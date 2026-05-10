مع تسارع التحول الرقمي في السعودية، حسيم يطلق برنامجًا للمحاسبة والفوترة الإلكترونية بدون تعقيد
برنامج يساعد المنشآت على إدارة الفواتير والمصروفات والمدفوعات بوضوح، ومواكبة متطلبات الفوترة الإلكترونية.
ويأتي إطلاق حسيم في وقت يشهد فيه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الرقمي في المملكة نموًا متسارعًا. ووفقًا لتقرير منشآت، بلغ عدد السجلات التجارية النشطة في المملكة العربية السعودية 1.7 مليون سجل في عام 2025، بما يعكس توسع النشاط الريادي والقطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة.
وفي الوقت نفسه، تستهدف رؤية السعودية 2030 رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%، ما يجعل تمكين هذا القطاع أحد المحاور الرئيسية للتحول الاقتصادي طويل المدى في المملكة. كما أصبح الاقتصاد الرقمي أحد محركات النمو المهمة، حيث أشار التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 إلى أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 15.8%.
وانطلاقًا من هذا السياق، يأتي حسيم لدعم أحد أهم التحولات التشغيلية التي تواجه المنشآت اليوم: الانتقال من العمليات المالية اليدوية والمتفرقة إلى أنظمة رقمية منظمة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.
وتُطبّق الفوترة الإلكترونية في المملكة، المعروفة باسم “فاتورة”، من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على مرحلتين رئيسيتين. ويتم تطبيق المرحلة الثانية على موجات، مع إشعار المكلفين قبل موعد الربط والتكامل بما لا يقل عن ستة أشهر. ويعني هذا التوسع المستمر أن المزيد من المنشآت أصبحت جزءًا من منظومة الفوترة الإلكترونية، وتحتاج إلى أدوات عملية تساعدها على إصدار الفواتير الضريبية والامتثال دون إضافة تعقيد إلى عملياتها اليومية.
وقال بدر نور، المؤسس والرئيس التنفيذي في حسيم:
“المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية لا يُتوقع منها النمو فقط، بل أصبح من الضروري أن تواكب التحول الرقمي، وتلتزم بالمتطلبات التنظيمية، وتدير عملياتها المالية بانضباط أكبر. صُمم حسيم لجعل هذا التحول أسهل، من خلال برنامج واضح يساعد أصحاب الأعمال على إصدار الفواتير، بما فيها الفاتورة الضريبية، وتتبع المصروفات، ومتابعة المدفوعات، والاستعداد لمتطلبات الفوترة الإلكترونية بدون تعقيد.”
ويوفر حسيم للمنشآت أدوات لإصدار الفواتير الإلكترونية والفواتير الضريبية، وإدارة فواتير المبيعات، وفواتير الموردين، وتتبع المصروفات، وتنظيم بيانات العملاء والموردين، وإدارة الحسابات البنكية والنقدية، وإعداد التقارير الضريبية والمالية من مكان واحد. وصُمم البرنامج لأصحاب الأعمال والفرق المالية التي تبحث عن حل عملي وواضح دون التعقيد المرتبط غالبًا ببرامج المحاسبة التقليدية.
كما يتماشى حسيم مع التحول الأوسع نحو رقمنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. فمع انتقال المزيد من الأعمال من الجداول اليدوية، والفواتير الورقية، والأدوات المنفصلة إلى برامج رقمية أكثر تنظيمًا، يهدف حسيم إلى جعل الإدارة المالية أسهل وأكثر وضوحًا للمنشآت التي تحتاج إلى التطور بسرعة مع الحفاظ على تركيزها على عملياتها اليومية.
وأضاف بدر نور:
“لا يجب أن تكون الفوترة الإلكترونية عبئًا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. بل يمكن أن تكون أساسًا لرؤية مالية أوضح، وعمليات أكثر تنظيمًا، وقرارات أعمال أفضل. هذا هو الدور الذي يسعى حسيم إلى القيام به.”
ويتاح حسيم حاليًا للمنشآت من خلال تجربة مجانية لمدة 14 يومًا، بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
نبذة عن حسيم
حسيم هو برنامج محاسبة وفوترة إلكترونية يساعد المنشآت على إصدار الفواتير الإلكترونية والفواتير الضريبية، وإدارة المصروفات، وتتبع المدفوعات، وتنظيم السجلات المالية، وفهم الوضع المالي للمنشأة من خلال نظام بسيط وواضح. صُمم حسيم لدعم التحول الرقمي من خلال جعل الإدارة المالية أكثر وضوحًا وسهولة للمنشآت النامية.
