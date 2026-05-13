Cearvol lance Wave : une solution auditive IA primée avec contrôle tactile

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PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, May 13, 2026 / EINPresswire.com / -- Cearvol a annoncé aujourd’hui le lancement de Wave, une solution auditive de niveau professionnel conçue pour rendre le quotidien plus clair et plus connecté pour les personnes souffrant d’une perte auditive légère à modérée.Dans les principaux marchés européens tels que l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne, environ 10 à 20 % de la population souffre d’une certaine forme de difficulté auditive. Pourtant, beaucoup retardent l’adoption d’une solution en raison de la stigmatisation, de commandes complexes, d’un design inconfortable ou de coûts élevés. Ce problème est particulièrement important pour des groupes comme les anciens combattants, dont beaucoup souffrent de pertes auditives liées à l’exposition au bruit durant leur service. Cearvol Wave a été conçu précisément pour éliminer ces obstacles. Il associe un traitement sonore avancé par IA à un design discret et moderne ainsi qu’à un boîtier de charge tactile intuitif. Notre objectif est d’offrir des performances de niveau clinique sans la complexité traditionnelle, afin de rendre une solution auditive de haute qualité enfin accessible et abordable pour tous ceux qui en ont besoin.Au cœur de Wave se trouve NeuroFlow AI 2.0, la plateforme de réseau neuronal profond de nouvelle génération développée par Cearvol. Le système analyse les environnements sonores en temps réel et sépare la parole des bruits de fond afin d’offrir des conversations plus claires. Cette nouvelle plateforme apporte une amélioration de 24 % de l’amplification vocale et jusqu’à 20 dB de réduction du bruit.L’une des fonctionnalités phares de Wave est son boîtier de charge tactile, qui permet aux utilisateurs de régler le volume, changer de mode et gérer les appels d’un simple toucher, sans smartphone. Le boîtier sert également de microphone déporté, capable de capter les voix jusqu’à 10 mètres de distance, idéal pour les réunions, les salles de classe et les rassemblements familiaux.Wave prend en charge le streaming Bluetooth, la connexion simultanée à deux appareils et quatre modes d’écoute : Indoor, Outdoor, Restaurant et Conversation. Une charge rapide de 15 minutes offre jusqu’à trois heures d’utilisation, tandis que le boîtier fournit jusqu’à 28 heures d’autonomie totale.Cearvol Wave a remporté plusieurs distinctions “Best of CES 2026” ainsi que des reconnaissances majeures de Reviewed et Techlicious. Lauréat du MUSE Design Award et de l’American Good Design Award, Wave témoigne de notre engagement envers l’innovation de pointe, les performances supérieures et un design primé.« Notre vision est “Technology Reshaping Confidence” », a déclaré Ken Zhu, PDG de Cearvol. « Wave a été conçu pour aider les gens à se sentir présents et connectés, sans avoir à penser à leur appareil auditif. »Wave est désormais disponible sur Amazon.fr À propos de CearvolCearvol est une entreprise innovante spécialisée dans les technologies auditives, dédiée à rendre les solutions auditives haute performance plus intuitives, accessibles et adaptées au mode de vie moderne.Contact presse :Lens WatsonSenior PR Managerpr@cearvol.com

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