer un mejor servicio a los usuarios locales, el showroom representa una importante ventana para mostrar la imagen de la marca. En materia de servicio posventa, para 2026 JETOUR ampliará en un 40 % su red de atención en Medio Oriente y Egipto, pasando de un enfoque centrado únicamente en la expansión de puntos de servicio a un modelo integral basado en experiencias insignia y sistemas completos de atención al cliente.
En el ámbito cultural, JETOUR firmó una alianza con el legendario club de fútbol africano Al Ahly Club y colaboraró con eventos locales emblemáticos como el Festival Internacional de Arte LIWA y la Semana de la Moda de Dubái, integrando profundamente su estrategia “Travel+” con la cultura local árabe y acercando gradualmente la marca a la vida cotidiana y al entretenimiento de los usuarios locales.
El patrocinio de esta Conferencia de Asociación China-Estados Árabes constituye otra demostración concreta de la filosofía de desarrollo de JETOUR: “In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere”. En el futuro, la marca continuará fortaleciendo su presencia en los países árabes, profundizando la innovación y cooperación localizadas, y ofreciendo soluciones de movilidad más adaptadas a las necesidades de los usuarios de la región.
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