ReLeaf Financial e Inspira Te ilumina lanzan programa piloto

Alfredo Ismael Nuñez, CEO, Inspira Te ilumina Chris Surdak, CEO, ReLeaf Financial

La alianza tiene como objetivo generar valor económico real para más de 150.000 usuarios mediante recompensas digitales seguras y tecnología de autenticación.

Lo que hace que esta asociación sea especialmente atractiva es que genera una alineación entre el crecimiento de la plataforma, la participación de los usuarios y los incentivos económicos” — señaló Sara Agarwal, Líder de Ecosistemas en ReLeaf Financial

LIMA, LIMA, PERU, May 19, 2026 / EINPresswire.com / -- ReLeaf Financial anunció hoy una asociación piloto estratégica con Inspira Te ilumina , una de las principales plataformas de educación e inclusión financiera de Perú, para desarrollar un ecosistema de lealtad y recompensas digitales de próxima generación, altamente seguro y diseñado para mercados emergentes.La iniciativa involucrará inicialmente a la comunidad de Inspira, compuesta por más de 150.000 usuarios, a través de actividades de procesamiento de transacciones integradas en el ecosistema más amplio de ReLeaf Financial. Las empresas tienen la intención de utilizar la actividad económica resultante para generar un valor significativo para los usuarios de Inspira mediante los "Inspira Soles", el sistema de lealtad y recompensas de la plataforma.La segunda fase de la colaboración se centrará en aplicar la tecnología de autenticación y la capa de confianza de ReLeaf Financial para crear lo que, según las empresas, podría convertirse en uno de los ecosistemas de lealtad más seguros implementados hasta la fecha en el mercado. Este esfuerzo está diseñado para abordar un problema global creciente en los sistemas de recompensas digitales, donde los puntos de lealtad y los programas de recompensas se han convertido cada vez más en objetivos de fraude, robo y vulneración de cuentas."Lo que más nos entusiasma de esta asociación es que demuestra cómo una infraestructura de confianza puede generar valor económico práctico para los usuarios cotidianos", afirmó Chris Surdak, CEO de ReLeaf Financial. "No nos limitamos a construir un programa de lealtad más; estamos desarrollando tecnologías que ayudan a los ecosistemas digitales a operar de manera más segura, transparente e inclusiva. Inspira ya ha construido una impresionante comunidad de educación financiera y, juntos, creemos que podemos ayudar a fortalecer la sostenibilidad económica de ese ecosistema, al tiempo que brindamos beneficios tangibles directamente a los usuarios".Las empresas consideran que este modelo también podría ayudar a abordar uno de los desafíos centrales que enfrentan las plataformas de educación financiera *freemium* a nivel mundial: convertir a los usuarios gratuitos en participantes sostenibles del ecosistema a largo plazo. Si bien muchos usuarios se benefician de herramientas de educación financiera y servicios educativos gratuitos, las tasas de conversión hacia productos financieros de pago suelen mantenerse bajas en todo el sector."Lo que hace que esta asociación sea especialmente atractiva es que genera una alineación entre el crecimiento de la plataforma, la participación de los usuarios y los incentivos económicos", señaló Sara Agarwal, Líder de Ecosistemas en ReLeaf Financial. "De tener éxito, este modelo podría demostrar cómo los sistemas seguros de recompensas digitales pueden ayudar a las plataformas de inclusión financiera a generar un mayor compromiso por parte de los usuarios, preservando al mismo tiempo la accesibilidad para las comunidades desatendidas". Fundada por Alfredo Ismael Núñez, Inspira Te Ilumina ha recibido reconocimiento internacional por su labor en inclusión financiera e innovación en sostenibilidad, incluyendo el Premio Mundial de Sostenibilidad y la iniciativa Startup Perú.“En Inspira Te Ilumina creemos que la inclusión financiera no solo consiste en brindar acceso a educación y herramientas digitales, sino también en crear oportunidades reales de crecimiento económico para las personas. Esta alianza con ReLeaf Financial representa un paso importante hacia la construcción de un ecosistema más seguro, transparente y sostenible para nuestra comunidad. Nos entusiasma poder integrar tecnologías de confianza e innovación que permitan recompensar la participación de nuestros usuarios y fortalecer el impacto que buscamos generar en Latinoamérica.” — Alfredo Ismael Núñez, Fundador y CEO de Inspira Te Ilumina.Acerca de ReLeaf FinancialReLeaf Financial es una empresa de tecnología financiera enfocada en el desarrollo de soluciones de infraestructura de confianza y autenticación reguladas, escalables y orientadas al cumplimiento, diseñadas para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado global. Las tecnologías de la empresa priorizan la seguridad, la transparencia, la accesibilidad y la innovación en los ecosistemas digitales emergentes.Acerca de Inspira Te IluminaInspira Te Ilumina es un ecosistema de tecnología y educación financiera con sede en Perú, enfocado en promover la inclusión financiera a través de soluciones digitales innovadoras. Fundada por Alfredo Ismael Núñez, la empresa combina tecnología financiera, tecnología educativa, inteligencia artificial y herramientas financieras colaborativas para ayudar a individuos y familias a mejorar su educación financiera, sus ahorros y su bienestar económico en toda Latinoamérica.Contacto de prensaChris SurdakDirector EjecutivoReLeaf Financialchris@releaf-financial.com

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