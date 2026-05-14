Pitkin County and U.S. Forest Service Explore Expanded Partnership for Management of Maroon Bells Sc
Partnership allows for improved stewardship on local lands
MEDIA CONTACT: Gary Tennenbaum, Pitkin County Open Space and Trails Director, (970) 309-4704, gary.tennenbaum@pitkincounty.com
PITKIN COUNTY, CO (May 12, 2026) - Pitkin County and the U.S. Forest Service (USFS) are exploring an expanded partnership to support the long-term management, visitor experience, and environmental stewardship of the iconic Maroon Bells Scenic Area beginning in the 2027 operating season.
The U.S. Forest Service has faced several challenges managing the Maroon Bells Scenic Area in recent years, including staffing shortages and funding shortfalls. During the May 12 work session, the Pitkin County Board of County Commissioners reviewed a proposal under which the U.S. Forest Service would issue a Special Use Permit authorizing Pitkin County to oversee the day-to-day operations and management of the Maroon Bells Scenic Area, while USFS would retain ownership and overall oversight responsibilities. The proposed permit would be valid for an initial five-year term, with the option to renew for an additional five years.
“This partnership reflects our shared commitment to protecting one of Colorado’s most iconic landscapes while ensuring visitors continue to have a safe and enjoyable experience,” said Kara Silbernagel, County Manager for Pitkin County.
The Maroon Bells Scenic Area welcomed approximately 191,000 visitors between May and October 2025, reinforcing its role as one of the world's most recognized outdoor destinations and a major driver of tourism in the Roaring Fork Valley.
Pitkin County has partnered with the U.S. Forest Service on Maroon Bells management and regional public lands projects for nearly 50 years. Since 1977, Pitkin County, the U.S. Forest Service, and the Roaring Fork Transportation Authority (RFTA) have worked together to provide public access to the area through shuttle operations, road maintenance, and visitor management systems.
The proposed management model would allow greater flexibility to collaborate with community partners and adapt operations to meet changing visitation demands while continuing to prioritize habitat protection, transportation management, infrastructure maintenance, and public safety.
“Pitkin County is not going to be alone in managing this permit. We have a community here, many of whom have been part of managing the Maroon Bells for the last 50 years. It’s going to take a village to protect this special place,” said Gary Tennenbaum, Pitkin County Open Space and Trails Director.
Pitkin County and the U.S. Forest Service will continue discussions throughout 2026, including opportunities for public input before the Pitkin County Board of County Commissioners makes a final decision.
ESPAÑOL:
El Condado de Pitkin y el Servicio Forestal de EE.UU exploran una asociación ampliada para el manejo del Área Escénica de Maroon Bells
La asociación permitirá una mejor administración (manejo) en los terrenos locales
CONDADO DE PITKIN, CO (12 de mayo, 2026) - El Condado de Pitkin y el Servicio Forestal de EE.UU. (USFS, por sus siglas en inglés) están explorando una asociación ampliada para apoyar el manejo a largo plazo, la experiencia de los visitantes y la administración ambiental de la emblemática Área Escénica de Maroon Bells, a partir de la temporada operativa de 2027.
El Servicio Forestal de EE. UU. ha enfrentado varios desafíos para manejar el Área Escénica de Maroon Bells en los últimos años, incluidas escasez de personal y falta de financiamiento. Durante la sesión de trabajo del 12 de mayo, la Junta de Comisionados del Condado de Pitkin revisó una propuesta en la que el Servicio Forestal de EE. UU. emitirá un Permiso de Uso Especial que autoriza al Condado de Pitkin a supervisar las operaciones y la gestión del Área Escénica de Maroon Bells en el día a día, mientras que el USFS conservaría la propiedad y las responsabilidades generales de supervisión. El permiso propuesto tendría validez por un término inicial de cinco años, con la opción de renovarse por cinco años adicionales.
“Esta asociación refleja nuestro compromiso compartido de proteger uno de los paisajes más emblemáticos de Colorado y, al mismo tiempo, garantizar que los visitantes sigan teniendo una experiencia segura y agradable”, dijo Kara Silbernagel, gerenta del Condado de Pitkin.
El Área Escénica de Maroon Bells dio la bienvenida a aproximadamente 191,000 visitantes entre mayo y octubre de 2025, lo que refuerza su papel como uno de los destinos al aire libre más reconocidos del mundo y un motor importante del turismo en el Valle del Roaring Fork.
El Condado de Pitkin se ha asociado con el Servicio Forestal de EE. UU. en la gestión de Maroon Bells y en proyectos regionales de tierras públicas durante casi 50 años. Desde 1977, el Condado de Pitkin, el Servicio Forestal de EE. UU. y la Autoridad de Transporte del Roaring Fork (RFTA) han trabajado juntos para brindar acceso público al área mediante operaciones de transporte tipo shuttle, mantenimiento de carreteras y sistemas de gestión de visitantes.
El modelo de manejo propuesto permitiría mayor flexibilidad para colaborar con socios comunitarios y adaptar las operaciones a las cambiantes demandas de visitantes, manteniendo al mismo tiempo la prioridad en la protección del hábitat, la gestión del transporte, el mantenimiento de la infraestructura y la seguridad pública.
“El Condado de Pitkin no va a estar solo en la gestión de este permiso. Tenemos una comunidad aquí, muchos de los cuales han sido parte de la administración de Maroon Bells durante los últimos 50 años. Va a tomar un pueblo (la participación de la comunidad) para proteger este lugar especial”, dijo Gary Tennenbaum, director de Espacios Abiertos y Senderos del Condado de Pitkin.
El Condado de Pitkin y el Servicio Forestal de EE. UU. continuarán las conversaciones a lo largo de 2026, incluidas oportunidades para recibir aportes del público, antes de que la Junta de Comisionados del Condado de Pitkin tome una decisión final.
