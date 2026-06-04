VERACITY INVESTMENT CO., LIMITED 舉辦首屆晨曦策略專題課程 剖析機構級股市制勝3步曲

持牌機構 VERACITY INVESTMENT CO., LIMITED 推出首屆晨曦策略專題課程，圍繞「股市制勝3步曲」，從宏觀配置、基本面研究及風險管理剖析機構級投資方法論。

HONG KONG, June 4, 2026 /EINPresswire.com/ -- 面對全球金融市場的結構性轉變與宏觀經濟週期的交替，香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）持牌法團 VERACITY INVESTMENT CO., LIMITED（以下簡稱「VERACITY」或「承壹投資」）於今日正式宣佈，舉辦「2026首屆晨曦策略專題課程」。本次專題課程聚焦機構投資中的研究方法與風險管理框架，並以「股市研判3步框架」為主線，分享宏觀資產配置、基本面研究及風險控制等核心內容。課程內容主要面向專業投資者的研究交流與方法探討，旨在提供更有系統的市場分析參考。

宏觀週期的精準研判與資產配置戰略

在「2026首屆晨曦策略專題課程」的開篇模塊中，VERACITY 的投研團隊詳細闡述了「股市制勝3步曲」的第一步——「宏觀研判與戰略資產配置」。課程指出，機構投資與零售投資的最大區別在於對頂層資產配置框架的嚴格遵守。投研團隊分析認為，當前全球市場面臨通脹結構性調整、技術變革加速以及人口結構轉型等多重變量，單一資產的簡單持有已難以應對系統性波動。

機構級投資者需要構建「自上而下」的分析視野。這意味著必須深入分析各主要經濟體的貨幣政策轉向、財政刺激力度以及產業鏈重構趨勢。通過動態評估股票、固定收益與另類投資等不同資產類別的風險溢價，投資者方能在宏觀波動初期，識別出具備長期增長潛力的結構性主題，如環境、社會和企業管治（ESG）導向投資以及科技驅動的硬科技板塊，從而奠定穩健的資產組合基礎。

數據驅動與可驗證的深度基本面研究

課程的第二步聚焦於「深度基本面研究與標的研究與篩選框架」。VERACITY 的英文品牌名稱「Veracity」代表著「真實性」與「可驗證性」，這也是其投研文化的核心。在專題課程中，研究團隊展示了如何利用高置信度的研究洞見（High-Confidence Research Insights）來穿透財務報表的表象。

在 VERACITY 看來，基本面研究不只是篩選財務指標，更重視對企業經營、產業位置、治理結構與現金流品質的整體評估。課程強調，投資者應建立從行業空間、競爭壁壘、管理層治理水平到現金流健康度的多維度評估模型。特別是在科技與增長型行業中，技術壁壘的突破進度、專利含金量以及核心技術團隊的穩定性，都需要通過可驗證的渠道進行交叉對比。這種嚴謹的研究紀律有助於剔除市場噪音，確保每一筆投資決策都建立在堅實、透明的數據支撐之上。

系統化風險管理與高質量的交易執行

「股市制勝3步曲」的第三步，也是保障投資成果落地的關鍵環節，即「系統化風險管理與紀律化交易執行」。在金融市場中，即使擁有正確的宏觀方向和優質的個股選擇，若缺乏嚴格的風險控制與交易紀律，依然可能面臨重大損失。

VERACITY 在課程中分享了機構級的風險防禦機制。這套機制涵蓋了投資組合的實時風險指標監控、壓力測試以及流動性管理。特別是針對大宗交易和特定主題板塊的配置，如何降低市場衝擊、優化交易成本顯得尤為重要。課程亦介紹了機構投資中常見的風險監測、流動性評估與交易執行管理思路，強調在不同市場環境下保持紀律與風險邊界的重要性。此外，課程還強調了引入第三方獨立託管機構的重要性，以確保資產的物理安全與運作合規。

踐行專業投資理念與市場教育責任

作為一家深植香港、同時具備大灣區與亞洲市場深刻理解的持牌投資管理機構，VERACITY 始終致力於為機構基金、家族辦公室及高淨值專業投資者提供專業的證券交易、投資顧問和資產管理服務。此次推出「2026首屆晨曦策略專題課程」，是該公司推動行業合規發展與市場理性教育的重要一步。

VERACITY 官方表示，未來的市場競爭將更加考驗投資機構的「全球視野」與「本土專長」。公司將持續秉持數據驅動與合規治理的雙重標準，通過此類學術性與策略性的研討課程，與業內專業人士共同探討如何在不確定性中尋求確定性，推動跨區域資本的優化配置。

本次內容主要為投資研究方法與風險管理框架分享，不構成任何面向中國內地投資者的招攬、推介或投資建議。

關於 VERACITY INVESTMENT CO., LIMITED

VERACITY INVESTMENT CO., LIMITED（承壹投資管理有限公司）是一家總部位於香港上環的香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）持牌法團（中央編號：AZY725）。公司獲准從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動。VERACITY 以「真實性、可驗證性與研究紀律」為品牌核心，專注於為機構投資者、家族辦公室及符合監管要求的專業投資者提供客製化的證券交易執行、戰略投資顧問及全權委託資產管理服務。

免責聲明：本新聞稿僅供參考，其內容不構成任何證券或投資產品的要約、招攬、購買邀請或投資建議。網站及課程內容僅面向香港《證券及期貨條例》所界定的專業投資者，不面向零售投資者。

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