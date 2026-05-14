+120 Νέες Ευκαιρίες Καριέρας: Η IntouchCX Επεκτείνει τις Προσλήψεις της στην Αθήνα

Τα γραφεία της IntouchCX στην Αθήνα, στη Βασιλίσσης Σοφίας 112Α.

Η νέα πρωτοβουλία της IntouchCX ανταποκρίνεται στη ζήτηση για πολύγλωσσο ταλέντο και ενισχύει τις ευκαιρίες καριέρας στην Αθήνα.

Η Ελλάδα είναι κορυφαίος κόμβος πολύγλωσσου ταλέντου. Το 66% των ηγετικών στελεχών μας προέρχεται από εσωτερικές προαγωγές.” — Alexia Orfanoudaki, VP Country Manager Greece της IntouchCX.

ATHENS, ATHENS, GREECE, May 14, 2026 / EINPresswire.com / -- Η IntouchCX επεκτείνει δυναμικά την παρουσία της στην Ελλάδα. Δημιουργεί περισσότερες από 120 νέες θέσεις εργασίας στην Αθήνα και αναζητά επαγγελματίες με άριστη γνώση Αγγλικών, Γαλλικών ή Γερμανικών.Η εταιρεία προσφέρει μια διεθνή καριέρα σε ένα σύγχρονο, πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Οι θέσεις είναι ιδανικές για: Νέους επαγγελματίες στο ξεκίνημά τους, Άτομα που, ετακομίζουν τώρα στην Ελλάδα, Επαγγελματίες που επιθυμούν αλλαγή καριέρας.Η IntouchCX που ξεκίνησε στην Αθήνα το 2020, σήμερα ξεπερνά τους 200 εργαζόμενους από 25 διαφορετικές εθνικότητες. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της, στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλίσσης Σοφίας 112Α, αποτελεί πρότυπο πολυπολιτισμικότητας και καινοτομίας.Η εσωτερική επαγγελματική εξέλιξη αποτελεί τη βάση της κουλτούρας της IntouchCX. Η εταιρεία προσφέρει συστηματικό mentoring και σαφείς ευκαιρίες ανέλιξης. Πολλοί εργαζόμενοι πρώτης γραμμής κατέχουν σήμερα ηγετικούς ρόλους στον οργανισμό.«Η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο ευρωπαϊκό κόμβο πολύγλωσσου ταλέντου. Είμαστε περήφανοι που επενδύουμε σταθερά στην Αθήνα. Το 66% των ηγετικών μας στελεχών προέρχεται από εσωτερικές προαγωγές. Αυτό αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία μακροχρόνιων προοπτικών.»— Alexia Orfanoudaki, VP Country Manager Greece της IntouchCX.Κάθε ιστορία επιτυχίας στην IntouchCX ξεκινά από ανθρώπους που πιστεύουν ότι οι δυνατότητές τους δεν έχουν όρια. Οι επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην ομάδα της Αθήνας μπορούν να εξερευνήσουν τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και να υποβάλουν αίτηση μέσω του IntouchCX Careers Σχετικά με την IntouchCXΜε έδρα στον Καναδά, η IntouchCX διαθέτει σήμερα παρουσία σε 12 χώρες με 25 campuses παγκοσμίως, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες Customer Experience, Trust & Safety, λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και ψηφιακή υποστήριξη για κορυφαία διεθνή brands. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το intouchcx.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.