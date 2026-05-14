Pitkin County Launches Clean Heat Building Upgrades to Improve Comfort, Efficiency, and Sustainabili

Pitkin County Library and Health & Human Services major heating system upgrades begin this week

Media Contact: Kevin Warner, Pitkin County Construction and Assets Director, kevin.warner@pitkincounty.com, (970) 309-8506

PITKIN COUNTY, CO (May 13, 2026) — Pitkin County is beginning major upgrades to the heating system at the Pitkin County Library and Health & Human Services (HHS) by adding modern, energy-efficient electric heat pump technology. This project is designed to improve building operations, occupant comfort and reduce carbon emissions from County facilities in support of Pitkin County’s climate action goals.

The library project will occur in two phases.The first phase began Monday, May 11, and is expected to be completed by the end of June. The second phase is anticipated to begin in August and to be completed in October. To minimize Library disruption:

Work will occur primarily between 7 a.m. and 5:30 p.m.

If safety is a concern, work will be done after hours 6 p.m. and 5 a.m.

Any temporary closures or service adjustments will be communicated in advance through press releases and the Library Website.

The HHS project will begin Monday, May 18 and is expected to be completed in October.

Heat pumps, widely used and proven in cold climates and commonly installed in new and existing buildings, work like a two-way air conditioner. Instead of burning fuel to create heat, they use electricity to move heat, providing both heating and cooling in a highly efficient way. The project’s hybrid approach means that heat pumps will work the majority of the time, relying on gas boilers for backup heat only on the coldest of days. This is an investment in a cleaner, more efficient solution that reflects current best practices.

“This project allows us to meet an immediate facility need while also moving toward a cleaner energy future,” said Michael Port, Pitkin County Climate Action Analyst.

These benefits are made possible by the region’s clean electric grid. Aspen’s electric utility supplies electricity from 100% renewable energy sources, while Holy Cross Energy supplies more than 85%+ renewable electricity, meaning the buildings’ new systems will run primarily on clean power.

By switching to an electric-hybrid heating system, the projects are expected to operate more efficiently and produce a variety of benefits.

Occupant Comfort: More consistent indoor temperatures.

More consistent indoor temperatures. Indoor Air Quality: Cleaner and safer operation with reduced on-site combustion of fossil fuels.

Cleaner and safer operation with reduced on-site combustion of fossil fuels. Efficiency: Heat pumps are two to four times more energy efficient than gas boilers, providing more heat per unit of energy input.

Heat pumps are two to four times more energy efficient than gas boilers, providing more heat per unit of energy input. Carbon Reduction: The two projects reduce emissions from the County’s building portfolio by over 30%.

The County received grant funding from the Department of Local Affairs (DOLA) to demonstrate the feasibility of retrofitting cold-weather heat pump systems in existing buildings. The project will serve as a model for other communities considering similar upgrades.

“This is an opportunity to show that modern electric heating works effectively even in mountain climates,” said Kevin Warner, Pitkin County Construction & Assets Director.

A project celebration and ribbon-cutting event with the Board of County Commissioners is planned upon completion.

ESPAÑOL:

El Condado de Pitkin inicia modernizaciones de calefacción limpia para mejorar la comodidad, eficiencia y la sostenibilidad

Las principales mejoras del sistema de calefacción en la Biblioteca del Condado de Pitkin y en Servicios Humanos y de Salud comienzan esta semana

CONDADO DE PITKIN, CO (13 de mayo, 2026) — El Condado de Pitkin está comenzando con mejoras importantes al sistema de calefacción de la Biblioteca del Pitkin County y de Servicios Humanos y de Salud (Health & Human Services, HHS), mediante la instalación de tecnología moderna de bombas de calor eléctricas de alta eficiencia. Este proyecto está diseñado para mejorar el funcionamiento de los edificios, la comodidad de los ocupantes y reducir las emisiones de carbono de las instalaciones del Condado, en apoyo de los objetivos de acción climática del Condado de Pitkin.

El proyecto de la biblioteca se llevará a cabo en dos fases. La primera fase comenzó el lunes 11 de mayo y se espera que se complete a finales de junio. La segunda fase se anticipa que comience en agosto y se complete en octubre. Para minimizar la interrupción en la Biblioteca:

Los trabajos se realizarán principalmente entre 7:00 a. m. y 5:30 p. m.

Si existiera una preocupación de seguridad, los trabajos se realizarán fuera del horario, de 6:00 p. m. a 5:00 a. m.

Cualquier cierre temporal o ajuste de servicios se comunicará con anticipación mediante comunicados de prensa y en el sitio web de la Biblioteca.

El proyecto de HHS comenzará el lunes 18 de mayo y se espera que se complete en octubre.

Las bombas de calor, ampliamente utilizadas y comprobadas en climas fríos y comúnmente instaladas en edificios nuevos y existentes, funcionan como un sistema de aire acondicionado en dos direcciones. En lugar de quemar combustible para generar calor, usan electricidad para mover el calor, proporcionando calefacción y refrigeración de manera muy eficiente. El enfoque híbrido del proyecto significa que las bombas de calor trabajarán la mayor parte del tiempo, recurriendo a las calderas de gas únicamente como respaldo en los días más fríos. Esta es una inversión en una solución más limpia y eficiente que refleja las mejores prácticas actuales.

“Este proyecto nos permite atender una necesidad inmediata de las instalaciones y, al mismo tiempo, avanzar hacia un futuro de energía más limpia”, dijo Michael Port, Analista de Acción Climática del Condado de Pitkin.

Estos beneficios son posibles gracias a la red eléctrica limpia de la región. La empresa de servicios públicos de Aspen suministra electricidad proveniente de fuentes 100% renovables, mientras que Holy Cross Energy suministra más del 85% de electricidad renovable, lo que significa que los nuevos sistemas de los edificios funcionarán principalmente con energía limpia.

Al cambiar a un sistema de calefacción eléctrico híbrido, se espera que los proyectos operen con mayor eficiencia y aportan una variedad de beneficios:

Comodidad para los ocupantes: Más consistencia en temperatura interna.

Más consistencia en temperatura interna. Calidad del aire interior: Operación más limpia y segura con menos combustión en el sitio de combustibles fósiles..

Operación más limpia y segura con menos combustión en el sitio de combustibles fósiles.. Eficiencia: Las bombas de calor son de dos a cuatro veces más eficientes que las calderas de gas, proporcionando más calor por cada unidad de energía utilizada.

Las bombas de calor son de dos a cuatro veces más eficientes que las calderas de gas, proporcionando más calor por cada unidad de energía utilizada. Reducción de carbono: Los dos proyectos reducen las emisiones del portafolio de instalaciones del condado en más de 30%.

El Condado recibió financiamiento de subvenciones del Departamento de Asuntos Locales (DOLA, por sus siglas en inglés) para demostrar la viabilidad de adaptar sistemas de bombas de calor para clima frío en instalaciones existentes. El proyecto servirá como modelo para otras comunidades que están considerando mejoras similares.

“Está es una oportunidad para demostrar que la calefacción eléctrica moderna funciona de manera efectiva incluso en climas montañosos”, dijo Kevin Warner, Director de Construcción y Activos del Condado de Pitkin.

Está previsto realizar una celebración del proyecto y un evento de inauguración (ribbon cutting) con la Junta de Comisionados del Condado de Pitkin, una vez que se complete el trabajo.







