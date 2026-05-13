Audit Advisory for Thursday, May 14, 2026
Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.
The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Thursday, May 14, 2026.
FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY
|County
|Audit Entity and Period
|Report Type
|Allen
|Village of Spencerville
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|James A. Rhodes State College
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Athens
|Village of Trimble
Fiscal Emergency Analysis Termination
10/9/2023 TO 10/14/2024
|Fiscal Emergency Analysis - Termination
|Le-Ax Regional Water District
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Belmont
|Martins Ferry City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Bellaire Park District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Belmont County Tourism Council, Inc.
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Brown
|Brown County Family and Children First Council
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Butler
|Summit Academy Secondary School - Middletown
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Summit Academy Community School for Alternative Learners of Middletown
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Clinton
|Wilmington Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Village of Sabina
1/1/2021 TO 12/31/2022
|Financial Audit
|Columbiana
|Columbiana County Family and Children First Council
7/1/2023 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Coshocton
|Three Rivers Fire District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|City of Coshocton
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Crawford
|City of Galion
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Cuyahoga
|City of North Olmsted
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Western Reserve Area Agency on Aging
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Agreed Upon Procedures
|MED
|Summit Academy Community School - Parma
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Defiance
|Maumee Valley Planning Organization
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Erie
|Margaretta Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Franklin
|Summit Academy Transition High School - Columbus
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Summit Academy Community School - Columbus
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Mater Academy Preparatory, Inc
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Legacy Academy of Excellence
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Heart of Ohio Classical Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Jackson Township
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Schools Of Ohio Risk Sharing Authority
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Gallia
|Clay Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Geauga
|Village of Middlefield
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Greene
|Summit Academy Community School for Alternative Learners - Xenia
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Hamilton
|Summit Academy Transition High School - Cincinnati
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Summit Academy Community School - Cincinnati
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Hancock
|Liberty Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Hardin
|Hardin Community School
7/1/2023 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Harrison
|Greenmont Union Cemetery
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Jackson
|Jackson County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Lake
|City of Wickliffe
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Village of Madison
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Lorain
|Brownhelm Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Summit Academy Community School for Alternative Learners of Lorain
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Lucas
|Summit Academy - Toledo
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Horizon Science Academy of Toledo
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Horizon Science Academy Springfield
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Madison
|London City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Marion
|Marion County Regional Planning Commission
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Medina
|City of Wadsworth
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Montgomery
|Summit Academy Transition High School - Dayton
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|City of Oakwood
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Northridge Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Washington Township
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|North Dayton School of Discovery
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Ottawa
|Ottawa County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Paulding
|Village of Oakwood
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Putnam
|Village of Gilboa
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Richland
|Legacy Academy of Excellence Mansfield
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|The Richland School of Academic Arts
7/1/2023 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Sandusky
|Vanguard Sentinel Career and Technology Centers
7/1/2023 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Stark
|Summit Academy Secondary School - Canton
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Summit Academy Community School for Alternative Learners - Canton
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Summit
|Summit Academy Secondary School - Akron
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Summit Academy Akron Elementary School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Copley Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
FFR
|Trumbull
|Trumbull County Family and Children First Council
7/1/2023 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Summit Academy School for Alternative Learners-Warren Middle & Secondary
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Summit Academy Community School - Warren
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Washington
|Frontier Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Wood
|Village of Haskins
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.