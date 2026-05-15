Storecove obtient l’agrément officiel de Plateforme Agréée

Storecove Officially Secures Plateforme Agréée Accreditation

Storecove a obtenu l’approbation officielle des autorités françaises pour opérer en tant que Plateforme Agréée (PA).

PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, May 15, 2026 / EINPresswire.com / -- Storecove a obtenu l’approbation officielle des autorités françaises pour opérer en tant que Plateforme Agréée (PA), dans le cadre de la réforme de la facturation électronique et du e-reporting obligatoires en France.Storecove figure désormais sur la liste officielle du gouvernement français des plateformes agréées autorisées à opérer dans le nouveau dispositif national de facturation électronique.La mise en œuvre de la réforme française de la facturation électronique débutera progressivement à compter de septembre 2026. À cette date, les moyennes et grandes entreprises devront être en mesure d’émettre des factures électroniques et de satisfaire aux obligations de e-reporting. Les petites entreprises seront concernées à partir de septembre 2027. En revanche, toutes les entreprises entrant dans le périmètre de la réforme devront être capables de recevoir des factures électroniques dès septembre 2026.Dans le cadre de cette réforme, les factures domestiques B2B devront être échangées dans des formats électroniques structurés via des plateformes agréées. Certaines transactions B2C et transfrontalières seront également soumises à des obligations de transmission électronique de données à l’administration fiscale française.“L’obtention du statut de PA apporte aux entreprises la visibilité et la sécurité nécessaires pour avancer”, déclare Maxime Boutot, Business Development Director de Storecove France.” Pour de nombreuses organisations françaises, l’enjeu se situe désormais au niveau de l’implémentation et de la préparation opérationnelle. Grâce à son approche API-first, Storecove réduit la complexité des projets et accélère considérablement les délais d’intégration et de mise en production.”“Avec une intégration unique, les entreprises peuvent répondre aux exigences françaises en matière de facturation électronique et de e-reporting, tout en gérant leurs flux de facturation électronique dans d’autres pays”, ajoute Maxime Boutot. “Elles bénéficient ainsi d’une infrastructure unifiée, plutôt que d’avoir à gérer la conformité séparément dans chaque pays.”Le modèle français repose sur des prestataires privés agréés, les Plateformes Agréées, chargés d’assurer l’échange des données de facturation et de reporting entre les entreprises et l’infrastructure de l’administration fiscale.Dans le cadre de son développement en France, Storecove a ouvert un bureau à Paris et renforcé ses équipes avec des ingénieurs et des collaborateurs support francophones. L’entreprise accompagne déjà des sociétés opérant en France ou travaillant avec des partenaires français dans leurs projets d’intégration et de mise en conformité.À propos de StorecoveStorecove est un fournisseur d’infrastructure de connectivité dédié à la facturation électronique. L’entreprise permet aux sociétés, éditeurs ERP et fournisseurs de logiciels d’échanger des factures électroniques conformes via des réseaux internationaux et des dispositifs réglementaires gouvernementaux. Grâce à une API unique et à une plateforme cloud, Storecove favorise l’interopérabilité internationale, la conformité réglementaire et l’automatisation à grande échelle des flux de facturation.Pour plus d’informations: www.storecove.com

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