السعودية والخليج يشهدان نمواً في الطلب على رحلات الطيران الخاص المرنة

تشهد السعودية والخليج نمواً في الطلب على الرحلات الخالية كخيار أكثر مرونة وخصوصية للوصول إلى الطيران الخاص.

المسافرون اليوم يبحثون عن المرونة والخصوصية وكفاءة الوقت، والرحلات الخالية توفر طريقة ذكية للوصول إلى الطيران الخاص” — زاهر دير

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 13, 2026 / EINPresswire.com / -- تزايد الإقبال على الرحلات الخالية للطائرات الخاصة في السعودية والخليجمنصة EmptyLegs.ae تقدم حلولاً مرنة للوصول إلى الطيران الخاص في الخليج وأوروبا والولايات المتحدة.تشهد المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي تحولاً متزايداً في مفهوم السفر الفاخر، حيث أصبح المسافرون من أصحاب الثروات العالية ورجال الأعمال يبحثون عن حلول أكثر مرونة وكفاءة للوصول إلى خدمات الطيران الخاص ، بعيداً عن المفاهيم التقليدية المرتبطة بالفخامة فقط.وفي هذا الإطار، تبرز منصة EmptyLegs.ae كمنصة رقمية متخصصة في الرحلات الخالية للطائرات الخاصة، وهي الرحلات التي تقوم بها الطائرات لإعادة التموضع بين الرحلات أو عند العودة بدون ركاب إلى قواعدها الرئيسية ، مما يتيح للمسافرين فرصة الاستفادة من الطيران الخاص بأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالرحلات الخاصة التقليدية.وتوفر المنصة للمستخدمين إمكانية استعراض الرحلات المتاحة، وأنواع الطائرات، والوجهات المختلفة ضمن بيئة رقمية مبسطة تهدف إلى تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى خدمات الطيران الخاص، مع الحفاظ على الخصوصية والمرونة التي يبحث عنها عملاء هذا القطاع.وقال زاهر دير، المدير التنفيذي لمنصة EmptyLegs.ae:“المسافرون اليوم أصبحوا أكثر اهتماماً بالمرونة، والخصوصية، وكفاءة الوقت، وليس فقط بمفهوم الفخامة التقليدي. الرحلات الخالية توفر طريقة ذكية للوصول إلى تجربة الطيران الخاص مع قيمة إضافية ومرونة أكبر.”وأضاف:“على الرغم من أن خدماتنا تغطي بشكل رئيسي المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، إلا أننا نقدم أيضاً نفس مستوى الخدمة والدعم لعملائنا في أوروبا والولايات المتحدة، من خلال شبكة عالمية من مشغلي الطائرات الخاصة المعتمدين.”وتشهد منطقة الخليج نمواً ملحوظاً في الطلب على خدمات الطيران الخاص، مدفوعاً بزيادة أعداد أصحاب الثروات العالية، والتوسع في الأعمال العابرة للحدود، والطلب المتزايد على حلول السفر الشخصية والمرنة، خصوصاً بين مدن الخليج والعواصم الأوروبية الرئيسية مثل لندن وجنيف وباريس.ورغم أن الرحلات الخالية تتطلب قدراً من المرونة في المواعيد والمسارات، إلا أنها أصبحت تمثل خياراً جذاباً لشريحة متزايدة من المسافرين الذين يبحثون عن تجربة سفر راقية وأكثر كفاءة من حيث التكلفة، مع الحفاظ على جميع مزايا الطيران الخاص من خصوصية وراحة وسرعة في التنقل.كما تساهم المنصة في تعريف المسافرين بمفهوم الرحلات الخالية وآلية عملها، وهو مفهوم لا يزال غير واضح بالنسبة للكثير من العملاء في المنطقة، رغم انتشاره الواسع في أسواق الطيران الخاص العالمية.ويأتي إطلاق موقع EmptyLegs.ae في وقت يشهد فيه قطاع الطيران الخاص تحولاً متزايداً نحو الحلول الرقمية الأكثر شفافية وسهولة في الوصول، بما يتماشى مع التغيرات العالمية في طريقة استهلاك الخدمات الفاخرة.وأكد زاهر دير أن الهدف من المنصة لا يقتصر فقط على عرض الرحلات، بل يمتد إلى توفير تجربة متكاملة تساعد العملاء على الوصول إلى خيارات أكثر ذكاءً ومرونة في عالم الطيران الخاص.“نحن نؤمن بأن مستقبل السفر الفاخر يعتمد بشكل أكبر على سهولة الوصول والمرونة والكفاءة، ونسعى من خلال EmptyLegs.ae إلى تقديم هذا المفهوم بطريقة احترافية تناسب عملاء المنطقة والأسواق العالمية.”________________________________________حول EmptyLegs.aeهي منصة رقمية مستقلة متخصصة في عرض الرحلات الخالية للطائرات الخاصة، وتهدف إلى توفير خيارات أكثر مرونة وشفافية للوصول إلى خدمات الطيران الخاص في منطقة الخليج والأسواق الدولية، من خلال شبكة عالمية من مشغلي الطائرات الخاصة المعتمدين.________________________________________للتواصل الإعلاميزاهر ديرالمدير التنفيذيEmptyLegs.aeإيميل: jet@emptylegs.aeموبايل 971554650203

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.