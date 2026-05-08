North Foothills Bikeway Design Project Now Open for Public Feedback
Attend an open house on May 19 or complete an online survey
Seguido en español
Key Points
- The North Foothills Bikeway is a proposed 11‑mile separated bikeway along US 36 between Boulder and Lyons.
- Community feedback requested through an in‑person open house on May 19 and an online survey.
- Presentation materials and online feedback forms are available at boco.org/NorthFoothillsBikeway.
Boulder County, Colo. - Boulder County’s Transportation Planning Division is inviting community members to provide feedback on the design of the North Foothills Bikeway, a proposed 11‑mile separated hard‑surface route that would offer a safer, more comfortable connection for people walking and biking between Boulder and Lyons along US 36. The project aims to enhance regional mobility while improving safety for all users.
The public may participate by attending an upcoming in‑person open house and by completing an online survey.
May 19 Public Open House
What: Free Public Open House on the design of the North Foothills Bikeway
When: Tuesday, May 19. Stop by anytime between 4–6:45 p.m.
Where: Boulder Public Library Boulder Creek Room, 1001 Arapahoe Ave., Boulder
Online Survey
A community feedback survey on the design options is available in English or Spanish.
During this phase of the project, project staff is seeking community input on key design questions and potential route options in four primary areas:
- Southern end near Old Broadway
- Neva Road
- Lefthand Canyon Drive
- Intersection at US 36/CO 66 (Ute Highway)
Feedback from the community will help ensure the bikeway is accessible, functional, and usable for cyclists and pedestrians of all experience levels. All materials shared at the open house can also be viewed online at boco.org/NorthFoothillsBikeway.
Project Contact
For questions or additional details, contact Alexandra Phillips, Boulder County Bike Planner, at 303-441-4520 or aphillips@bouldercounty.gov.
Bicyclists and drivers travel on US 36 north of Boulder. The North Foothills Bikeway is a proposed 11‑mile separated bikeway along US 36 between Boulder and Lyons.
Asista a la reunión pública el 19 de mayo o rellene una encuesta en línea
Puntos clave
- La ciclovía North Foothills es un proyecto de 11 millas de longitud que consiste en una vía ciclista separada del tráfico y con superficie dura, que conectará Boulder y Lyons a lo largo de la US 36.
- Estamos recabando las opiniones de la comunidad a través de una reunión pública presencial el 19 de mayo y de una encuesta en línea.
- Los materiales de la reunión y una encuesta en línea están disponibles en boco.org/NorthFoothillsBikeway.
Boulder County, Colo. - La División de Planificación del Transporte del condado de Boulder invita a los miembros de la comunidad a aportar sus opiniones sobre el diseño de la ciclovía North Foothills, un proyecto de ruta separada de 18 km con superficie dura que ofrecería una conexión más segura y cómoda para los peatones y ciclistas que se desplazan entre Boulder y Lyons a lo largo de la US 36. El proyecto tiene como objetivo mejorar la movilidad regional y, al mismo tiempo, aumentar la seguridad de todos los usuarios.
El público puede participar asistiendo a la reunión pública presencial y rellenando una encuesta en línea.
La reunión pública de 19 de mayo
¿Qué? Reunión pública gratuita sobre el diseño de la ciclovía North Foothills
¿Cuándo? Martes, el 19 de mayo, las 4:00p.m. a las 6:45 p.m.
¿Donde? Boulder Public Library (La biblioteca pública de Boulder) Boulder Creek Room, 1001 Arapahoe Ave., Boulder
Durante esta fase del proyecto, el equipo del proyecto está recabando las opiniones de la comunidad sobre cuestiones clave de diseño y posibles opciones de ruta en cuatro áreas prioritarias:
- Parte sur, cerca de Old Broadway
- Neva Road
- Lefthand Canyon Drive
- Intersección con la US 36 y CO 66 (Ute Highway)
Opiniones del público ayudarán a garantizar que la ciclovía North Foothills sea accesible y cómoda para todos los usuarios. Todos los materiales presentados en la reunión pública también pueden consultarse en línea en boco.org/NorthFoothillsBikeway, donde una encuesta en línea está abierta.
El contacto del proyecto
Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información, póngase en contacto con Alexandra Phillips, Boulder County Bike Planner (303-441-4520 aphillips@bouldercounty.gov).
Boulder County wants to ensure that everyone has equal access to our programs, activities, and services. To request an Americans with Disability Act (ADA) accommodation, please email ada@bouldercounty.gov, or call 303-441-1386. If you need help in another language, please email cppfrontdesk@bouldercounty.gov or call 303-441-3930.
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.