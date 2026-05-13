外籍病患突破200萬人時代來臨…台灣患者成長帶動醫療觀光市場擴張，INFLO強化在地連結
韓國外籍病患突破200萬人，台灣需求快速成長。INFLO整合醫美資訊、多語支援、預約與保險服務，並積極布局台灣市場，推動全球醫療觀光平台化發展。TAIPEI, TAIWAN, May 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- 近期前往韓國的外籍病患人數快速增加，醫療觀光市場正式進入新的成長階段。根據韓國保健福祉部公布的資料，外籍病患人數首次突破200萬人，創下歷史新高。其中除了中國、日本之外，台灣患者的成長趨勢尤為明顯，已逐漸成為主要需求來源國之一。
此一變化被認為與全球對K-Beauty及K-Medical（韓國醫美與醫療產業）的關注持續升溫密切相關。以皮膚科與整形外科為核心的醫美需求穩定成長，而能在較短停留時間內完成療程與術後管理，也成為外籍病患增加的重要原因之一。特別是醫療資源高度集中於首爾江南一帶，使該區成為以整形外科為主、最受海外患者青睞的核心醫療地區。
然而，外籍病患在就醫流程中仍面臨多項挑戰。在選擇醫療院所時，往往難以取得足夠可信資訊；在諮詢過程中，也可能因語言差異與醫療資訊理解落差，導致難以做出完整判斷。此外，部分案例也反映出術後照護與後續溝通不夠順暢的問題。
在此趨勢下，INFLO已不僅是單純的醫院搜尋服務平台，而是整合包含整形外科評價查詢、多語言支援、線上預約，以及醫療意外發生時的保險理賠等功能的醫美平台。
INFLO亦透過內容導向的全球化策略，積極擴大外籍病患導入。透過高品質醫療內容與即時翻譯功能，提升海外使用者的理解度，並建立更具信任基礎的諮詢環境，進一步強化從資訊接觸到實際預約就診的轉換流程。
特別是近期，INFLO已正式啟動台灣市場布局，積極邁向全球醫美平台發展。台灣作為高度偏好韓國整形醫美的主要醫療觀光市場之一，INFLO將透過客製化在地內容與服務，推動市場進一步擴張。
業界人士指出，隨著醫療觀光趨勢逐漸由「資訊導向」轉向「平台導向」，透明度與信任機制的重要性將持續提升。「像INFLO這類整合型醫療平台，未來有望在全球市場中扮演關鍵角色。」
LEE JOON
INFLO
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