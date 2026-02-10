Соучредитель и генеральный директор inGroup получил Почётную Награду от Киевской Торгово-промышленной палаты

Признание за выдающееся гуманитарное лидерство и постоянную поддержку украинских детей

GUAYNABO, PUERTO RICO, PUERTO RICO, February 10, 2026 /EINPresswire.com/ -- inGroup International с гордостью объявляет, что его соучредитель и генеральный директор Майкл Хатчисон был удостоен Почётной Награды Киевской Торгово-промышленной палаты в знак признания его значительного личного вклада в благотворительные инициативы и активного, постоянного сотрудничества с палатой в один из самых сложных периодов Украины.

Эта награда, высшая для иностранных граждан, отмечает непоколебимую поддержку Майклом Украины, украинских Партнёров и Членов Клуба inCruises, а также благотворительного фонда «Stand with Ukraine», созданного при Торгово-промышленной палате Украины. Фонд оказывает критически важную психологическую и физическую реабилитационную помощь детям, пострадавшим от продолжающейся войны.

«От имени Украинской Торгово-промышленной палаты, руководства благотворительного фонда «Stand with Ukraine» и наших друзей в Украине мы хотим поблагодарить Майкла за его постоянную поддержку и гуманитарные усилия на протяжении последних нескольких лет, — сказал Валерий Король, вице-президент по международным отношениям Украинской Торгово-промышленной палаты. — Его помощь напрямую поддержала более 800 украинских детей, которые сильно пострадали от войны. Вместе с семьями этих детей мы признаём гражданскую приверженность Майкла и гуманистические принципы, которых он придерживается».

Дети, которым помогла эта программа, были эвакуированы из прифронтовых регионов или вернулись с оккупированных территорий — многие из них потеряли свои дома, чувство безопасности, а в некоторых случаях одного или обоих родителей.

«Получение этой награды от Киевской Торгово-промышленной палаты вызывает у меня чувство смирения и глубокой признательности, — отметил Майкл Хатчисон, генеральный директор и соучредитель inGroup. — Мужество и стойкость украинского народа, особенно детей, которые пережили так много, продолжают вдохновлять меня каждый день. Я благодарен за возможность поддерживать фонд «Stand with Ukraine» и работать вместе со многими преданными своему делу людьми, которые помогают вернуть надежду, исцеление и чувство возможности этим детям».

Помимо финансовой поддержки, г-н Хатчисон дважды посещал Украину, чтобы побывать в реабилитационном лагере для детей. Во время этих визитов он провёл значимое время с детьми, участвуя в терапевтических занятиях и мастер-классах, вовлекаясь в творческие и развлекательные программы и разделяя моменты общения, призванные способствовать исцелению, надежде и стойкости.

Об inGroup International и inCruises

inCruises является подразделением inGroup International и крупнейшим в мире туристическим клубом по подписке. С момента запуска в 2016 году inCruises забронировал более 600 000 путешествий и предлагает около 200 000 вариантов круизов, отелей и курортов по всему миру. Члены клуба зарабатывают и используют Reward Points для экономии на путешествиях через платформу inCruises, доступную на 17 языках.

inCruises продолжает вносить ощутимые положительные изменения в жизни своих Членов Клуба, одновременно предоставляя возможность бизнеса мирового класса своей растущей команде Партнёров. Компания глубоко привержена идее быть социально ответственной корпорацией и активно поддерживает организацию Mercy Ships и другие гуманитарные инициативы.

Для получения дополнительной информации посетите сайты in.Group и inCruises.com.

###



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.