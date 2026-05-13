Submit Release
News Search

There were 2,085 press releases posted in the last 24 hours and 463,779 in the last 365 days.

Audit Advisory for Thursday, May 14, 2026

Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.

The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Thursday, May 14, 2026.

FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY

County Audit Entity and Period Report Type
Allen Village of Spencerville
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
James A. Rhodes State College
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Athens Village of Trimble
Fiscal Emergency Analysis Termination
10/9/2023 TO 10/14/2024		 Fiscal Emergency Analysis - Termination
Le-Ax Regional Water District
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Belmont Martins Ferry City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Bellaire Park District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Belmont County Tourism Council, Inc.
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Brown Brown County Family and Children First Council
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Butler Summit Academy Secondary School - Middletown
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Summit Academy Community School for Alternative Learners of Middletown
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Clinton Wilmington Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Village of Sabina
1/1/2021 TO 12/31/2022		 Financial Audit
Columbiana Columbiana County Family and Children First Council
7/1/2023 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Coshocton Three Rivers Fire District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
City of Coshocton
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Crawford City of Galion
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Cuyahoga City of North Olmsted
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Western Reserve Area Agency on Aging
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Agreed Upon Procedures MED
Summit Academy Community School - Parma
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Defiance Maumee Valley Planning Organization
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Erie Margaretta Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Franklin Summit Academy Transition High School - Columbus
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Summit Academy Community School - Columbus
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Mater Academy Preparatory, Inc
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Legacy Academy of Excellence
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Heart of Ohio Classical Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Jackson Township
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Schools Of Ohio Risk Sharing Authority
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Gallia Clay Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Geauga Village of Middlefield
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Greene Summit Academy Community School for Alternative Learners - Xenia
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Hamilton Summit Academy Transition High School - Cincinnati
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Summit Academy Community School - Cincinnati
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Hancock Liberty Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Hardin Hardin Community School
7/1/2023 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Harrison Greenmont Union Cemetery
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Jackson Jackson County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Lake City of Wickliffe
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Village of Madison
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Lorain Brownhelm Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Summit Academy Community School for Alternative Learners of Lorain
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Lucas Summit Academy - Toledo
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Horizon Science Academy of Toledo
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Horizon Science Academy Springfield
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Madison London City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Marion Marion County Regional Planning Commission
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Medina City of Wadsworth
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Montgomery Summit Academy Transition High School - Dayton
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
City of Oakwood
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Northridge Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Washington Township
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
North Dayton School of Discovery
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Ottawa Ottawa County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Paulding Village of Oakwood
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Putnam Village of Gilboa
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Richland Legacy Academy of Excellence Mansfield
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
The Richland School of Academic Arts
7/1/2023 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Sandusky Vanguard Sentinel Career and Technology Centers
7/1/2023 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Stark Summit Academy Secondary School - Canton
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Summit Academy Community School for Alternative Learners - Canton
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Summit Summit Academy Secondary School - Akron
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Summit Academy Akron Elementary School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Copley Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
FFR
Trumbull Trumbull County Family and Children First Council
7/1/2023 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Summit Academy School for Alternative Learners-Warren Middle & Secondary
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Summit Academy Community School - Warren
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Washington Frontier Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Wood Village of Haskins
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

Audit Advisory for Thursday, May 14, 2026

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.

By continuing to use this site, you agree to our Terms & Conditions, last updated on September 30, 2025.