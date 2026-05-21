بيكو كابيتال تفتتح مكتبها في الرياض

BECO Capital's team in Riyadh (L-R) Saja Alidriss, Rakan AlRashed, Mokhtar Ibrahim BECO Capital

RIYADH, SAUDI ARABIA, May 21, 2026 /EINPresswire.com/ -- الرياض، ٢٠ فبراير ٢٠٢٦: تفتتح بيكو كابيتال مكتبها في الرياض، لترسّخ بذلك التزامها بالمملكة العربية السعودية الذي طالما عكسته محفظتها الاستثمارية.

من مقر بيكو الجديد في الرياض، الكائن في مساحة كولابز: يقود المكتب السعودي الشريك راكان الراشد، إلى جانب الشريك الاستثماري مختار إبراهيم ومساعدة الاستثمار الأولى سجى آل إدريس (في الصورة(.

"رواد الأعمال السعوديون يحملون أفكار مبدعة، ويشيّدون شركات ترسم معالم العقد القادم في المنطقة. بيكو هنا لدعمهم من لحظة الانطلاق وحتى مراحل النمو."

— راكان الراشد، شريك، بيكو كابيتال

نبذة عن بيكو كابيتال

تأسست بيكو كابيتال عام 2012، وهي شركة رأس مال جريء مؤسسية متخصصة في منطقة الخليج، تُدير أصولاً تتجاوز قيمتها 820 مليون دولار موزعة بين صناديق المراحل المبكرة (من الانطلاق حتى جولة السلسلة أ) وصناديق مراحل النمو (من جولة السلسلة ب حتى ما قبل الطرح العام الأولي).

