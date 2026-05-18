جيتور تُشارك في منتدى الجنوب العالمي لوسائل الإعلام ومراكز الفكر — مؤتمر الشراكة الصيني-العربي في مصر
EINPresswire.com/ -- اختتم منتدى الجنوب العالمي لوسائل الإعلام ومراكز الفكر ومؤتمر الشراكة الصيني-العربي أعماله بنجاح في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، عاصمة جمهورية مصر العربية. جمع الحدثُ نحو 250 ممثلاً من ما يقارب 110 وسائل إعلام ومراكز بحثية وجهات حكومية ومؤسسات وهيئات دولية وإقليمية من الصين والدول العربية. شاركت جيتور في المؤتمر بوصفها العلامة التجارية للسيارات الرسمية المعتمدة، إذ قدّمت طرازاتها T1 وT2 وG700 وDashing خدمات نقل شاملة طوال فعاليات المؤتمر، شملت التنقلات من وإلى المطار وخدمات النقل الطارئة. وأكدت جيتور من خلال مشاركتها التزامها بتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي في العالم العربي، وترسيخ انخراطها في الأسواق المحلية وتحقيق التعاون المثمر.
وألقى Ke Chuandeng، رئيس جيتور الدولية، كلمةً رئيسية في المؤتمر قال فيها: "بوصفها أول علامة تجارية للسيارات تُطلق سيارة جديدة عند سفح الأهرامات، لطالما اعتبرت جيتورالمنطقة العربية سوقاً استراتيجية رئيسيآ لها. وقد حظيت منتجاتنا بإشادة واسعة في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وغيرها من الأسواق الإقليمية. وفي المستقبل، ستواصل جيتور تعزيز استثماراتها في المنطقة، وبناء تعاون عميق مع سلاسل التوريد والصناعات المحلية للسيارات، والإسهام في الازدهار الاقتصادي المستدام للمنطقة."
الترسّخ في العالم العربي، والارتقاء بالعلامة التجارية
بصفتها الشريك الرسمي للمؤتمر، أمّنت جيتور سير جميع خدمات النقل بسلاسة طوال الفعاليات، وحصدت مركباتها إشادة وسائل الإعلام العربية الرئيسية بفضل اتساعها وراحتها وأدائها وميزاتها الذكية.
وعلى صعيد المبيعات، باتت جيتور تحظى بثقة ودعم متناميَين من المستهلكين في أرجاء المنطقة العربية. وحتى أبريل 2026، تجاوزت المبيعات العالمية التراكمية لشركة جيتور 2.3 مليون وحدة، فيما تبرز المنطقة العربية — ولا سيما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا — محركاً أساسياً للنمو في التوسع العالمي للعلامة التجارية. وفي عام 2025، بلغت مبيعات جيتور في سوق جامعة الدول العربية 83,309 وحدات، مسجّلةً نمواً بنسبة 74% على أساس سنوي. وفي قطاع سيارات الدفع الرباعي في الشرق الأوسط، ارتفعت حصتها السوقية إلى 8.5%، محتلةً المركز الثالث.
وعلى مستوى الموديلات، حققت سلسلتا X وT من جيتور أداءً متميزاً في الأسواق؛ إذ تصدّرت جيتور T2 مبيعاتِ فئتها في الشرق الأوسط خلال عام 2025، مرسّخةً مكانتها خياراً مفضّلاً لدى المستهلكين المحليين. أما جيتور T1 التي أُطلقت عند موقع أهرامات خوفو في مصر، فقد اكتسبت زخماً سريعاً في سوق السيارات الخفيفة للطرق الوعرة.
وأطلقت جيتور رسمياً سيارة G700 — سيارة الدفع الرباعي الهجينة الفاخرة متعددة التضاريس — في دبي في نوفمبر الماضي، لتستكمل بذلك تشكيل منتجاتها في فئة السيارات الفاخرة للطرق الوعرة الاحترافية. وهي متاحة حالياً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وغيرها من الأسواق العربية.
تعميق التحضير الصناعي وتعزيز التكامل الثقافي
تُعامل جيتور المنطقة العربية لا بوصفها سوقاً رئيسية فحسب، بل أرضاً خصبة للتطوير طويل الأمد، مواصلةً توسيع انتشارها الصناعي وتعزيز التكامل الثقافي.
على صعيد تطوير قنوات البيع، افتُتح صالة عرض جيتور الرائدة في مصر حديثاً في مركز تجاري مزدهر للسيارات، بمساحة إجمالية تبلغ 1,000 متر مربع، منها 600 متر مربع مخصصة للعرض. يُسهم الصالون في تقديم خدمات محسّنة للعملاء المحليين، ويشكّل واجهةً حيوية لصورة العلامة التجارية. وتعتزم جيتور توسيع شبكة خدمات ما بعد البيع في الشرق الأوسط ومصر بنسبة 40% خلال عام 2026، بهدف التحوّل من التوسع الشبكي إلى نموذج متكامل يجمع بين تجربه رائده ومنظومة الخدمات الموحدة.
على صعيد الانخراط الثقافي، أقامت جيتور شراكةً مع نادي الأهلي المصري — أسطورة الكرة الأفريقية — وتعاونت مع فعاليات محلية بارزة، من بينها مهرجان ليوا الدولي للفنون وأسبوع دبي للموضة. ومن خلال الدمج العميق لاستراتيجيتها "السفر+" مع الثقافة العربية، رسّخت جيتور حضورها تدريجياً في المشهد اليومي والترفيهي للمستخدمين المحليين.
تُمثّل رعاية مؤتمر الشراكة الصيني-العربي تجسيداً حياً لفلسفة جيتور التنموية: "في مكان ما، من أجل مكان ما، كن في مكان ما".وانطلاقآ من ذلك، تتطلع جيتور إلى توطيد حضورها في الدول العربية، وتعزيز الابتكار والتعاون المحلّيَين، وتقديم حلول تنقّل أكثر ملاءمةً لاحتياجات المستخدمين المحليين.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: jetourglobal.com
Tina Liu
