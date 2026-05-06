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Senate Bill 1105 Printer's Number 1694

PENNSYLVANIA, May 6 - FOR A CONSIDERATION, USES, POSSESSES OR HAS A RIGHT TO USE OR

POSSESS ANY ROOM OR ROOMS IN A HOTEL UNDER ANY LEASE,

CONCESSION, PERMIT, RIGHT OF ACCESS, LICENSE OR AGREEMENT.

"OPERATOR." [ANY INDIVIDUAL, PARTNERSHIP, NONPROFIT OR

PROFIT-MAKING ASSOCIATION OR CORPORATION OR OTHER PERSON OR

GROUP OF PERSONS WHO MAINTAIN, OPERATE, MANAGE, OWN, HAVE

CUSTODY OF OR OTHERWISE POSSESS THE RIGHT TO RENT OR LEASE

OVERNIGHT ACCOMMODATIONS IN A BUILDING TO THE PUBLIC FOR

CONSIDERATION.] A PERSON OPERATING A HOTEL OR ACTING AS A

BOOKING AGENT.

["PATRON." ANY PERSON WHO PAYS THE CONSIDERATION FOR THE

OCCUPANCY OF A ROOM OR ROOMS IN A HOTEL.

"PERMANENT RESIDENT." A PERSON WHO HAS OCCUPIED OR HAS THE

RIGHT TO OCCUPANCY OF A ROOM OR ROOMS IN A HOTEL AS A PATRON OR

OTHERWISE FOR A PERIOD EXCEEDING 30 CONSECUTIVE DAYS.]

"PERMANENT RESIDENT." A PERSON WHO HAS OCCUPIED OR HAS THE

RIGHT OF OCCUPANCY OF ANY ROOM OR ROOMS IN A HOTEL FOR AT LEAST

30 CONSECUTIVE DAYS.

"RECOGNIZED TOURIST PROMOTION AGENCY." THE NONPROFIT

CORPORATION, ORGANIZATION, ASSOCIATION OR AGENCY WHICH IS

ENGAGED IN PLANNING AND PROMOTING PROGRAMS DESIGNED TO STIMULATE

AND INCREASE THE VOLUME OF TOURIST, VISITOR AND VACATION

BUSINESS WITHIN A COUNTY AND CERTIFIED BY THE COUNTY AS OF APRIL

20, 2016, OR UNDER SECTION 17508 (RELATING TO CERTIFICATION OF

RECOGNIZED TOURIST PROMOTION AGENCIES).

"RENT." THE CONSIDERATION RECEIVED FOR OCCUPANCY VALUED IN

MONEY, WHETHER RECEIVED IN MONEY OR OTHERWISE, INCLUDING ALL

RECEIPTS, CASH, CREDITS AND PROPERTY OR SERVICES OF ANY KIND OR

NATURE, ACCOMMODATION FEES AND ANY AMOUNT FOR WHICH THE OCCUPANT

IS LIABLE FOR THE OCCUPANCY WITHOUT ANY DEDUCTION THEREFROM

20250SB1105PN1694 - 8 -

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