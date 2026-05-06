Audit Advisory for Thursday, May 07, 2026
Columbus – Auditor of State Keith Faber’s office is responsible for auditing all public entities in Ohio. His mission is to protect Ohioans’ tax dollars while aggressively fighting fraud, waste, and abuse of public money.
The Auditor of State’s Office releases audit reports semiweekly and will release the following audits on Thursday, May 07, 2026.
FFR = FINDINGS FOR RECOVERY
IPA = INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANT
MED = MEDICAID PROGRAM INTEGRITY
|County
|Audit Entity and Period
|Report Type
|Ashland
|Hillsdale Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Ashtabula
|South Central Ambulance District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Wayne Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Orwell Joint Recreation District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Ashtabula County Community Improvement Corporation (ACCIC)
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Cherry Valley Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|City of Conneaut
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Andover Union Cemetery
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Athens
|Bern Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Tri-County Career Center
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|FFR
|City of Athens
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Belmont
|Mead Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|FFR
|Brown
|Eastern Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Butler
|Butler County Agricultural Society
12/1/2023 TO 11/30/2025
|Agreed Upon Procedures
|Enjoy Oxford
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Carroll
|Carrollton Exempted Village School District
SPECIAL AUDIT
1/1/2022 TO 3/31/2025
|Special Audit
|FFR
|Village of Malvern
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Champaign
|City of Urbana
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Clark
|Global Impact STEM Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Clark County
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Clermont
|Williamsburg Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Village of Batavia
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Moscow Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Monroe Township
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Village of Batavia Clermont County, Community Improvement Corporation, Inc.
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|City of Milford
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Columbiana
|Elkrun Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Butler Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Liverpool Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|City of East Liverpool
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Crawford
|City of Galion
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Cuyahoga
|Cuyahoga Valley Career Center
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Chagrin Falls Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Mayfield City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Tri-City Council of Governments
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Basic Audit
|Northwest School of the Arts
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|City of Bedford Heights
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Gateway Online Academy of Ohio
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Porter Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Old Brook High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Village Preparatory School - Willard
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Northeast Ohio Regional Sewer District
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Darke
|City of Greenville
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Darke County Agricultural Society
12/1/2022 TO 11/30/2024
|Financial Audit
|Defiance
|Ayersville Water and Sewer District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Defiance County Agricultural Society
12/1/2023 TO 11/30/2025
|Agreed Upon Procedures
|Defiance Public Library
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Washington Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Delaware
|Orange Township Joint Economic Development District
5/7/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Erie
|Erie County Agricultural Society
12/1/2023 TO 11/30/2025
|Agreed Upon Procedures
|Fairfield
|South Central Ohio Insurance Consortium
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Ohio Small Group Pool
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Franklin
|City of Reynoldsburg
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|State of Ohio
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|The Arts and College Preparatory Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Grove City Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Clinton-Grandview Heights Joint Economic Development Zone
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Kids Care Elementary
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|The Renaissance Academy - A School for the Multimedia Arts DBA The Bessie Sherrod Price Preparatory Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Metro Early College High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|South Scioto Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|City of Grove City
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|City of Upper Arlington
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Imagine Columbus Primary Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|North Woods Career Prep High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Franklinton Preparatory High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Columbus Noor Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Fulton
|Swanton Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Archbold Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Fayette Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Gallia
|Huntington Township
1/1/2022 TO 12/31/2023
|Financial Audit
|FFR
|Geauga
|West Geauga Community Joint Recreation District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Thompson Township Park District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Greene
|Clifton Union Cemetery
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Fairborn Digital Academy
7/1/2023 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Guernsey
|Guernsey County Park District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Hamilton
|Sycamore Community City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|City of Blue Ash
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Lockland Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Hamilton County
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|ChallengeU Ohio Community School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Hancock
|Village of Jenera
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Hancock County Agricultural Society
12/1/2022 TO 11/30/2024
|Financial Audit
|Hardin
|Kenton City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Harrison
|Cadiz Union Cemetery
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Highland
|R.E.A.C.H. for Tomorrow Inc.
1/1/2021 TO 12/31/2023
|Compliance Examination
|MED
|Hocking
|Hocking County Soil and Water Conservation District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Jackson
|City of Jackson
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Jackson County Agricultural Society
12/1/2023 TO 11/30/2025
|Agreed Upon Procedures
|Knox
|Mount Vernon City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Knox County Career Center
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Lake
|Lake County Land Reutilization Corporation
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Port Authority of Eastlake Ohio
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Wickliffe City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Perry Joint Fire District
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Lawrence
|Briggs-Lawrence County Public Library
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Tri-State STEM+M School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Licking
|Liberty Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Village of Hebron
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Central Ohio Technical College
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Licking County
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Southwest Licking Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Lucas
|Mosaic Classical Academy
7/1/2023 TO 6/30/2024
|Financial Audit
|Bennett Venture Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Tabb Enterprises, Inc.
7/1/2022 TO 6/30/2024
|Compliance Examination
|MED
|Skyway Career Prep High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Winterfield Venture Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Glass City Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Oregon Growth Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Madison
|Madison County
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Oak Run Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Village of West Jefferson
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Village of South Solon
1/1/2020 TO 12/31/2021
|Financial Audit
|FFR
|Mahoning
|Youngstown Metropolitan Housing Authority
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Mahoning County Educational Service Center DBA Educational Service Center of Eastern Ohio
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Marion
|Marion County Park District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Scioto Conservancy District
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Tully Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Montgomery
|Mad River Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|City of Miamisburg
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Sinclair Community College
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Gem City Career Prep High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Valley View Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|City Day Community School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Morgan
|Center Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|Deerfield Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Morrow
|Washington Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Village of Cardington
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|South Bloomfield Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Ottawa
|Ottawa County Regional Planning Commission
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Paulding
|Paulding County
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Pickaway
|Salt Creek Township
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|Pickaway County Public Employees Benefits Program
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Portage
|Bio-Med Science Academy STEM School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Richland
|Plymouth - Shiloh Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Clear Fork Valley Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Cypress High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Mansfield Metropolitan Housing Authority
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Ross
|Village of Adelphi
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Sandusky
|Sandusky County
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Stark
|Multi-County Juvenile Attention System
1/1/2025 TO 12/31/2025
|Financial Audit
|Beacon Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Village of Meyers Lake
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Local Organized Governments In Cooperation (L.O.G.I.C.)
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Summit
|Community University Education Purchasing Regional Council of Governments
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Copley Community Improvement Corporation
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Imagine Akron Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Imagine Leadership Academy
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Akro Tech High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|City of Munroe Falls
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Trumbull
|Village of Lordstown
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|Southington Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Joseph Badger Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Trumbull County MetroParks
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|City of Girard
Ohio Police and Fire Pension Fund Census Data Examination
1/1/2024 TO 12/31/2024
|OP&F Examination
|River Gate High School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Tuscarawas
|Tri-County Ambulance District
1/1/2023 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|IPA
|Union Township
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Agreed Upon Procedures
|IPA
|New Philadelphia City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Stark-Tuscarawas-Wayne Joint Solid Waste Management District
1/1/2024 TO 12/31/2024
|Financial Audit
|Union
|Village of Magnetic Springs
1/1/2024 TO 12/31/2025
|Basic Audit
|Vinton
|Vinton Metropolitan Housing Authority
10/1/2024 TO 9/30/2025
|Financial Audit
|Warren
|Warren County
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|City of Springboro
Ohio Public Employees Retirement System Census Data Examination
1/1/2025 TO 12/31/2025
|OPERS Examination
|Lebanon City School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Washington
|Buckeye Hills Regional Council
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|IPA
|Wayne
|Liberty Preparatory School
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Village of Congress
1/1/2022 TO 12/31/2023
|Basic Audit
|Williams
|North Central Local School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
|Wyandot
|Carey Exempted Village School District
7/1/2024 TO 6/30/2025
|Financial Audit
