한국의 높은 미분양 주택 재고량은 부동산 업계 전반에 걸쳐 효율성에 대한 관심이 커지고 있음을 보여준다
SOUTH KOREA, May 19, 2026 /EINPresswire.com/ -- eXp 코리아의 최신 연구에 따르면, 전국적으로 미분양 주택 수준이 여전히 높은 것으로 나타났으며, 특히 준공이 되었으나 미분양 상태인 주택이 급증하면서 부동산 업계 내 운영 효율성에 대한 압박이 커지고 있음을 보여준다.
eXp Korea의 이번 연구는 최근 몇 년간 시장 상황이 어떻게 변화했는지 파악하기 위해 국토교통부의 미분양 주택 재고 데이터를 분석했다.
연구 결과에 따르면 2025년 총 미분양 주택 재고량은 66,510세대로 전년 대비 5.2% 감소했으나, 여전히 2023년 수준을 상회하는 것으로 나타났다.
그러나 전체 재고량은 소폭 감소한 반면, 준공 후 미분양 상태로 남아 있는 주택 수는 33.3% 증가하여, 완공된 주택이 시장에 흡수되는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 시사한다.
이러한 추세는 특히 공급이 구매자 수요를 앞지르는 시장 일부에서 운영 환경이 더욱 어려워지고 있음을 시사한다.
지역별 실적도 여전히 고르지 않다. 부산의 미분양 주택 재고는 59.8% 증가한 반면, 충청남도는 113.4% 증가를 기록하여 공급 압박이 특정 지역에 더욱 집중되고 있음을 보여준다.
시장 상황이 더욱 복잡해짐에 따라, 중개인과 중개업체 모두에게 효율적으로 운영하고 변화하는 지역 역학에 신속하게 적응하는 능력이 점점 더 중요해지고 있습니다.
이는 전 세계 부동산 업계 전반에 걸친 광범위한 변화의 한 요인이 되고 있으며, 기업들이 변화하는 시장 상황을 헤쳐 나가는 데 있어 확장 가능하고 기술을 활용한 운영 모델의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다.
eXp 한국 법인장 토마스 김은 다음과 같이 언급했다:
“이 데이터는 공급 압박이 여전히 높은 시장 상황을 보여주며, 특히 완공된 주택의 경우 판매에 더 오랜 시간이 소요되고 있습니다.
이러한 환경에서는 시장 상황이 지역마다 크게 다를 수 있는 상황에서 활동하는 중개인들에게 유연성과 운영 효율성이 더욱 중요해집니다.
전 세계적으로 업계는 중개인이 변화하는 시장 역학에 더 효과적으로 적응할 수 있도록 하는 확장 가능하고 기술 기반의 운영 모델을 더욱 중시하는 추세입니다.
eXp의 클라우드 기반 중개 모델은 처음부터 이러한 유연성에 대한 필요성을 고려하여 설계되었으며, 중개인이 기존 인프라와 운영 비용에 크게 의존하지 않고도 효율적으로 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.
또한 변화하는 시장 환경에 적응해 나가면서 업계 전반의 많은 부문에서 통합과 기술 주도형 혁신을 점점 더 주목하고 있는 것으로 보입니다.”
데이터 표 및 출처
• 미분양 주택 재고 데이터는 국토교통부에서 제공받았습니다.
• 분석은 2023년부터 2025년까지 한국 전역의 연간 미분양 주택 데이터를 기반으로 합니다.
• 전체 데이터 표 및 출처는 여기에서 온라인으로 확인하실 수 있습니다.
James Lockett
eXp Korea의 이번 연구는 최근 몇 년간 시장 상황이 어떻게 변화했는지 파악하기 위해 국토교통부의 미분양 주택 재고 데이터를 분석했다.
연구 결과에 따르면 2025년 총 미분양 주택 재고량은 66,510세대로 전년 대비 5.2% 감소했으나, 여전히 2023년 수준을 상회하는 것으로 나타났다.
그러나 전체 재고량은 소폭 감소한 반면, 준공 후 미분양 상태로 남아 있는 주택 수는 33.3% 증가하여, 완공된 주택이 시장에 흡수되는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 시사한다.
이러한 추세는 특히 공급이 구매자 수요를 앞지르는 시장 일부에서 운영 환경이 더욱 어려워지고 있음을 시사한다.
지역별 실적도 여전히 고르지 않다. 부산의 미분양 주택 재고는 59.8% 증가한 반면, 충청남도는 113.4% 증가를 기록하여 공급 압박이 특정 지역에 더욱 집중되고 있음을 보여준다.
시장 상황이 더욱 복잡해짐에 따라, 중개인과 중개업체 모두에게 효율적으로 운영하고 변화하는 지역 역학에 신속하게 적응하는 능력이 점점 더 중요해지고 있습니다.
이는 전 세계 부동산 업계 전반에 걸친 광범위한 변화의 한 요인이 되고 있으며, 기업들이 변화하는 시장 상황을 헤쳐 나가는 데 있어 확장 가능하고 기술을 활용한 운영 모델의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다.
eXp 한국 법인장 토마스 김은 다음과 같이 언급했다:
“이 데이터는 공급 압박이 여전히 높은 시장 상황을 보여주며, 특히 완공된 주택의 경우 판매에 더 오랜 시간이 소요되고 있습니다.
이러한 환경에서는 시장 상황이 지역마다 크게 다를 수 있는 상황에서 활동하는 중개인들에게 유연성과 운영 효율성이 더욱 중요해집니다.
전 세계적으로 업계는 중개인이 변화하는 시장 역학에 더 효과적으로 적응할 수 있도록 하는 확장 가능하고 기술 기반의 운영 모델을 더욱 중시하는 추세입니다.
eXp의 클라우드 기반 중개 모델은 처음부터 이러한 유연성에 대한 필요성을 고려하여 설계되었으며, 중개인이 기존 인프라와 운영 비용에 크게 의존하지 않고도 효율적으로 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.
또한 변화하는 시장 환경에 적응해 나가면서 업계 전반의 많은 부문에서 통합과 기술 주도형 혁신을 점점 더 주목하고 있는 것으로 보입니다.”
데이터 표 및 출처
• 미분양 주택 재고 데이터는 국토교통부에서 제공받았습니다.
• 분석은 2023년부터 2025년까지 한국 전역의 연간 미분양 주택 데이터를 기반으로 합니다.
• 전체 데이터 표 및 출처는 여기에서 온라인으로 확인하실 수 있습니다.
James Lockett
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