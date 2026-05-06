Senate Bill 1105 Printer's Number 1694
PENNSYLVANIA, May 6 - FOR A CONSIDERATION, USES, POSSESSES OR HAS A RIGHT TO USE OR
POSSESS ANY ROOM OR ROOMS IN A HOTEL UNDER ANY LEASE,
CONCESSION, PERMIT, RIGHT OF ACCESS, LICENSE OR AGREEMENT.
"OPERATOR." [ANY INDIVIDUAL, PARTNERSHIP, NONPROFIT OR
PROFIT-MAKING ASSOCIATION OR CORPORATION OR OTHER PERSON OR
GROUP OF PERSONS WHO MAINTAIN, OPERATE, MANAGE, OWN, HAVE
CUSTODY OF OR OTHERWISE POSSESS THE RIGHT TO RENT OR LEASE
OVERNIGHT ACCOMMODATIONS IN A BUILDING TO THE PUBLIC FOR
CONSIDERATION.] A PERSON OPERATING A HOTEL OR ACTING AS A
BOOKING AGENT.
["PATRON." ANY PERSON WHO PAYS THE CONSIDERATION FOR THE
OCCUPANCY OF A ROOM OR ROOMS IN A HOTEL.
"PERMANENT RESIDENT." A PERSON WHO HAS OCCUPIED OR HAS THE
RIGHT TO OCCUPANCY OF A ROOM OR ROOMS IN A HOTEL AS A PATRON OR
OTHERWISE FOR A PERIOD EXCEEDING 30 CONSECUTIVE DAYS.]
"PERMANENT RESIDENT." A PERSON WHO HAS OCCUPIED OR HAS THE
RIGHT OF OCCUPANCY OF ANY ROOM OR ROOMS IN A HOTEL FOR AT LEAST
30 CONSECUTIVE DAYS.
"RECOGNIZED TOURIST PROMOTION AGENCY." THE NONPROFIT
CORPORATION, ORGANIZATION, ASSOCIATION OR AGENCY WHICH IS
ENGAGED IN PLANNING AND PROMOTING PROGRAMS DESIGNED TO STIMULATE
AND INCREASE THE VOLUME OF TOURIST, VISITOR AND VACATION
BUSINESS WITHIN A COUNTY AND CERTIFIED BY THE COUNTY AS OF APRIL
20, 2016, OR UNDER SECTION 17508 (RELATING TO CERTIFICATION OF
RECOGNIZED TOURIST PROMOTION AGENCIES).
"RENT." THE CONSIDERATION RECEIVED FOR OCCUPANCY VALUED IN
MONEY, WHETHER RECEIVED IN MONEY OR OTHERWISE, INCLUDING ALL
RECEIPTS, CASH, CREDITS AND PROPERTY OR SERVICES OF ANY KIND OR
NATURE, ACCOMMODATION FEES AND ANY AMOUNT FOR WHICH THE OCCUPANT
IS LIABLE FOR THE OCCUPANCY WITHOUT ANY DEDUCTION THEREFROM
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