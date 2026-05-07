اختُتمت أعمال مؤتمر مخططي حفلات الزفاف في الوجهات الخارجية (DWP Congress 2026) بنجاح في ماكاو
ليعزز مكانته كإحدى أبرز المنصات العالمية الرائدة في قطاع حفلات الزفاف الفاخرةDUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 7, 2026 /EINPresswire.com/ -- وشهدت الدورة الثانية عشرة من المؤتمر مشاركة استثنائية لنخبة عالمية من منظمي حفلات الزفاف، وعلامات الضيافة الفاخرة، وهيئات السياحة، إلى جانب شركاء إبداعيين من مختلف القارات. وقد تولّت تنظيم الحدث شركة QnA International ، بالشراكة مع مكتب حكومة ماكاو للسياحة (MGTO) كشريك داعم، وباستضافة فندقية من Sands Resorts Macao. وقدم المؤتمر هذا العام تجربة متكاملة استعرضت أحدث الابتكارات، وعززت التعاون، ووفّرت فرص تواصل عالية القيمة ضمن قطاع حفلات الزفاف الوجهة.
وأُقيمت فعاليات المؤتمر في أجواء ماكاو التي تمتاز بمزيجها الفريد من الإرث الثقافي والفخامة العصرية، حيث توزعت الجلسات والأنشطة على مجموعة من أبرز الوجهات، من بينها The Londoner Grand وThe Parisian وThe Venetian، ما أتاح للمشاركين تجربة سلسة ومتميزة منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة.
ومع مشاركة وفود تمثل أسواقًا عالمية تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، أكد المؤتمر
مجددًا مكانته كمنصة دولية حقيقية، ويُشار إليه على نطاق واسع بـ«أولمبياد صناعة حفلات الزفاف.
وفي تعليق له على نجاح المؤتمر، قال Sidh N.C.، مدير شركةQnA International :
«نحرص في كل عام على أن يتجاوز مؤتمر DWP مفهوم منصات التواصل التقليدية، ليُشكّل منظومة متكاملة تُترجم فيها العلاقات المهنية إلى فرص أعمال حقيقية. وقد قدّمت Sands Resorts Macao استضافة استثنائية، أتاحت لنا إبراز وجهة تجمع بين التنوع والحيوية بما يخدم صناعة حفلات الزفاف العالمية. وكان الإقبال هذا العام لافتًا، ليس فقط من حيث عدد المشاركين، بل من حيث جودة النقاشات والتعاونات التي بدأت تتشكل بالفعل».
ويُعد مؤتمر DWP محطة أساسية لكبار منظمي حفلات الزفاف حول العالم، حيث يجمع مختلف أطراف القطاع تحت مظلة واحدة. وفي هذا السياق، قال منظم ومصمم حفلات الزفاف العالمي بريستون بيلي:
«هذه هي مشاركتي الخامسة في مؤتمر DWP، وأعتقد حقًا أنه مؤتمر مميز يجمع الناس معًا. ومن بين جميع الدورات التي حضرتها، أرى أن نسخة ماكاو كانت استثنائية؛ فالموقع كان مذهلًا، ومستوى الخدمة كان رائعًا».
ورأى العديد من المشاركين أن القيمة الحقيقية للحدث تكمن في قدرته على تعزيز العلاقات طويلة الأمد.
وأعرب عدد من المشاركين عن تجاربهم الإيجابية خلال المؤتمر، حيث قال أمان كابور، مالك فندق Alila Fort Bishangarh
كان مؤتمر DWP رائعًا بكل المقاييس. هذه هي مشاركتنا الثالثة، وقد شكّل فرصة مميزة للقاء منظمي الفعاليات بما يخدم أعمالنا. كما لاحظنا أثرًا مباشرًا لمشاركاتنا السابقة في المؤتمر، ونتوقع استمرار هذا التأثير مستقبلًا».
من جانبه، أوضح فابيان، مدير الإيرادات في فندق The Dolder Grand
«كان من المفترض أن أعقد 10 اجتماعات، لكن العدد وصل إلى 25 اجتماعًا. كان هناك اهتمام كبير بوجهتي وبالفندق، وقد تلقيت بالفعل عدة طلبات جديدة، مع توقعات بفرص إضافية واعدة».
بدورها، أشارت ليليان تشيو، المؤسسة والمبدعة في The Wedding Atelier ، إلى أن:
«مؤتمر DWP ينجح بتميّز في ربط عالم حفلات الزفاف الوجهة، من خلال الجمع بين الشرق والغرب، وتعزيز الشراكات القيمة بين منظمي الفعاليات والمبدعين والشركاء والوجهات العالمية».
«كما أكدت آن جانغ، منظمة حفلات زفاف وفنانة ذكاء اصطناعي في Ryohan + Anne Jang ، أن:
مؤتمر DWP منصة منظمة بشكل استثنائي، مع اهتمام لافت بالتفاصيل. وأكثر ما لفت انتباهي هو فرصة التواصل مع محترفين موهوبين وملهمين من مختلف أنحاء العالم، والتعلّم من تجاربهم. إنه يوفّر بيئة حقيقية للتوسع العالمي، من خلال جمع الأشخاص
وفتح آفاق جديدة والمساهمة في تطوير الذات مهنيًا».
ومن أبرز ما يميز مؤتمر DWP اعتماده على نموذج تواصل يجمع بين التنظيم والمرونة في آنٍ واحد.
وفي هذا السياق، أوضحت سما جكاباشي من:Qwabi Private Game Reserve
«عقدت نحو 35 اجتماعًا، وكانت جميعها مثمرة للغاية. أتيحت لي الفرصة للتعرف على شركاء سيساهمون في جلب الأعمال إلى جنوب أفريقيا، إلى جانب آخرين يكتشفونها للمرة الأولى».
ومن جانبها، قالت أدا أتاناسيو من فندق :Hotel Bellevue Syrene
«عقدنا أكثر من 20 اجتماعًا، حيث أبدى منظمو الفعاليات اهتمامًا كبيرًا بوجهتنا، وكان ذلك مشجعًا للغاية لسوقنا».
وبالنسبة لمنظمي الفعاليات، يواصل المؤتمر فتح آفاق وفرص جديدة.
وفي هذا الإطار، قال شوبيت جاين من Event Casa :
«يحرص مؤتمر DWP في كل دورة على تقديم تجربة استثنائية. فهو يتيح لنا التعرف على وجهات جديدة وشركاء جدد، ويضيف قيمة كبيرة إلى الخدمات التي نقدمها لعملائنا».
كما أشارت ناريل ويليامز، المؤسسة والمديرة في Global Weddings ، إلى أن:
«جلسات الابتكار كانت مميزة للغاية لدرجة أن الوقت لم يكن كافيًا! لقد كان حدثًا رائعًا بحق، وأتقدم بتهنئة كبيرة لجميع القائمين عليه».
ولعبت الوجهة المستضيفة هذا العام دورًا محوريًا في تشكيل التجربة العامة للمؤتمر.
وفي هذا السياق، قالت ستيفاني تانبيور من:Sands Resorts Macao
«كانت الدورة الثانية عشرة استثنائية بكل المقاييس. فقد فاقت جودة المشاركين من المشترين التوقعات، ونحن نعمل بالفعل على عدد من الفرص الواعدة. كما أتاح لنا استضافة مؤتمر DWP فرصة إبراز ماكاو — وبشكل خاص The Londoner Grand — كوجهة عالمية رائدة لحفلات الزفاف الوجهة».
وأضاف تابيووا موكوتي من :RSVP Collectives
«يضع مؤتمر DWP معايير جديدة كل عام. وكانت ماكاو مفاجأة مميزة، إذ تمنحك تجربة وكأنك تزور عدة وجهات في مكان واحد».
ومن خلال برامج تواصل مُنظمة وفعاليات اجتماعية تفاعلية غامرة، قدّم المؤتمر تجارب استثنائية تجاوزت الإطار التقليدي للأعمال.
ومن جانبها، قالت إيمي من: Hong Kong Marriage Celebrant
«كانت تجربة فاقت توقعاتي. كان من الرائع الالتقاء بمحترفين ذوي خبرة وتبادل الرؤى معهم، كما بدأ العديد بالفعل في استكشاف فرص التوسع في هونغ كونغ».
ومع إسدال الستار على فعاليات ماكاو، يواصل مؤتمر DWP ترسيخ مكانته كقوة عالمية مؤثرة في تشكيل مستقبل حفلات الزفاف في الوجهات الخارجية.
وقد لخّص المشاركون تجربتهم بكلمات مثل: «مذهل»، «ممتاز»، «ثري»، «عالمي»، «تميّز»، و«غير متوقع»، في انعكاس واضح لحجم التأثير والتنوع الذي تواصل المنصة تقديمه.
ومع تزايد الترقب للدورة المقبلة، يبقى أمر واحد مؤكد: يشكّل مؤتمر DWP نقطة التقاء لصناعة حفلات الزفاف العالمية، حيث
يجتمع المتخصصون للتواصل والتعاون وصياغة مستقبل القطاع.
وفي ظل تساؤل جميع الحضور عن السؤال الأهم: "أين سيُعقد مؤتمر DWP القادم؟"، كشف سيده إن سي (Sidh NC)، المدير في شركة QnA International، عن الإجابة؛ إذ سيُقام مؤتمر DWP هذا العام في شهر أكتوبر بمدينة "أودايبور" الهندية، وتحديداً في فندق "فيرمونت أودايبور بالاس". وسيقوم الفندق الشريك المستضيف باستقبال الضيوف في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026، وذلك في حدثٍ يُتوقع أن يحظى بترقبٍ كبير، وتجري فعالياته على خلفيةٍ نابضةٍ بالحياة وغنيةٍ ثقافياً في ربوع الهند المذهلة.
