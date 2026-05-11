Hypertherm, 프리미어 파트너 신우웰텍과 함께 Welding Korea 2026에서 Powermax33XP 및 MAXPRO200 FlushCut 아시아 첫 공개
EINPresswire.com/ -- 산업용 절단 시스템 및 소프트웨어 분야의 미국 선도 제조업체인 Hypertherm Associates(하이퍼썸 어소시에이츠)는 프리미어 파트너사인 신우웰텍(Shinwoo Weltec)과 함께 2026년 5월 12일부터 15일까지 대한민국 창원 창원컨벤션센터(CECO)에서 개최되는 Welding Korea 2026에 참가한다. 이번 전시는 새롭게 출시된 Powermax®33XP 에어 플라즈마 시스템과 MAXPRO200® FlushCut 소모품이 아시아 지역에서 처음으로 공개되는 중요한 이정표가 될 것이다.
고품질 절단, 향상된 작업 역량, 그리고 탁월한 휴대성을 요구하는 금속 가공 작업자를 위해 설계된 Powermax33XP는 Powermax 특유의 높은 신뢰성과 긴 소모품 수명을 유지하면서도 더 강력한 출력과 뛰어난 가성비를 제공한다. 이 시스템은 다양한 산업 및 응용 분야 전반에서 향상된 절단 성능을 제공하며, Hypertherm이 제공하는 업계 최고 수준의 6년 파워 서플라이 보증을 기반으로 경쟁력 있는 가격대를 갖춰 끊임없이 진화하는 오늘날의 절단 작업 환경에 매우 적합하다.
또한 아시아 지역에서 처음 선보이는 MAXPRO200® FlushCut 소모품은 조선, 광업, 구조용 강재, 중장비 제조 등 두꺼운 금속 제거 작업이 요구되는 산업을 위한 강력한 신기술을 도입했다. MAXPRO200 FlushCut은 패드 아이, D-링, 리프팅 러그, 얼라인먼트 지그와 같은 부착물을 기존 산소절단 방식 대비 최대 90% 더 빠르게 제거할 수 있으며, 연마(grinding) 작업 시간을 최대 40%까지 단축하고 모재 손상을 줄이는 데 기여한다.
Hypertherm 한국 영업 총괄인 와그너 투리 (Wagner Turri) 는 다음과 같이 밝혔다.
“한국의 제조업체들은 생산성 향상, 인력 의존도 감소, 그리고 보다 효율적이고 유연한 절단 및 가공 기술 도입에 점점 더 집중하고 있습니다. 실제 작업 환경에 최적화된 플라즈마 기술을 지속적으로 선보임으로써, 우리는 이러한 시장 요구에 직접적으로 대응하고 있으며 고객들이 현대적인 절단 및 가우징 작업의 증가하는 요구를 충족하는 동시에 경쟁력을 유지할 수 있도록 지원하고 있습니다.”
전시 기간 동안 Hypertherm의 한국 현지 팀과 파트너들은 현장에서 방문객들과 직접 소통하며 전문적인 상담을 제공하고, Hypertherm 플라즈마 솔루션이 기존 생산 공정에 어떻게 적용될 수 있는지, 또는 변화하는 제조 수요에 맞춰 어떻게 확장될 수 있는지를 함께 모색할 예정이다. 파트너 부스에서 진행되는 라이브 데모를 통해 참관객들은 새롭게 출시된 솔루션의 성능을 직접 확인할 수 있다.
참석자들은 용접 코리아 2026 기간 동안 부스 F09에 위치한 Shinwoo Weltec을 방문하실 수 있습니다.
Hypertherm Associates 소개:
Hypertherm Associates는 미국에 기반을 둔 산업용 절단 제품 및 소프트웨어 제조업체입니다. Hypertherm 플라즈마 및 OMAX 워터젯 시스템을 포함한 제품들은 전 세계 기업에서 선박, 비행기 및 철도 차량을 제작하고, 강철 건물을 짓고, 중장비를 만들고, 풍력 터빈을 세우는 등에 이용되고 있습니다. 절단 시스템 외에도 Hypertherm Associates는 성능과 신뢰성에서 인정을 받고 있는 CNC와 소프트웨어를 제작하여 수십만 업체에 생산성과 수익성을 높이는 도움을 주고 있습니다. 1968년에 설립된 Hypertherm Associates는 100% 직원 소유의 기업으로, 2,000명 이상이 근무하고 있고 전 세계에 사업장과 파트너사를 보유하고 있습니다. 자세한 내용은www.HyperthermAssociates.com을 참조하세요.
Cherrist Chuah
고품질 절단, 향상된 작업 역량, 그리고 탁월한 휴대성을 요구하는 금속 가공 작업자를 위해 설계된 Powermax33XP는 Powermax 특유의 높은 신뢰성과 긴 소모품 수명을 유지하면서도 더 강력한 출력과 뛰어난 가성비를 제공한다. 이 시스템은 다양한 산업 및 응용 분야 전반에서 향상된 절단 성능을 제공하며, Hypertherm이 제공하는 업계 최고 수준의 6년 파워 서플라이 보증을 기반으로 경쟁력 있는 가격대를 갖춰 끊임없이 진화하는 오늘날의 절단 작업 환경에 매우 적합하다.
또한 아시아 지역에서 처음 선보이는 MAXPRO200® FlushCut 소모품은 조선, 광업, 구조용 강재, 중장비 제조 등 두꺼운 금속 제거 작업이 요구되는 산업을 위한 강력한 신기술을 도입했다. MAXPRO200 FlushCut은 패드 아이, D-링, 리프팅 러그, 얼라인먼트 지그와 같은 부착물을 기존 산소절단 방식 대비 최대 90% 더 빠르게 제거할 수 있으며, 연마(grinding) 작업 시간을 최대 40%까지 단축하고 모재 손상을 줄이는 데 기여한다.
Hypertherm 한국 영업 총괄인 와그너 투리 (Wagner Turri) 는 다음과 같이 밝혔다.
“한국의 제조업체들은 생산성 향상, 인력 의존도 감소, 그리고 보다 효율적이고 유연한 절단 및 가공 기술 도입에 점점 더 집중하고 있습니다. 실제 작업 환경에 최적화된 플라즈마 기술을 지속적으로 선보임으로써, 우리는 이러한 시장 요구에 직접적으로 대응하고 있으며 고객들이 현대적인 절단 및 가우징 작업의 증가하는 요구를 충족하는 동시에 경쟁력을 유지할 수 있도록 지원하고 있습니다.”
전시 기간 동안 Hypertherm의 한국 현지 팀과 파트너들은 현장에서 방문객들과 직접 소통하며 전문적인 상담을 제공하고, Hypertherm 플라즈마 솔루션이 기존 생산 공정에 어떻게 적용될 수 있는지, 또는 변화하는 제조 수요에 맞춰 어떻게 확장될 수 있는지를 함께 모색할 예정이다. 파트너 부스에서 진행되는 라이브 데모를 통해 참관객들은 새롭게 출시된 솔루션의 성능을 직접 확인할 수 있다.
참석자들은 용접 코리아 2026 기간 동안 부스 F09에 위치한 Shinwoo Weltec을 방문하실 수 있습니다.
Hypertherm Associates 소개:
Hypertherm Associates는 미국에 기반을 둔 산업용 절단 제품 및 소프트웨어 제조업체입니다. Hypertherm 플라즈마 및 OMAX 워터젯 시스템을 포함한 제품들은 전 세계 기업에서 선박, 비행기 및 철도 차량을 제작하고, 강철 건물을 짓고, 중장비를 만들고, 풍력 터빈을 세우는 등에 이용되고 있습니다. 절단 시스템 외에도 Hypertherm Associates는 성능과 신뢰성에서 인정을 받고 있는 CNC와 소프트웨어를 제작하여 수십만 업체에 생산성과 수익성을 높이는 도움을 주고 있습니다. 1968년에 설립된 Hypertherm Associates는 100% 직원 소유의 기업으로, 2,000명 이상이 근무하고 있고 전 세계에 사업장과 파트너사를 보유하고 있습니다. 자세한 내용은www.HyperthermAssociates.com을 참조하세요.
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