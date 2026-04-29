كيتا تمكّن "وايت هارت" من تحقيق نجاح لافت في التوصيل بجدة

من علامة مفضلة داخل المتجر إلى 450 طلبًا يوميًا عبر كيتا

JEDDA, SAUDI ARABIA, April 29, 2026 /EINPresswire.com/ -- نجحت "وايت هارت"، إحدى أبرز العلامات المحلية المتخصصة في الحلويات الفاخرة في جدة، في تحقيق نمو سريع في قطاع التوصيل من خلال شراكتها الحصرية مع "كيتا"، وذلك في أول دخول لها إلى هذا المجال.

وخلال أسابيع قليلة من انضمامها إلى منصة "كيتا"، سجلت "وايت هارت" نحو 450 طلبًا يوميًا، لتصبح من بين أفضل العلامات أداءً في فئة الحلويات على المنصة، في إنجاز يعكس محطة مهمة في مسيرتها التوسعية.

ويُبرز هذا النجاح الدور المتنامي للمنصات الرقمية في تمكين العلامات السعودية من النمو السريع، مع الحفاظ على جودة المنتجات وهوية العلامة التجارية.

تأسست "وايت هارت" في عام "2020 وتمكنت من بناء قاعدة عملاء وفيه بفضل جودة منتجاتها من الكوكيز والقهوة المختصة، إلى جانب تجربة مميزة داخل الفروع. وعلى الرغم من تزايد الطلب على خدمات التوصيل، فضّلت العلامة التركيز على خدمة العملاء داخل المتجر والطلبات الخارجية، حفاظًا على جودة المنتج وتجربة العميل.

وقال هشام بادريق، المالك في "وايت هارت": "كنا حريصين جدًا في قرار دخولنا إلى مجال التوصيل، حيث كانت الجودة والاستمرارية أولويتنا. وقد منحتنا كيتا الثقة لاتخاذ هذه الخطوة دون التأثير على التجربة التي يتوقعها عملاؤنا."

وجاء هذا الإنجاز نتيجة تعاون وثيق مع "كيتا"، التي تبنّت نهجًا يضع الشركاء في المقام الأول، وقدّمت خبراتها التشغيلية لدعم "وايت هارت" في تطوير نموذج توصيل مصمم خصيصًا يتماشى مع مكانتها كعلامة فاخرة.

وشمل هذا التعاون عمليات تأهيل منظمة، وتطوير قائمة طعام مهيأة للتوصيل، بالإضافة إلى حلول تغليف متخصصة للحفاظ على جودة المنتجات حتى وصولها إلى العملاء. كما استفادت العلامة من إبراز مميز داخل تطبيق "كيتا"، ما أتاح لها الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.

ومن جانبه، قال أندرو هان، رئيس عمليات المدينة في "كيتا": "نلتزم في كيتا بتمكين العلامات المحلية السعودية من النمو من خلال توفير الأدوات التقنية والدعم التشغيلي اللازم للتوسع بشكل مستدام. وتُعد "وايت هارت" مثالًا بارزًا على قدرة العلامات المحلية الفاخرة على النجاح في مجال التوصيل مع الحفاظ على هويتها ومعايير الجودة الخاصة بها."

وقد ساهم هذا الإقبال المتزايد في دعم التوسع الفعلي للعلامة، حيث ارتفع عدد فروع "وايت هارت" من ثلاثة إلى خمسة فروع في جدة.

وتعكس هذه الشراكة تحولًا أوسع في قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة، حيث تتجه العلامات المحلية إلى تبني المنصات الرقمية لفتح قنوات نمو جديدة وتعزيز قدرتها على التوسع.

ومع استمرار "كيتا" في توسيع شبكة شركائها في مختلف أنحاء المملكة، تؤكد المنصة دورها كممكن رئيسي لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من التحول الرقمي والمنافسة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 .

