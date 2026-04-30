غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: اعتراض وتهديد إسرائيل لأسطول الصمود بالمياه الدولية انتهاك للقانون الدولي الإنساني
EINPresswire.com/ -- تعليقا على اعتراض وتهديد القوات الإسرائيلية أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بين إيطاليا واليونان: قالت فرح الحطاب،
مسؤولة الحملات بغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من على متن سفينة آركتيك صانرايز التابعة للمنظمة والمشاركة في اسطول الصمود :
"عرقلةُ المساعداتِ واستهدافُ من يسعون إلى إيصالها يُعدّان انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. نحن نشعر بقلقٍ بالغ إزاء الاعتراض غير القانوني لأسطول الصمود العالمي من قبل القوات الإسرائيلية على بُعد 600 ميلٍ بحري من سواحل غزة، في المياه الدولية. كما نعرب عن قلقٍ عميق بشأن سلامة وأمن أفراد الطاقم والأشخاص الموجودين على متن سفن الأسطول التي اعترضتها القوات الإسرائيلية".
حول تفاصيل اعتراض وتهديد القوات الإسرائيلية أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية:
أفاد طاقم سفينة آركتيك صانرايز التابعة لغرينبيس بأن سفن أسطول الصمود العالمي تعرّضت لانتهاكات من قبل القوات الإسرائيلية في المياه الدولية، على بُعد 45 ميلاً بحرياً غرب جزيرة "كيثيريا" اليونانية، وعلى بُعد 600 ميل بحري من غزة ليلة 30 أفريل 2026.
تم تلقي تحذير عبر جهاز اللاسلكي من قبل سفن أسطول الصمود العالمي عند الساعة 18:43 بالتوقيت العالمي (21:43 بالتوقيت المحلي) على القناة الدولية العامة (16)، حيث عرّف المُرسِل نفسه بأنه سلاح البحرية الإسرائيلي، وطالب الأسطول بتغيير مساره. تلا ذلك تشويش على قنوات الاتصال، مما عرّض الأسطول للخطر في عرض البحر. وشمل التشويش اتصالات الاستغاثة البحرية عبر الموجات فائقة القِصر، وقنوات التنسيق الخاصة بالأسطول، ونظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية، ونطاقات اتصالات "إيريديوم". وحتى وقت كتابة هذا التقرير، انقطع الاتصال تماماً مع عدة سفن من الأسطول.
يهدف أسطول الصمود العالمي إلى إنهاء الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على غزة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني عبر إيصال المساعدات الإنسانية له. تدعو غرينبيس جميع الحكومات إلى التحرك بشكل عاجل لضمان احترام وتطبيق القانون الدولي وضمان حماية أسطول الصمود العالمي عبر خطوات ملموسة تكفل مروره الآمن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وعن المطالب، اختتمت الحطاب بقولها: " كنا ومازلنا نقف متضامنين مع شعب غزة التي تواصل الحكومة الإسرائيلية فرض حصار كامل براً وبحراً عليه. يجب احترام المبادرات الإنسانية السلمية وحمايتها في جميع الأوقات وتحت أي ظرف .ونجدد دعوتنا لقادة العالم لاتخاذ إجراءات ملموسة وفورية في مواجهة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعب غزة والتي من تداعياتها ما يحدث لأسطول الصمود العالمي اليوم. إن استمرار فشل المجتمع الدولي في فرض القانون الدولي يجعله شريكاً في المسؤولية عن أفعال إسرائيل."
انتهى
حول المهمة:
في وقت يتجه فيه اهتمام العالم إلى قضايا أخرى، تظل الأوضاع الإنسانية في غزة حرجة، ويصبح ضمان وصول المساعدات بشكل مستمر وآمن ودون قيود أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وعلى مستوى شبكة غرينبيس، تدعم مكاتب عدة هذا الجهد، بما في ذلك غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغرينبيس الدولية، وغرينبيس إيطاليا، وغرينبيس إسبانيا، وغيرها من المنظمات الوطنية والإقليمية. وتأتي هذه المشاركة استجابةً لطلب من منظمي أسطول الصمود العالمي، مع تقديم الخبرة التقنية البحرية لسفينة “آركتيك صنرايز“.
Hiam Mardini
مسؤولة الحملات بغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من على متن سفينة آركتيك صانرايز التابعة للمنظمة والمشاركة في اسطول الصمود :
"عرقلةُ المساعداتِ واستهدافُ من يسعون إلى إيصالها يُعدّان انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. نحن نشعر بقلقٍ بالغ إزاء الاعتراض غير القانوني لأسطول الصمود العالمي من قبل القوات الإسرائيلية على بُعد 600 ميلٍ بحري من سواحل غزة، في المياه الدولية. كما نعرب عن قلقٍ عميق بشأن سلامة وأمن أفراد الطاقم والأشخاص الموجودين على متن سفن الأسطول التي اعترضتها القوات الإسرائيلية".
حول تفاصيل اعتراض وتهديد القوات الإسرائيلية أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية:
أفاد طاقم سفينة آركتيك صانرايز التابعة لغرينبيس بأن سفن أسطول الصمود العالمي تعرّضت لانتهاكات من قبل القوات الإسرائيلية في المياه الدولية، على بُعد 45 ميلاً بحرياً غرب جزيرة "كيثيريا" اليونانية، وعلى بُعد 600 ميل بحري من غزة ليلة 30 أفريل 2026.
تم تلقي تحذير عبر جهاز اللاسلكي من قبل سفن أسطول الصمود العالمي عند الساعة 18:43 بالتوقيت العالمي (21:43 بالتوقيت المحلي) على القناة الدولية العامة (16)، حيث عرّف المُرسِل نفسه بأنه سلاح البحرية الإسرائيلي، وطالب الأسطول بتغيير مساره. تلا ذلك تشويش على قنوات الاتصال، مما عرّض الأسطول للخطر في عرض البحر. وشمل التشويش اتصالات الاستغاثة البحرية عبر الموجات فائقة القِصر، وقنوات التنسيق الخاصة بالأسطول، ونظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية، ونطاقات اتصالات "إيريديوم". وحتى وقت كتابة هذا التقرير، انقطع الاتصال تماماً مع عدة سفن من الأسطول.
يهدف أسطول الصمود العالمي إلى إنهاء الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على غزة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني عبر إيصال المساعدات الإنسانية له. تدعو غرينبيس جميع الحكومات إلى التحرك بشكل عاجل لضمان احترام وتطبيق القانون الدولي وضمان حماية أسطول الصمود العالمي عبر خطوات ملموسة تكفل مروره الآمن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وعن المطالب، اختتمت الحطاب بقولها: " كنا ومازلنا نقف متضامنين مع شعب غزة التي تواصل الحكومة الإسرائيلية فرض حصار كامل براً وبحراً عليه. يجب احترام المبادرات الإنسانية السلمية وحمايتها في جميع الأوقات وتحت أي ظرف .ونجدد دعوتنا لقادة العالم لاتخاذ إجراءات ملموسة وفورية في مواجهة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعب غزة والتي من تداعياتها ما يحدث لأسطول الصمود العالمي اليوم. إن استمرار فشل المجتمع الدولي في فرض القانون الدولي يجعله شريكاً في المسؤولية عن أفعال إسرائيل."
انتهى
حول المهمة:
في وقت يتجه فيه اهتمام العالم إلى قضايا أخرى، تظل الأوضاع الإنسانية في غزة حرجة، ويصبح ضمان وصول المساعدات بشكل مستمر وآمن ودون قيود أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وعلى مستوى شبكة غرينبيس، تدعم مكاتب عدة هذا الجهد، بما في ذلك غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغرينبيس الدولية، وغرينبيس إيطاليا، وغرينبيس إسبانيا، وغيرها من المنظمات الوطنية والإقليمية. وتأتي هذه المشاركة استجابةً لطلب من منظمي أسطول الصمود العالمي، مع تقديم الخبرة التقنية البحرية لسفينة “آركتيك صنرايز“.
Hiam Mardini
Greenpeace MENA
hmardini@greenpeace.org
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
TikTok
X
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.