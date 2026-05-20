Hypertherm, EMEX 2026에서 첨단 플라즈마 및 워터젯 절단 솔루션으로 파트너 지원
AUCKLAND, AUCKLAND, NEW ZEALAND, May 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- 산업용 절단 시스템 및 소프트웨어 분야의 미국 선도 제조업체인 Hypertherm Associates는 오늘, 2026년 5월 26일부터 28일까지 오클랜드 쇼그라운드에서 개최되는 EMEX (Engineering, Machinery and Electronics Exhibition, 공학·기계·전자 전시회) 2026에서 지역 파트너를 지원한다고 발표했다. EMEX는 제조, 엔지니어링 및 기술 분야를 아우르는 뉴질랜드 최고의 산업 전시회로, 업계 리더, 혁신 기업, 솔루션 제공업체들이 한자리에 모이는 행사이다.
이번 행사에서 Hypertherm은 파트너 중심의 참여를 통해 Plazmax와 Precision Machine Technology(PMT)를 지원하며, 플라즈마 및 워터젯 시스템응용 전반에 걸친 첨단 절단 기술을 선보일 예정이다.
Plazmax 부스(3055번)에서는 Hypertherm이 현장에서 협력하여 첨단 플라즈마 절단 성능을 시연하고, 현대 제조 환경에서 자동화의 중요성이 점점 커지고 있음을 강조할 계획이다. 특히 주목할 만한 하이라이트는 Powermax105 SYNC® 시스템과 ABB GoFa 코봇이 결합된 Plazmax의 코봇 플라즈마 절단 솔루션의 첫 공개로, EMEX에서 최초로 선보인다. 이 솔루션은 설정 복잡성과 준비 시간을 줄이면서도 높은 성능과 정밀도를 유지하여 중소형 제조업체가 자동화 절단을 보다 쉽게 도입할 수 있도록 설계되었다.
또한 Plazmax 부스에서는 Hypertherm 플라즈마 옵션을 선택 적용할 수 있는 CNC 플라즈마 베벨 절단 시스템 ‘CutAce’도 주요 전시 품목으로 소개된다. 이 시스템은 테이퍼 보정부터 고급 베벨 절단까지 지원하여, 최소한의 후처리로 바로 용접 가능한 부품을 제공한다.
Precision Machine Technology의 부스(3070번)에서는 MAXIEM 1530X 시스템의 라이브 절단 시연을 통해 OMAX 연마 워터젯 기술의 다양한 활용성을 체험할 수 있다. 이 시스템은 크기와 속도의 균형이 뛰어나 맞춤 제작 및 다품종 생산에 적합하다. 신속한 시제품 생산부터 대량 생산까지, MAXIEM 시스템은 다양한 소재와 응용 분야에서 일관된 성능과 정밀도, 신뢰성을 제공한다.
Hypertherm 호주 및 뉴질랜드 영업 총괄 디렉터 Damian Cann은 “뉴질랜드 제조 산업은 점점 더 자동화되고 유연하며 고정밀 절단 솔루션으로 발전하고 있다”고 말했다.
이어 “EMEX에서 우리는 파트너들과 함께 플라즈마와 워터젯 기술이 어떻게 기업의 효율성을 향상시키고, 역량을 확대하며, 변화하는 생산 요구에 대응할 수 있는지를 보여줄 수 있어 매우 자랑스럽다. 우리는 이러한 첨단 절단 솔루션을 지역 제조업체들이 보다 쉽게 활용하고 실질적인 가치를 창출할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다”고 덧붙였다.
이번 행사에서 Hypertherm의 지원은 뉴질랜드 시장에 대한 지속적인 투자와 파트너 중심 전략을 다시 한번 강조하는 것이다. 신뢰할 수 있는 지역 파트너를 통해 고객은 현지 전문성과 산업 요구에 맞춘 지원을 바탕으로 혁신적인 절단 기술을 이용할 수 있다.
Hypertherm Associates 소개:
Hypertherm Associates는 미국에 기반을 둔 산업용 절단 제품 및 소프트웨어 제조업체입니다. Hypertherm 플라즈마 및 OMAX 워터젯 시스템을 포함한 제품들은 전 세계 기업에서 선박, 비행기 및 철도 차량을 제작하고, 강철 건물을 짓고, 중장비를 만들고, 풍력 터빈을 세우는 등에 이용되고 있습니다. 절단 시스템 외에도 Hypertherm Associates는 성능과 신뢰성에서 인정을 받고 있는 CNC와 소프트웨어를 제작하여 수십만 업체에 생산성과 수익성을 높이는 도움을 주고 있습니다. 1968년에 설립된 Hypertherm Associates는 100% 직원 소유의 기업으로, 2,000명 이상이 근무하고 있고 전 세계에 사업장과 파트너사를 보유하고 있습니다. 자세한 내용은http://www.hyperthermassociates.com/ko 을 참조하세요.
Plazmax Engineering 소개:
Plazmax Engineering은 뉴질랜드에 본사를 둔 CNC 플라즈마 절단 시스템 및 로봇 자동화 솔루션 제조업체로, 오스트랄라시아 지역의 제작 및 엔지니어링 산업을 지원하고 있다. 10년 이상의 제품 개발 경험을 바탕으로 정밀성, 내구성, 사용 편의성을 결합한 고성능 절단 기술을 제공하는 것으로 알려져 있다. Hypertherm의 주요 파트너로서, Plazmax의 솔루션은 뉴질랜드에서 제작되고 현지 작업 환경에서 검증되었다. 자세한 내용은 https://www.plazmax.co.nz 에서 확인할 수 있다.
Precision Machine Technology(PMT) 소개:
Precision Machine Technology(PMT)는 뉴질랜드에서 OMAX 연마 워터젯 시스템을 독점 공급하는 공식 업체이다. PMT는 Roadrunner Manufacturing (NZ) Ltd에서 2024년에 설립되었으며, 현지 전문성과 서비스 지원을 기반으로 첨단 워터젯 절단 솔루션을 제공한다. 전국에 약 100여 대의 시스템이 설치되어 있으며, 다양한 산업 응용 분야에서 높은 정밀도와 유연성, 생산성을 실현하도록 제조업체를 지원하고 있다. 자세한 내용은 https://www.pmtech.co.nz 에서 확인할 수 있다.
Cherrist Chuah
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