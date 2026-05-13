Masraff, Mastercard Start Path Corporate Solutions Programına Seçildi
Yapay zeka tabanlı harcama yönetimi platformu Masraff, Mastercard Start Path Corporate Solutions Programına Türkiye’den seçilen ilk girişim oldu.
Kurumsal ödemelerin giderek daha entegre, otomatik ve sektör bazlı çözümler etrafında şekillendiği bir dönemde, Masraff’ın bu programa dahil edilmesi, şirketin global ölçekte büyüme vizyonunun önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.
2018 yılında kurulan Masraff, başlangıçta çalışan masraflarının dijital yönetimi ile konumlanırken, bugün şirketlerin tüm harcama süreçlerini kapsayan kapsamlı bir platforma evrilmiş durumda. Platform; seyahat, avans, kurumsal kredi kartı ve fatura yönetimi gibi süreçleri tek bir yapı altında birleştirerek, organizasyonların harcama operasyonlarını daha verimli, kontrollü ve şeffaf hale getiriyor.
Masraff’ın yapay zeka destekli altyapısı sayesinde şirketler:
-Harcama verilerini otomatik olarak işliyor
-Masraf yönetimi politikalarına uyum anlık olarak kontrol ediliyor
-Onay süreçleri hızlanıyor
-Finans ekipleri için operasyonel yük önemli ölçüde azalıyor
Bugün Masraff, 650’den fazla kurumsal müşteri ve 100.000’den fazla aktif kullanıcı tarafından kullanılmakta olup, platform üzerinden bugüne kadar milyonlarca harcama belgesi işlenmiştir.
Global Ödeme Ekosisteminde Yeni Dönem
Mastercard tarafından genişletilen Start Path Corporate Solutions programı, kurumsal ödemelerin artık bağımsız bir süreç olmaktan çıkarak, iş akışlarının doğal bir parçası haline geldiği yeni döneme odaklanıyor.
Bu kapsamda seçilen girişimler; ödeme süreçlerini daha akıllı, otomatik ve entegre hale getirerek farklı sektörlerde operasyonel verimlilik sağlamayı hedefliyor.
Masraff, bu vizyon doğrultusunda, harcama yönetimini sadece bir finans operasyonu olarak değil, şirketlerin günlük iş akışlarına entegre edilen stratejik bir yetkinlik olarak konumlandırıyor.
Gelecek Planları
Masraff, program kapsamında global iş birliklerini güçlendirmeyi, yeni pazarlara açılmayı ve kurumsal harcama yönetimi alanında yeni nesil çözümler geliştirmeyi hedefliyor.
Mastercard ile yürütülen bu iş birliği kapsamında Masraff, özellikle çok uluslu şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerini daha da ölçeklendirme fırsatı elde edecek.
Masraff Hakkında
Masraff, şirketlerin harcama süreçlerini uçtan uca yönetmesini sağlayan yapay zeka tabanlı bir harcama yönetimi platformudur. Platform; masraf, seyahat, avans, kurumsal kredi kartı ve fatura süreçlerini tek bir yapı altında birleştirerek, finans ekiplerine kontrol, görünürlük ve operasyonel verimlilik sağlar.
Mastercard Hakkında
Mastercard, dünya genelinde ödeme teknolojileri alanında faaliyet gösteren global bir teknoloji şirketidir. Şirket; bireyler, finansal kuruluşlar, işletmeler ve kamu kurumları için güvenli, hızlı ve akıllı ödeme çözümleri geliştirmektedir. Mastercard Start Path programı ise yenilikçi fintech şirketlerini destekleyerek ödeme ekosisteminin geleceğini şekillendirmeyi amaçlamaktadır.
Gonca FİLİZ GÜVEN
Masraff
gonca.filiz@masraff.co
