Cearvol lanza Wave: una solución auditiva con IA galardonada y control táctil
MADRID, COMMUNITY OF MADRID, SPAIN, May 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- Cearvol anunció hoy el lanzamiento de Wave, una solución auditiva de nivel profesional diseñada para hacer la vida cotidiana más clara y conectada para las personas con pérdida auditiva leve a moderada.
En los principales mercados europeos como Alemania, Francia, Italia y España, aproximadamente entre el 10 % y el 20 % de la población experimenta algún grado de dificultad auditiva. Sin embargo, muchas personas retrasan la búsqueda de una solución debido al estigma, los controles complicados, los diseños incómodos o los altos costos. Este desafío es especialmente significativo para grupos como los veteranos, muchos de los cuales sufren pérdida auditiva inducida por el ruido debido a su servicio.
Cearvol Wave fue creado precisamente para eliminar estas barreras. Combina un avanzado procesamiento de sonido con IA con un diseño discreto y moderno, además de un intuitivo estuche de carga con pantalla táctil. Nuestro objetivo es ofrecer un rendimiento de nivel clínico sin la complejidad tradicional, haciendo que una solución auditiva de alta calidad sea finalmente accesible y asequible para todos los que la necesitan.
En el núcleo de Wave se encuentra NeuroFlow AI 2.0, la plataforma de red neuronal profunda de nueva generación de Cearvol. El sistema analiza los entornos sonoros en tiempo real, separando la voz del ruido de fondo para ofrecer conversaciones más claras. Esta nueva plataforma proporciona una mejora del 24 % en la amplificación de voz y hasta 20 dB de reducción de ruido.
Una de las características más destacadas de Wave es su estuche de carga con pantalla táctil, que permite a los usuarios ajustar el volumen, cambiar de modo y gestionar llamadas con un simple toque, sin necesidad de smartphone. El estuche también funciona como micrófono remoto, captando voces a una distancia de hasta 10 metros, ideal para reuniones, aulas y encuentros familiares.
Wave admite streaming Bluetooth, conexión simultánea a dos dispositivos y cuatro modos ambientales: Indoor, Outdoor, Restaurant y Conversation. Una carga rápida de 15 minutos proporciona hasta tres horas de uso, y el estuche ofrece hasta 28 horas de autonomía total.
Cearvol Wave obtuvo múltiples reconocimientos “Best of CES 2026” y excelentes valoraciones de Reviewed y Techlicious. Galardonado con el MUSE Design Award y el American Good Design Award, Wave representa nuestro compromiso con la innovación de vanguardia, el alto rendimiento y una estética premiada.
“Nuestra visión es ‘Technology Reshaping Confidence’”, afirmó Ken Zhu, CEO de Cearvol. “Wave fue diseñado para ayudar a las personas a sentirse presentes y conectadas, sin tener que pensar en su dispositivo auditivo.”
Wave ya está disponible en Amazon.es.
Acerca de Cearvol
Cearvol es una empresa innovadora de tecnología auditiva enfocada en hacer que las soluciones auditivas de alto rendimiento sean más intuitivas, accesibles y adaptadas al estilo de vida moderno.
Contacto de prensa:
Lens Watson
Senior PR Manager
pr@cearvol.com
Lens Watson
Cearvol
+1 702-601-6030
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.