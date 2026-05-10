"شنايدر إلكتريك" تتعهد بمضاعفة طاقتها التصنيعية في السعودية إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2030

RIYADH, NOT APPLICABLE, SAUDI ARABIA, May 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة شنايدر إلكتريك، الشريك العالمي في تكنولوجيا الطاقة، بمناسبة مرور عشرة أعوام على إطلاق رؤية السعودية 2030، التزامها بمضاعفة طاقتها التصنيعية في المملكة إلى نحو ثلاثة أضعاف، عبر رفع عدد خطوط الإنتاج إلى 32 خطاً بحلول عام 2030، في خطوة تعزز موقعها كأحد أبرز الشركاء الصناعيين الدوليين استثماراً في قطاعات التصنيع والبنية التحتية الرقمية والطاقة النظيفة وتنمية رأس المال البشري.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع احتفال المملكة بعقد من التحول الوطني، حيث تمتد علاقة الشركة بالسوق السعودية لأكثر من 44 عاماً منذ 1981، وقدمت خلالها خدماتها لأكثر من 8,000 عميل من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى شبكة تضم أكثر من 350 شريكاً معتمداً، ما جعلها شريك تنفيذ رئيسياً في ركائز رؤية 2030، من التصنيع وتحديث الشبكات إلى المباني الذكية ومراكز البيانات والعمليات الرقمية.

تشغل «شنايدر إلكتريك» ثلاثة مصانع في الرياض والدمام، على مساحة تتجاوز 35 ألف متر مربع للإنتاج والخدمات اللوجستية. ويتميز أحدث مصانعها في مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» بتصميم يقلل استهلاك الطاقة بنسبة 33% والانبعاثات الكربونية بنسبة 34% مقارنة بالمنشآت التقليدية. كما تدير الشركة مركز توزيع ذكي في الرياض بمساحة 7,000 متر مربع يدعم شبكة شركائها في مختلف مناطق المملكة.

وتشمل المنتجات المصنعة محلياً أنظمة الطاقة الحرجة Galaxy UPS، ولوحات Prisma منخفضة الجهد، ولوحات Acti9 Disbo السكنية، ومفاتيح Lauritz Knudsen منخفضة الجهد، ومفاتيح McSet متوسطة الجهد، ومفاتيح WS-G لتوزيع الجهد المتوسط، وقواطع HVX / EVO Pact المفرغة للجهد المتوسط. ولا تقتصر هذه المنتجات على السوق المحلية، بل تدخل ضمن سلاسل الإمداد العالمية، بما يعكس تطور القدرات الصناعية السعودية.

ويمثل التوسع المخطط إلى 32 خط إنتاج بحلول 2030 أحد أبرز التزامات القطاع الخاص في دعم مستهدفات توطين الصناعة ضمن رؤية المملكة.

مع توقع تضاعف الطلب العالمي على مراكز البيانات أربع مرات بين 2023 و2030، تسعى المملكة لترسيخ موقعها كمركز إقليمي لهذا النمو من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية ومبادرات الحكومة الرقمية. وبوصفها المزود الرائد عالمياً لحلول مراكز البيانات، تدعم شنايدر إلكتريك هذا التوجه بمحفظة شاملة تضم أنظمة الطاقة والتبريد والبرمجيات والخدمات، مدعومةً بقاعدة تصنيع محلية راسخة تشمل أنظمة UPS ثلاثية الأطوار وحلول تبريد السوائل ومراكز البيانات المجمّعة مسبقاً، إلى جانب أوسع منظومة شركاء معتمدين في المملكة.

وتقدم الشركة بنية تحتية متكاملة جاهزة للذكاء الاصطناعي من الشبكة إلى الرقاقة ومن الرقاقة إلى المبرد، تغطي طبقات الجهد المتوسط والمنخفض مدعومةً بأنظمة UPS ووحدات توزيع الطاقة وأجهزة القياس المتطورة وأنظمة تخزين الطاقة. ويتكامل هذا مع منظومة برمجيات رقمية تشمل نظام إدارة المباني BMS ونظام إدارة الطاقة EPMS والتوأم الرقمي ETAP، لتحسين دورة حياة مركز البيانات بالكامل من حيث الأداء والمرونة والاستدامة.

تطرح الشركة تقنيات مفاتيح كهربائية خالية من غاز SF6 عبر مجموعة AirSeT، التي تعتمد على الهواء النقي بديلاً لهذا الغاز الذي يبلغ تأثيره في الاحترار العالمي 23,500 ضعف تأثير ثاني أكسيد الكربون. وتشمل الحلول SM AirSeT وRM AirSeT لتطبيقات الجهد المتوسط في المباني وشبكات التوزيع والطاقة المتجددة.

وتدعم هذه التقنيات مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، التي تشمل خفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن بحلول 2030 وزراعة 10 مليارات شجرة، من خلال تحويل الاستدامة إلى تطبيقات عملية في البنية التحتية للشبكات.

يمثل قطاع العقارات التجارية والصحية والضيافة والتجزئة فرصة كبيرة لتعزيز كفاءة الطاقة. ومن خلال أعمال Digital Energy، توفر «شنايدر إلكتريك» حلول متكاملة لإدارة المباني الذكية وإدارة الطاقة تُسهم في خفض استهلاك الطاقة وتقليل التكاليف التشغيلية وتمكين مالكي المباني من الوفاء بمتطلبات الاستدامة المتطورة في المملكة.

كما يشهد سوق تحديث المباني القائمة نمواً متسارعاً، حيث تتيح منصة EcoStruxure Building دمج أنظمة الطاقة والتكييف والإضاءة والأمن ضمن منصة واحدة، محققة وفورات تصل إلى 30% في استهلاك الطاقة، ما يجعل كفاءة المباني ضرورة اقتصادية في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة ومتطلبات الاستدامة.

في الدرعية، أحد أبرز وجهات التراث والثقافة في المملكة العربية السعودية، تنشر شنايدر إلكتريك منصة ذكية مركزية متكاملة مدعومة بمنصة AVEVA تجمع بين تحليلات البيانات الضخمة والتعلم الآلي وتقنيات المدن الذكية، بهدف تعزيز كفاءة العمليات وتحسين تجربة السكان والزوار. تجمع المنصة البيانات الآنية من مختلف أرجاء الموقع لتمكين الإدارة الاستباقية وتحسين استهلاك الطاقة والموارد وضمان جودة تقديم الخدمات على نطاق واسع.

يعكس هذا النهج القائم على الابتكار الإمكانات الأشمل لتطبيق تقنيات المدن الذكية في أكثر مشاريع المملكة طموحاً. ومع مضي المملكة العربية السعودية قُدُماً في مسيرة التحول الرقمي، يُشكّل تقاطع الذكاء البياني والبنية التحتية المترابطة والتصميم المُرتكز على الإنسان ركيزةً جوهريةً لأي وجهة عالمية المستوى. والدرعية تُثبت بالفعل أن التراث والابتكار لا يتعارضان، بل يتعزز كل منهما بالآخر.

استثمرت «شنايدر إلكتريك» أكثر من 50 مليون دولار في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، ويعمل لديها أكثر من 700 موظف، مع تمثيل قوي للكفاءات الوطنية السعودية في مصنع الرياض وسائر منشآتها..

ومن خلال برنامج EcoXpert، تعمل الشركة على تأهيل شركائها المحليين وتمكينهم من تصميم وتركيب وصيانة حلول الطاقة والأتمتة بشكل مستقل، حيث تضم المملكة أكثر من 350 شريكاً معتمداً، جميعهم شركات سعودية تم تدريبها لدعم نمو القطاع الخاص.

وقال محمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك في السعودية وباكستان والبحرين واليمن:"أثبتت السنوات العشر الماضية من رؤية 2030 أن المملكة لا تكتفي بوضع الطموحات، بل تنفذها. وخلال السنوات الخمس التي قضيتها في قيادة أعمال الشركة هنا، رأيت نموذجاً يعتمد على الانضباط والوضوح في التنفيذ. التزامنا بمضاعفة طاقتنا التصنيعية ثلاث مرات بحلول 2030 ليس رسالة إعلامية، بل خطة إنتاج يجري تنفيذها فعلياً. نحن هنا للمرحلة المقبلة كما كنا جزءاً من المرحلة الماضية."

ومع دخول المملكة العقد الثاني من رؤية 2030، تؤكد «شنايدر إلكتريك» التزامها بمواصلة العمل إلى جانب السعودية، في المصانع والشبكات ومراكز البيانات وتنمية الكفاءات الوطنية.

