日本の不動産市場の鈍化が、拡張性のある仲介モデルの重要性の高まりを浮き彫りに
JAPAN, May 19, 2026 /EINPresswire.com/ -- eXp Japanの最新調査によると、全国の不動産取引活動は鈍化しており、市場環境が慎重さを増していること、および同業界における業務効率化の重要性が高まっていることが明らかになった。
eXp Japanによる本調査では、年間を通じて市場活動がどのように推移したかを把握するため、国土交通省が公表した日本全国の土地取引件数に関する最新データを分析した。
調査によると、土地取引総数は2025年第1四半期の391,333件から第3四半期には355,824件へと減少し、取引活動は6.0％減少した。
この鈍化傾向は、いくつかの主要都市圏市場で特に顕著に見られた。東京では第1四半期から第3四半期にかけて取引量が24.4％減少し、大阪でも同期間に23.0％の減少が見られた。
このデータは、市場活動が活発だった時期を経て、主要な地域において取引量が低水準で安定し始めていることを示唆している。
市場環境が落ち着きを見せるにつれ、効率的な運営を行い、需要の変動に適応する能力は、不動産仲介業者やブローカーにとってますます重要になっています。
これは、世界的な不動産セクター全体における広範な変化の一因となっており、市場活動が変動する時期において、拡張性がありテクノロジーを活用した運営モデルがますます注目を集めています。
eXp Japanの責任者である田中健氏は次のようにコメントしています：
「このデータは、特に日本の主要都市部において、活発な活動期を経て市場がより落ち着きを取り戻しつつあることを反映しています。
このような環境下では、特に取引量の変動に対応するエージェントや企業にとって、業務効率と適応力がますます重要になります。
世界的に見ても、不動産業界はこうした圧力に応えて進化しており、エージェントがより柔軟かつ効率的に業務を行えるモデルへの注目が高まっています。
eXpでは、当初からこの変化を見据えてクラウドベースの仲介モデルを構築しており、エージェントが従来のインフラや固定経費に依存することなく、ビジネスを拡大できるようにしています。
現在、業界全体において、変化する世界情勢に適応し、競争力を維持するために、統合やテクノロジー主導の運営モデルへの移行が進んでいます。」
データ表および出典
• 土地取引に関するデータは、国土交通省より提供されたものです。
• 分析は、2025年の日本全国の四半期ごとの土地取引量に基づいています。
• データ表および出典の全文は、こちらからオンラインでご覧いただけます。
James Lockett
eXp Japanによる本調査では、年間を通じて市場活動がどのように推移したかを把握するため、国土交通省が公表した日本全国の土地取引件数に関する最新データを分析した。
調査によると、土地取引総数は2025年第1四半期の391,333件から第3四半期には355,824件へと減少し、取引活動は6.0％減少した。
この鈍化傾向は、いくつかの主要都市圏市場で特に顕著に見られた。東京では第1四半期から第3四半期にかけて取引量が24.4％減少し、大阪でも同期間に23.0％の減少が見られた。
このデータは、市場活動が活発だった時期を経て、主要な地域において取引量が低水準で安定し始めていることを示唆している。
市場環境が落ち着きを見せるにつれ、効率的な運営を行い、需要の変動に適応する能力は、不動産仲介業者やブローカーにとってますます重要になっています。
これは、世界的な不動産セクター全体における広範な変化の一因となっており、市場活動が変動する時期において、拡張性がありテクノロジーを活用した運営モデルがますます注目を集めています。
eXp Japanの責任者である田中健氏は次のようにコメントしています：
「このデータは、特に日本の主要都市部において、活発な活動期を経て市場がより落ち着きを取り戻しつつあることを反映しています。
このような環境下では、特に取引量の変動に対応するエージェントや企業にとって、業務効率と適応力がますます重要になります。
世界的に見ても、不動産業界はこうした圧力に応えて進化しており、エージェントがより柔軟かつ効率的に業務を行えるモデルへの注目が高まっています。
eXpでは、当初からこの変化を見据えてクラウドベースの仲介モデルを構築しており、エージェントが従来のインフラや固定経費に依存することなく、ビジネスを拡大できるようにしています。
現在、業界全体において、変化する世界情勢に適応し、競争力を維持するために、統合やテクノロジー主導の運営モデルへの移行が進んでいます。」
データ表および出典
• 土地取引に関するデータは、国土交通省より提供されたものです。
• 分析は、2025年の日本全国の四半期ごとの土地取引量に基づいています。
• データ表および出典の全文は、こちらからオンラインでご覧いただけます。
James Lockett
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