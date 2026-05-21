El Zongheng G700 llega a Panamá y JETOUR fortalece su presencia en América Latina
EINPresswire.com/ -- El 15 de mayo, JETOUR presentó oficialmente en Panamá el nuevo Zongheng G700, el primer SUV todoterreno de lujo de la serie premium G de la marca. El modelo ya había debutado previamente en los mercados de Ecuador y Costa Rica, donde obtuvo una positiva recepción. Su llegada a Panamá representa un paso clave en la expansión de JETOUR en América Latina, ofreciendo a los usuarios locales una nueva opción de movilidad todoterreno de alta gama y demostrando la firme determinación de la marca de profundizar su presencia en la región.
Panamá se ubica en el corazón de América Latina y conecta zonas montañosas con selvas tropicales, presentando una geografía compleja que exige un alto desempeño todoterreno y gran capacidad de paso. El Zongheng G700 incorpora un motor 2.0TD y una transmisión longitudinal 2DHT, logrando acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 4,6 segundos. Además, combina una batería especializada para off-road y un motor eléctrico P4 de dos velocidades, integrando tecnología híbrida que equilibra potencia, eficiencia energética y autonomía, resolviendo eficazmente las dificultades de recarga en trayectos largos. El vehículo también equipa tres bloqueos de diferencial, suspensión neumática y otras configuraciones profesionales de off-road, ofreciendo un excelente desempeño en terrenos difíciles como pendientes pronunciadas y caminos fangosos.
Pensando en las familias numerosas de Panamá, así como en la preferencia local por los viajes grupales y la exploración al aire libre, el Zongheng G700 ofrece un espacio interior amplio y el maletero más grande de su categoría, equilibrando comodidad familiar y capacidad de carga. El modelo incorpora además sistema de audio Lexicon, volante de cuero, climatización independiente de tres zonas y portón trasero eléctrico con función de cierre suave, combinando perfectamente el carácter robusto del todoterreno con una experiencia de confort premium.
El G700 fue diseñado por la reconocida diseñadora internacional Paula Scher, quien creó el lenguaje visual “Steel Ridge” (“Cordillera de Acero”). Tras su debut en Medio Oriente en septiembre del año pasado, el G700 ganó rápidamente reconocimiento en este importante mercado de SUV todoterreno de alta gama. Además, mediante distintas versiones, el modelo continúa elevando su desempeño y nivel de personalización. La versión G700 Mingdi adopta un esquema oficial de modificación personalizada que reduce la barrera de acceso al tuning y enriquece la cultura global del off-road. Por su parte, la versión G700 Ark realizó este año una prueba extrema de vadeo durante el Auto Show de Beijing, demostrando nuevamente al mundo la sobresaliente tecnología de los vehículos todoterreno premium chinos, después de haber cruzado exitosamente el río Yangtsé en octubre de 2025. Gracias a su diseño de nivel maestro y a la diversidad de versiones, el G700 acelera su conexión con usuarios globales y establece un nuevo referente en el segmento todoterreno de alta gama.
Gracias a su destacada competitividad de producto y a su precisa comprensión del mercado, JETOUR ha obtenido excelentes resultados en América Latina. En 2025, la marca alcanzó el primer lugar en ventas de SUV entre todas las marcas en Panamá; ocupó el primer puesto entre las marcas chinas de SUV en Perú; y logró el liderazgo en el segmento de SUV estillo boxy en Chile. Además, en enero de 2026, el JETOUR T1 recibió el premio al “SUV Recomendado del Año” otorgado por el medio automotriz chileno Autocosmos.
La llegada del Zongheng G700 a Panamá amplía aún más la gama de productos de JETOUR en el país y satisface plenamente la demanda local de vehículos todoterreno premium. En el futuro, este modelo también ingresará a mercados como México, República Dominicana, Chile, Perú y otros países de América Latina, ofreciendo continuamente experiencias de movilidad de alta calidad a los usuarios de la región.
Para obtener más información, visite: jetourglobal.com
Tina Liu
Panamá se ubica en el corazón de América Latina y conecta zonas montañosas con selvas tropicales, presentando una geografía compleja que exige un alto desempeño todoterreno y gran capacidad de paso. El Zongheng G700 incorpora un motor 2.0TD y una transmisión longitudinal 2DHT, logrando acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 4,6 segundos. Además, combina una batería especializada para off-road y un motor eléctrico P4 de dos velocidades, integrando tecnología híbrida que equilibra potencia, eficiencia energética y autonomía, resolviendo eficazmente las dificultades de recarga en trayectos largos. El vehículo también equipa tres bloqueos de diferencial, suspensión neumática y otras configuraciones profesionales de off-road, ofreciendo un excelente desempeño en terrenos difíciles como pendientes pronunciadas y caminos fangosos.
Pensando en las familias numerosas de Panamá, así como en la preferencia local por los viajes grupales y la exploración al aire libre, el Zongheng G700 ofrece un espacio interior amplio y el maletero más grande de su categoría, equilibrando comodidad familiar y capacidad de carga. El modelo incorpora además sistema de audio Lexicon, volante de cuero, climatización independiente de tres zonas y portón trasero eléctrico con función de cierre suave, combinando perfectamente el carácter robusto del todoterreno con una experiencia de confort premium.
El G700 fue diseñado por la reconocida diseñadora internacional Paula Scher, quien creó el lenguaje visual “Steel Ridge” (“Cordillera de Acero”). Tras su debut en Medio Oriente en septiembre del año pasado, el G700 ganó rápidamente reconocimiento en este importante mercado de SUV todoterreno de alta gama. Además, mediante distintas versiones, el modelo continúa elevando su desempeño y nivel de personalización. La versión G700 Mingdi adopta un esquema oficial de modificación personalizada que reduce la barrera de acceso al tuning y enriquece la cultura global del off-road. Por su parte, la versión G700 Ark realizó este año una prueba extrema de vadeo durante el Auto Show de Beijing, demostrando nuevamente al mundo la sobresaliente tecnología de los vehículos todoterreno premium chinos, después de haber cruzado exitosamente el río Yangtsé en octubre de 2025. Gracias a su diseño de nivel maestro y a la diversidad de versiones, el G700 acelera su conexión con usuarios globales y establece un nuevo referente en el segmento todoterreno de alta gama.
Gracias a su destacada competitividad de producto y a su precisa comprensión del mercado, JETOUR ha obtenido excelentes resultados en América Latina. En 2025, la marca alcanzó el primer lugar en ventas de SUV entre todas las marcas en Panamá; ocupó el primer puesto entre las marcas chinas de SUV en Perú; y logró el liderazgo en el segmento de SUV estillo boxy en Chile. Además, en enero de 2026, el JETOUR T1 recibió el premio al “SUV Recomendado del Año” otorgado por el medio automotriz chileno Autocosmos.
La llegada del Zongheng G700 a Panamá amplía aún más la gama de productos de JETOUR en el país y satisface plenamente la demanda local de vehículos todoterreno premium. En el futuro, este modelo también ingresará a mercados como México, República Dominicana, Chile, Perú y otros países de América Latina, ofreciendo continuamente experiencias de movilidad de alta calidad a los usuarios de la región.
Para obtener más información, visite: jetourglobal.com
Tina Liu
JETOUR Auto
+86 137 5722 9826
jetourinternational.pr@gmail.com
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.