不再盲目養生：華生株式會社發表消費級 AI 健康管理系統，推進智慧預警新階段

華生株式會社推出消費級 AI 健康管理系統，透過非侵入式監測與深度學習，提供即時報告、風險預警及個人化建議。該系統能提升健康覺察，並支援家庭長期監測與雲端醫療資源媒合。

TAIWAN , TAIWAN , TAIWAN, May 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- 在數位健康趨勢帶動下，健康管理正由「事後應對」逐步走向「預防先行」。總部位於日本東京的醫療科技企業華生株式會社表示，已針對消費市場推出 AI 健康管理與資料分析系統，結合日本實驗室的後端演算法與大數據模型，提供全天候的健康趨勢評估與風險提示。公司指出，系統會將複雜的生理參數轉化為清晰易讀的健康儀表板，協助使用者以更具依據的方式做出個人健康管理決策。

華生株式會社表示，系統設計初期即明確界定其服務邊界：不進行任何形式的臨床診斷，也不提供處方建議。公司指出，AI 在健康領域的角色並非取代醫師，而是作為日常生活中的「健康助推器」，以持續的資料洞察補足醫療院所之外的健康管理需求。

華生株式會社指出，系統核心在於健康資料分析能力。使用者可透過智慧穿戴裝置或行動終端上傳心率、睡眠品質、運動強度等非侵入式指標；後端伺服器則對資料進行結構化處理，生成多維度健康報告。公司強調，該報告並非「診斷書」，而是協助使用者理解自身狀態變化的數位化呈現。

華生株式會社表示，該系統的差異化在於風險預警機制。公司指出，基於亞健康樣本庫與模型訓練，系統可辨識生理指標的細微異常波動。例如，當偵測到連續多日心率變異率（HRV）異常或深度睡眠比例下降時，系統會透過 App 發出提醒，並提供相對應的健康管理建議，如增加休息、調整飲食或留意壓力負荷等。

華生株式會社指出，風險提示可提升使用者對潛在變化的敏感度，使其在尚未出現明顯不適前，便能依提示調整生活習慣。此外，系統也會依長期資料趨勢提供個人化管理工具，例如營養攝取追蹤、情緒壓力評估與資料回饋型運動建議，讓改善方向更具可追溯的依據。

華生株式會社首席技術專家於推介時提到：「我們正處於一個資訊爆炸但健康主權缺失的時代。」公司指出，許多消費者雖累積大量健康檢查資料，卻難以理解與落實行動；系統設計即希望縮小資訊落差，協助使用者把資料轉化為可執行的日常管理。

華生株式會社表示，系統透過視覺化圖表與易讀文字，將統計資訊轉為健康趨勢的直覺呈現，協助使用者掌握自身狀況的「知情權」。公司指出，在會員服務模式下，這些分析後的健康檔案也可作為與健康諮詢人員溝通的重要依據；當會員需要透過資源整合平台對接全球專家資源時，長期資料累積亦可提升溝通效率，讓專家更快理解其基準狀態。

華生株式會社表示，在資料隱私與安全方面採用加密與匿名化處理機制。公司指出，健康資料僅用於 AI 模型優化與個人報告生成，並強調資料所有權屬於使用者本人，同時遵循各營運地區的隱私保護規範。

華生株式會社表示，未來將持續投入後端研發（Back-end R&D），並在樣本規模擴大後提升模型對不同族群與年齡層的趨勢判讀精準度。公司指出，目標是打造可持續演進的「全球智慧健康大腦」，透過技術迭代，為重視健康管理的會員提供更穩定的科技支援。

關於華生株式會社

華生株式會社為總部設於日本東京的醫療科技企業，業務涵蓋幹細胞提取技術標準研究、AI 智慧健康管理、高端醫療器材研發輔助及創新藥物早期研發支援。公司秉持「科技守護生命，愛心溫暖社會」的使命，推動日、台雙核心策略，致力於建構跨地域的醫療資源整合與健康服務平台。華生株式會社亦透過後端研發聯盟與數位化工具，為使用者及合作夥伴提供合規、嚴謹且前瞻的健康解決方案。

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