beIN SPORTS تستعد لانطلاق كأس العالم 2026 خلال شهر بتغطية شاملة وخاصة في 11 مايو

الناقل الحصري في المنطقة يضع الجمهور في قلب منافسات وفعاليات أكبر نسخة في تاريخ البطولة بمشاركة قياسية لثمانية منتخبات عربية

DOHA, QATAR, May 6, 2026 / EINPresswire.com / -- تواصل beIN SPORTS، الشبكة الرائدة المختصة ببث الفعاليات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقديم تغطية استثنائية وشاملة للاستعدادات الجارية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ المرتقبة بعد شهر واحد فقط، وذلك في مختلف أنحاء المنطقة على عدة قنوات وبلغتين بدءاً من الإثنين 11 مايو.وتُقام النسخة الـ 23 من الفعالية الكروية العالمية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهي النسخة الأولى في تاريخ البطولة التي تشهد مشاركة 48 منتخباً، من بينها 8 منتخبات عربية. ومن المقرر أن تنطلق البطولة، التي تستمر 39 يوماً، يوم الإثنين 11 يونيو، وتستهل منافساتها بمواجهة بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا بمباراة افتتاحية.وبمناسبة صافرة العد التنازلي، ستقدم beIN تغطية استثنائية متواصلة لكأس العالم على أربع قنوات، بما فيهاbeIN SPORTS 1 و beIN SPORTS الإخبارية وbeIN SPORTS ENGLISH 1، حيث ستتضمن باقة البرامج أفضل مباريات النسخ السابقة، إلى جانب محتوى أرشيفي ووثائقيات عن المنتخبات باللغتين العربية والإنجليزية، وعرض لردود الفعل المباشرة من شبكة مراسلي beIN المنتشرين حول العالم.وفي تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة (16:00 بتوقيت غرينتش) من يوم الإثنين، سيُبث برنامج استوديو مباشر احتفالي لمدة ساعتين ونصف عبر قناتي beIN SPORTS الإخبارية وbeIN SPORTS 1، بمشاركة نخبة من أبرز مقدمي ومحللي الشبكة. وسيستعرض الاستوديو أبرز محطات تغطية beIN للنسخ السابقة من كأس العالم، إلى جانب تسليط الضوء على الاستعدادات الجاري للبطولة. كما سيتناول الاستوديو تحضيرات المنتخبات العربية الثمانية المشاركة، وهي الجزائر، ومصر، والأردن، والمغرب، وقطر، والسعودية، وتونس، والعراق.ومن المنتظر خلال الاستوديو أيضاً إطلاق 6 قنوات MAX، مخصصة لبث جميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباراة بشكل مباشر وحصري، مع تعليق باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. وستقدم beIN SPORTS تغطية حصرية طوال فترة العد التنازلي، تشمل استعراض الملاعب الستة عشر في الدول المستضيفة الثلاث، وتقديم محتوى مميز من أرشيف الشبكة الغني بتغطية كبرى البطولات، ورحلتها المميزة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد محمد البدر، مدير قنوات beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بدأ العد التنازلي لمدة شهر لانطلاق كأس العالم، ما يمثل مرحلة جديدة من الترقب لدى الجمهور في المنطقة. ويسرنا بهذه المناسبة أن نواصل تقديم تغطية شاملة للبطولة على قنوات beIN SPORTS، تأكيداً على التزام الشبكة بتوفير محتوى وإنتاج عالمييّ المستوى، وتحليلاتٍ احترافية، مع ضمان اطلاع مشاهدينا على جميع تفاصيل البطولة الأكبر في التاريخ. وقد أعددنا برامج مخصصة للبطولة على قنواتنا باللغتين العربية والإنجليزية، نضع من خلالها المشاهدين في قلب مختلف القصص والمعسكرات التدريبية واللحظات الحاسمة على الطريق إلى صافرة البداية يوم 11 يونيو."تؤكد beIN SPORTS مجدداً مكانتها الرائدة كموطن لكرة القدم العالمية في المنطقة، من خلال هذه التغطية المستمرة والتحليلات المتخصصة استعداداً لانطلاق منافسات البطولة العريقة.-انتهى-لمحة حول مجموعة beIN الإعلامية:beIN الإعلامية هي مجموعة إعلامية عالمية رائدة مستقلة وواحدة من أهم شبكات الرياضة والترفيه في العالم. توزع المجموعة وتنتج عدداً منقطع النظير من برامج الترفيه والرياضة المباشرة والفعاليات الدولية الهامة عبر 5 قارات و40 دولة بـ 9 لغات مختلفة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتمتع شبكة beIN SPORTS، شبكة القنوات الرياضية العالمية الرائدة في مجموعة beIN الإعلامية، بأكبر مجموعة فردية من الحقوق الرياضية التي تمتلكها أي قناة عالمية، ومن خلال استديوهات MIRAMAX الشهيرة للأفلام، تمتلك beIN مكتبة واسعة تتضمن أشهر أفلام هوليوود مع حضور متزايد في إنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، إلى جانب الفضاء الرقمي. واستحوذت المجموعة على شبكة Digiturk، المزود الرائد للتلفزيون المدفوع في تركيا، في أغسطس 2016، وأطلقت منصة TOD المتخصصة بالبث الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. لمزيد من المعلومات حول مجموعة beIN الإعلامية، يُرجى التواصل من خلال: mediaoffice@bein.com

