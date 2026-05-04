beIN SPORTS تحصد تقديراً عالمياً في جوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية (AIPS) ومهرجانات الأفلام الدولية
EINPresswire.com/ -- حققت شبكة beIN SPORTS الرياضية الرائدة التابعة لمجموعة beIN الإعلامية (‘beIN’)، إنجازاً دولياً جديداً خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية (AIPS) لعام 2025، والذي أُقيم في لوزان، سويسرا؛ حيث نجح عملان من إنتاجاتها الأصلية في حجز موقعيهما ضمن قائمة أفضل 10 أعمال عالمياً في فئاتهما.
وقد نال التكريم كل من الفيلم القصير "في غزة، الأمل ينهض دائماً من تحت الركام"، والفيلم الوثائقي "فلسطين: قميص واحد، جذور متعددة"، وهما من إنتاج صحفي beIN SPORTS محمد النخالة، وذلك عن فئتي الفيديو القصير والفيديو الوثائقي على التوالي. ويسلط فيلم "في غزة، الأمل ينهض دائماً من تحت الركام" الضوء على واقع الرياضيين في القطاع تحت وطأة الحرب، مجسداً صمودهم وإصرارهم على بلوغ أحلامهم رغم التحديات القاسية؛ فيما يوثق فيلم "فلسطين: قميص واحد، جذور متعددة" مسيرة المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، مقدماً اللعبة كرمز للهوية والوحدة والأمل العابر للحدود والقيود. ويتوفر الفيلم الوثائقي حالياً للمشاهدة عبر منصة TOD للبث الرقمي، التابعة لـ beIN، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى مستوى النتائج، حصد فيلم "في غزة، الأمل ينهض دائماً من تحت الركام" المركز الأول على مستوى آسيا والمركز السادس عالمياً، كما نال إشادة خاصة لحقوق الإنسان خلال الحفل الرسمي، تقديراً لأسلوبه القصصي المؤثر ورسالته الإنسانية. أما فيلم "فلسطين: قميص واحد، جذور متعددة"، فقد حلّ في المركز الثاني على مستوى آسيا، كما تم اختياره رسمياً للعرض في كبرى المهرجانات الرياضية الدولية، ومن أبرزها مهرجان بوسولاي كوت دازور الدولي للأفلام الرياضية في فرنسا، ومهرجان إسطنبول الدولي للأفلام الرياضية 2026.
وتأتي هذه النجاحات في ظل منافسة محتدمة شهدت مشاركة 1,987 عملاً من 130 دولة؛ ما وضع إنتاجات beIN SPORTS ضمن أفضل 4.5% من المشاركات عالمياً. ويعكس هذا التقدير التزام المجموعة الراسخ بتقديم محتوى رياضي استثنائي وسرد قصصي عميق يلامس وجدان الجمهور العالمي.
لمحة حول مجموعة beIN الإعلامية:
beIN الإعلامية هي مجموعة إعلامية عالمية رائدة مستقلة وواحدة من أهم شبكات الرياضة والترفيه في العالم. توزع المجموعة وتنتج عدداً منقطع النظير من برامج الترفيه والرياضة المباشرة والفعاليات الدولية الهامة عبر 5 قارات و40 دولة بـ 9 لغات مختلفة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتمتع شبكة beIN SPORTS، شبكة القنوات الرياضية العالمية الرائدة في مجموعة beIN الإعلامية، بأكبر مجموعة فردية من الحقوق الرياضية التي تمتلكها أي قناة عالمية، ومن خلال استديوهات MIRAMAX الشهيرة للأفلام، تمتلك beIN مكتبة واسعة تتضمن أشهر أفلام هوليوود مع حضور متزايد في إنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، إلى جانب الفضاء الرقمي. واستحوذت المجموعة على شبكة Digiturk، المزود الرائد للتلفزيون المدفوع في تركيا، في أغسطس 2016، وأطلقت منصة TOD المتخصصة بالبث الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. لمزيد من المعلومات حول مجموعة beIN الإعلامية، يُرجى التواصل من خلال: mediaoffice@bein.com
