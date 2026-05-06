Audit Advisory for Thursday, May 07, 2026

Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.

The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Thursday, May 07, 2026.

FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY

County Audit Entity and Period Report Type
Ashland Hillsdale Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Ashtabula South Central Ambulance District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Wayne Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Orwell Joint Recreation District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Ashtabula County Community Improvement Corporation (ACCIC)
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Cherry Valley Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
City of Conneaut
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Andover Union Cemetery
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Athens Bern Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Tri-County Career Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit FFR
City of Athens
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Belmont Mead Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit FFR
Brown Eastern Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Butler Butler County Agricultural Society
12/1/2023 TO 11/30/2025		 Agreed Upon Procedures
Enjoy Oxford
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Carroll Carrollton Exempted Village School District
SPECIAL AUDIT
1/1/2022 TO 3/31/2025		 Special Audit FFR
Village of Malvern
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Champaign City of Urbana
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Clark Global Impact STEM Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Clark County
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Clermont Williamsburg Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Village of Batavia
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Moscow Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Monroe Township
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Village of Batavia Clermont County, Community Improvement Corporation, Inc.
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
City of Milford
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Columbiana Elkrun Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Butler Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Liverpool Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
City of East Liverpool
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Crawford City of Galion
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Cuyahoga Cuyahoga Valley Career Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Chagrin Falls Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Mayfield City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Tri-City Council of Governments
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Basic Audit
Northwest School of the Arts
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit
City of Bedford Heights
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Gateway Online Academy of Ohio
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Porter Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Old Brook High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Village Preparatory School - Willard
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Northeast Ohio Regional Sewer District
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Darke City of Greenville
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Darke County Agricultural Society
12/1/2022 TO 11/30/2024		 Financial Audit
Defiance Ayersville Water and Sewer District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Defiance County Agricultural Society
12/1/2023 TO 11/30/2025		 Agreed Upon Procedures
Defiance Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Washington Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Delaware Orange Township Joint Economic Development District
5/7/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Erie Erie County Agricultural Society
12/1/2023 TO 11/30/2025		 Agreed Upon Procedures
Fairfield South Central Ohio Insurance Consortium
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Ohio Small Group Pool
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Franklin City of Reynoldsburg
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
State of Ohio
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
The Arts and College Preparatory Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Grove City Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Clinton-Grandview Heights Joint Economic Development Zone
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Kids Care Elementary
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
The Renaissance Academy - A School for the Multimedia Arts DBA The Bessie Sherrod Price Preparatory Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Metro Early College High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
South Scioto Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
City of Grove City
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
City of Upper Arlington
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Imagine Columbus Primary Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
North Woods Career Prep High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Franklinton Preparatory High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Columbus Noor Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Fulton Swanton Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Archbold Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Fayette Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Gallia Huntington Township
1/1/2022 TO 12/31/2023		 Financial Audit FFR
Geauga West Geauga Community Joint Recreation District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Thompson Township Park District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Greene Clifton Union Cemetery
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Fairborn Digital Academy
7/1/2023 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Guernsey Guernsey County Park District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Hamilton Sycamore Community City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
City of Blue Ash
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Lockland Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Hamilton County
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
ChallengeU Ohio Community School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Hancock Village of Jenera
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Hancock County Agricultural Society
12/1/2022 TO 11/30/2024		 Financial Audit
Hardin Kenton City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Harrison Cadiz Union Cemetery
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Highland R.E.A.C.H. for Tomorrow Inc.
1/1/2021 TO 12/31/2023		 Compliance Examination MED
Hocking Hocking County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Jackson City of Jackson
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Jackson County Agricultural Society
12/1/2023 TO 11/30/2025		 Agreed Upon Procedures
Knox Mount Vernon City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Knox County Career Center
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Lake Lake County Land Reutilization Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Port Authority of Eastlake Ohio
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Wickliffe City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Perry Joint Fire District
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Lawrence Briggs-Lawrence County Public Library
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Tri-State STEM+M School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Licking Liberty Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
Village of Hebron
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Central Ohio Technical College
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Licking County
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Southwest Licking Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Lucas Mosaic Classical Academy
7/1/2023 TO 6/30/2024		 Financial Audit
Bennett Venture Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Tabb Enterprises, Inc.
7/1/2022 TO 6/30/2024		 Compliance Examination MED
Skyway Career Prep High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Winterfield Venture Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Glass City Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Oregon Growth Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Madison Madison County
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Oak Run Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Village of West Jefferson
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Village of South Solon
1/1/2020 TO 12/31/2021		 Financial Audit FFR
Mahoning Youngstown Metropolitan Housing Authority
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Mahoning County Educational Service Center DBA Educational Service Center of Eastern Ohio
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Marion Marion County Park District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Scioto Conservancy District
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Tully Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Montgomery Mad River Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
City of Miamisburg
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Sinclair Community College
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Gem City Career Prep High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Valley View Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
City Day Community School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Morgan Center Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
Deerfield Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Morrow Washington Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Village of Cardington
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
South Bloomfield Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Ottawa Ottawa County Regional Planning Commission
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Paulding Paulding County
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Pickaway Salt Creek Township
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Agreed Upon Procedures IPA
Pickaway County Public Employees Benefits Program
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Portage Bio-Med Science Academy STEM School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Richland Plymouth - Shiloh Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Clear Fork Valley Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Cypress High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Mansfield Metropolitan Housing Authority
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Ross Village of Adelphi
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Sandusky Sandusky County
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Stark Multi-County Juvenile Attention System
1/1/2025 TO 12/31/2025		 Financial Audit
Beacon Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Village of Meyers Lake
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Local Organized Governments In Cooperation (L.O.G.I.C.)
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Summit Community University Education Purchasing Regional Council of Governments
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Copley Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Imagine Akron Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Imagine Leadership Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Akro Tech High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
City of Munroe Falls
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Trumbull Village of Lordstown
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
Southington Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Joseph Badger Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Trumbull County MetroParks
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures
City of Girard
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024		 OP&F Examination
River Gate High School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Tuscarawas Tri-County Ambulance District
1/1/2023 TO 12/31/2024		 Financial Audit IPA
Union Township
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Agreed Upon Procedures IPA
New Philadelphia City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Stark-Tuscarawas-Wayne Joint Solid Waste Management District
1/1/2024 TO 12/31/2024		 Financial Audit
Union Village of Magnetic Springs
1/1/2024 TO 12/31/2025		 Basic Audit
Vinton Vinton Metropolitan Housing Authority
10/1/2024 TO 9/30/2025		 Financial Audit
Warren Warren County
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
City of Springboro
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025		 OPERS Examination
Lebanon City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Washington Buckeye Hills Regional Council
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit IPA
Wayne Liberty Preparatory School
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Village of Congress
1/1/2022 TO 12/31/2023		 Basic Audit
Williams North Central Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit
Wyandot Carey Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025		 Financial Audit

