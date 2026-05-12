Pitkin County Highlights Behavioral Health Resources

Effort Runs in Conjunction with Mental Health Awareness Month in May

Media Contact: Ariel Holstein, Public Health Planning Analyst, ariel.holstein@pitkincounty.com (970) 319-3546,

Jenny Constable, Programs, Public Health Education & Partnerships Manager, jenny.constable@pitkincounty.com, (970) 309-2677

Pitkin County, CO (May 11, 2026) - Pitkin County Public Health (PCPH) is recognizing Mental Health Awareness Month by sharing a comprehensive list of local mental health and substance use resources available to community members. Many services are free or offered at a reduced cost.

Throughout May, PCPH is leading a community-wide communications campaign designed to increase awareness of available services, reduce stigma surrounding mental health, and encourage conversations about emotional well-being and substance use support. This year’s campaign features videos highlighting mental health organizations across the Roaring Fork Valley, along with details about the services each organization provides.

“Through this expanded campaign for 2026, Pitkin County Public Health is working to meet our community where they are with access to local resources. We recognize the importance of improving and maintaining mental wellness and getting help for struggles with substance use in Pitkin County,” said Public Health Director Jordana Sabella.

Sabella added, “No matter what community members are going through, we want to connect them to resources that can support them. We also hope this campaign prompts conversations among family and friends that lead to improved mental health.”

Ongoing commitment to improving access

Expanding access to mental health care has been a longstanding priority for Pitkin County. Both the 2018-2022 Regional Public Health Improvement Plan and 2023-2027 Pitkin County Public Health Improvement Plan name access to mental health care as a key community priority. Data from the 2023 Community Mental Health Assessment highlights barriers community members face accessing mental health care, including financial challenges, lack of awareness of existing resources, and stigma associated with seeking professional support.

Pitkin County’s 2025 Behavioral Health Strategic Plan addresses behavioral health across the continuum of care and aims to reduce barriers to access. As a first step, the County hired a Behavioral Health Facilitator in April 2026 to begin implementing the plan. The long-term vision is to create a local behavioral health system that is more connected, inclusive, and effective.

Where to find resources

For additional information, visit Pitkin County Public Health’s Mental Health and Substance Use Resources web page at pitkinmentalhealth.com.

ESPAÑOL:

El Condado de Pitkin da a destacar sus recursos en salud conductual

La iniciativa se realiza en el marco del Mes de la Concientización sobre la Salud Mental en mayo

Condado de Pitkin, CO (11 de mayo, 2026) - Salud Pública del Condado de Pitkin (PCPH, por sus siglas en inglés) está reconociendo el Mes de Concientización sobre la Salud Mental compartiendo una lista integral de recursos locales para la salud mental y de uso de sustancias disponibles para los miembros de la comunidad. Muchos de los servicios son gratuitos u ofrecidos a un bajo costo.

Durante el mes de mayo, PCPH liderará una campaña de comunicaciones a nivel comunitario diseñada para aumentar la conciencia sobre los servicios disponibles, reducir el estigma asociado con la salud mental y fomentar conversaciones sobre el bienestar emocional y el apoyo para el uso de sustancias, La campaña de este año incluye videos que destacan a organizaciones de salud mental en el Valle de Roaring Fork, junto con detalles sobre los servicios que ofrece cada organización.

“Por medio de esta campaña ampliada para 2026, Salud Pública del Condado de Pitkin está trabajando para llegar a nuestra comunidad con acceso a recursos locales. Reconocemos la importancia de mejorar y mantener el bienestar mental y de brindar ayuda para quienes atraviesan dificultades relacionadas con el uso de sustancias en el Condado de Pitkin”, dijo la directora de Salud Pública, Jordana Sabella.

Sabella añadió: “No importa por lo que están pasando los miembros de la comunidad, queremos conectarlos con recursos que puedan brindarles apoyo. También esperamos que esta campaña impulse conversaciones entre familiares y amigos que lleven a una mejor salud mental”.

Compromiso continuo para mejorar el acceso

Ampliar el acceso a la atención de salud mental ha sido una prioridad de larga data para el Condado de Pitkin. Tanto el Plan de Mejora de Salud Pública Regional 2018–2022 como el Plan de Mejora de Salud Pública del Condado de Pitkin 2023–2027 contemplan el acceso a la salud mental como una prioridad clave para la comunidad. Los datos de la Evaluación Comunitaria de Salud Mental de 2023 destacan barreras a las que se enfrentan los miembros de la comunidad para acceder a la atención, incluyendo dificultades financieras, falta de conocimiento sobre los recursos existentes y estigma asociado con buscar apoyo profesional.

El Plan Estratégico de Salud Conductual 2025 del Condado de Pitkin aborda la salud conductual a lo largo del continuo de atención y busca reducir las barreras de acceso. Como primer paso, el Condado contrató a un Facilitador de Salud Conductual en abril de 2026 para comenzar a implementar el plan. La visión a largo plazo es crear un sistema local de salud conductual que sea más conectado, inclusivo y eficaz.

Dónde encontrar recursos

Para más información adicional, visite la página web de recursos para la salud mental y el uso de sustancias de Salud Pública del Condado de Pitkin, en saludmentalpitkin.com.