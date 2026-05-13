Cearvol lancia Wave: una soluzione uditiva AI pluripremiata con controllo touchscreen
ROMA, LAZIO, ITALY, May 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- Cearvol ha annunciato oggi il lancio di Wave, una soluzione uditiva di livello professionale progettata per rendere la vita quotidiana più chiara e connessa per le persone con perdita uditiva da lieve a moderata.
Nei principali mercati europei come Germania, Francia, Italia e Spagna, circa il 10–20% della popolazione soffre di qualche forma di difficoltà uditiva. Tuttavia, molte persone ritardano la ricerca di una soluzione a causa dello stigma sociale, dei controlli complessi, dei design scomodi o dei costi elevati. Questa problematica è particolarmente rilevante per gruppi come i veterani, molti dei quali soffrono di perdita uditiva indotta dal rumore a causa del servizio militare.
Cearvol Wave è stato creato proprio per eliminare queste barriere. Combina un avanzato sistema AI di elaborazione del suono con un design discreto e moderno e una custodia di ricarica touchscreen intuitiva. Il nostro obiettivo è offrire prestazioni di livello clinico senza la complessità tradizionale, rendendo finalmente una soluzione uditiva di alta qualità accessibile ed economicamente sostenibile per chi ne ha bisogno.
Al centro di Wave si trova NeuroFlow AI 2.0, la piattaforma di rete neurale profonda di nuova generazione sviluppata da Cearvol. Il sistema analizza gli ambienti sonori in tempo reale, separando la voce dai rumori di fondo per offrire conversazioni più chiare. Questa nuova piattaforma garantisce un miglioramento del 24% nell’amplificazione del parlato e una riduzione del rumore fino a 20 dB.
Una delle caratteristiche distintive di Wave è la custodia di ricarica touchscreen, che consente agli utenti di regolare il volume, cambiare modalità e gestire le chiamate con un semplice tocco, senza bisogno dello smartphone. La custodia funziona anche come microfono remoto, catturando le voci fino a 10 metri di distanza, risultando ideale per riunioni, lezioni e incontri familiari.
Wave supporta lo streaming Bluetooth, la connessione simultanea a due dispositivi e quattro modalità ambientali: Indoor, Outdoor, Restaurant e Conversation. Una ricarica rapida di 15 minuti offre fino a tre ore di utilizzo, mentre la custodia garantisce fino a 28 ore complessive di ascolto.
Cearvol Wave ha ricevuto numerosi riconoscimenti “Best of CES 2026” e valutazioni di alto livello da parte di Reviewed e Techlicious. Premiato con il MUSE Design Award e l’American Good Design Award, Wave rappresenta il nostro impegno verso innovazione all’avanguardia, prestazioni superiori ed estetica pluripremiata.
“La nostra visione è ‘Technology Reshaping Confidence’,” ha dichiarato Ken Zhu, CEO di Cearvol. “Wave è stato progettato per aiutare le persone a sentirsi presenti e connesse, senza dover pensare al proprio dispositivo uditivo.”
Wave è ora disponibile su Amazon.it.
Informazioni su Cearvol
Cearvol è un’azienda innovativa nel settore delle tecnologie uditive, focalizzata nel rendere le soluzioni uditive ad alte prestazioni più intuitive, accessibili e adatte allo stile di vita moderno.
Contatto stampa:
Lens Watson
Senior PR Manager
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