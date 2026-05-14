Rakuten Viki เตรียมสตรีม 'Bonjour Bakery' วาไรตี้โชว์อบอุ่นหัวใจที่เปลี่ยนขนมอบให้กลายเป็นเรื่องราวสุดซึ้งของชีวิต
SEOUL, SOUTH KOREA, May 14, 2026 /EINPresswire.com/ -- เว็บสตรีมมิ่งสื่อบันเทิงเอเชียชั้นนำของโลก Rakuten Viki ประกาศเปิดตัวพรีเมียร์เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเอเชียอาคเนย์ของ Bonjour Bakery วาไรตี้ซีรีส์เกาหลีใหม่ที่รวมนักแสดงชั้นนำสี่คน ได้แก่ คิม ฮีแอ (Kim Hee-ae), ชา ซึงวอน (Cha Seung-won), คิม ซอนโฮ (Kim Seon-ho) และ อี คีแทก (Lee Ki-taek) มารับบทเสิร์ฟขนมอบสไตล์ฝรั่งเศสในร้านคาเฟ่แสนอบอุ่นกลางชนบท
ซีรีส์นี้นำเสนอคอนเซปต์ที่โปรดิวเซอร์ขนานนามว่า "ซีเนียร์ เดสเซิร์ต คาเฟ่แห่งแรกของเกาหลี" ภายใต้แนวคิด "Yes Senior Zone" ที่สงวนสิทธิ์เฉพาะแขกอายุ 65 ปีขึ้นไปและผู้ติดตามเท่านั้น
แตกต่างจากรายการแข่งขันทั่วไป Bonjour Bakery สร้างเนื้อเรื่องผ่านบทสนทนาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและช่วงเวลาธรรมดาของชีวิต โดยในแต่ละตอนจะถ่ายทอดเรื่องราวของแขกสูงวัยที่แบ่งปันความทรงจำส่วนตัวพร้อมกับการลิ้มรสขนมที่ทำจากวัตถุดิบท้องถิ่นของเกาหลี
นักแสดงแบ่งหน้าที่กันระหว่างทีมครัวและทีมต้อนรับหน้าร้าน ชา ซึงวอน จากซีรีส์ Hwayugi ที่โด่งดังในด้านทักษะการทำอาหารจากรายการ Three Meals a Day รับบทหัวหน้าเชฟขนมอบ พร้อมด้วย อี คีแทก นักแสดงน้องใหม่สุดของทีมจากซีรีส์ The Practical Guide to Love ในบทผู้ช่วยที่เติมพลังงานสดใสให้กับรายการ
ฝั่งต้อนรับแขก คิม ฮีแอ จากซีรีส์ Moonlit Winter รับบทผู้จัดการทั่วไป ขณะที่ คิม ซอนโฮ จากซีรีส์ 100 Days My Prince ที่ได้รับฉายาว่า "หลานชายของชาติ" รับบทเป็นบาริสต้าผู้เชื่อมใจแขกด้วยเสน่ห์อันอบอุ่นเป็นเอกลักษณ์
ความหลากหลายของบุคลิกในทั้งสองทีมสร้างสีสันให้กับรายการ ผสมผสานระหว่างโครงสร้างที่ชัดเจนกับความสนุกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และตลอดซีซันยังมีเชฟรับเชิญพิเศษมาร่วมรายการ เพื่อเติมมิติใหม่ ๆ ให้กับเรื่องราวของคาเฟ่แห่งนี้อีกด้วย
หัวใจสำคัญของรายการคือการเล่าเรื่องข้ามช่วงวัย แขกสูงวัยได้รับโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตอย่างตรงไปตรงมา กลมกลืนเข้ากับจังหวะของการบริการและการเสิร์ฟขนมอย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งสี่นักแสดงยังผ่านการฝึกทำขนมและทักษะบาริสต้าอย่างจริงจังก่อนเริ่มถ่ายทำ เพื่อตอกย้ำความสมจริงของรายการ
ด้วยจุดเด่นที่เน้นความอบอุ่นและการสื่ออารมณ์อย่างลึกซึ้ง Bonjour Bakery จึงมีเสน่ห์ดึงดูดผู้ชมทุกวัย ตั้งแต่กลุ่มผู้ชมรุ่นใหม่ที่หลงใหลในนักแสดงชั้นนำ ไปจนถึงกลุ่มผู้ชมสูงวัยที่อาจพบเห็นเรื่องราวของตัวเองสะท้อนอยู่บนหน้าจอ
Bonjour Bakery เปิดตัวพรีเมียร์วันที่ 8 พฤษภาคม บน Rakuten Viki รับชมได้ทั่วเอเชียอาคเนย์ รวมถึงประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ ประเทศไทย การเพิ่มคอนเทนต์ครั้งนี้สะท้อนถึงการขยายตัวของ Viki สู่โลกของวาไรตี้เอนเตอร์เทนเมนต์ ต่อเนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์รายการ I Live Alone และ The Return of Superman เมื่อเร็ว ๆ นี้
