غرينبيس تنضم إلى "أسطول الصمود" 2026 لدعم مهمة إنسانية وكسر حصار غزة
EINPresswire.com/ -- انطلاقًا من إيماننا بأن حياة الإنسان تأتي أولًا، تستعد منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مكاتب أخرى لمنظمة غرينبيس حول العالم ، للانضمام إلى أسطول الصمود العالمي في مبادرته السلمية الساعية إلى كسر الحصار المستمر على غزة وإيصال مساعدات إنسانية لإنقاذ حياة الناس هناك .
ومن المقرر أن تبحر السفينة الشهيرة لغرينبيس "آركتيك صنرايز" من برشلونة في 12 أبريل/نيسان 2026، لتنضم
إلى أسطول يضم أكثر من 80 سفينة، حيث ستقدّم الدعم التقني والعملياتي ، في إطار مبادرة مدنية منسقة تهدف إلى إنشاء ممر بحري مباشر إلى سواحل غزة. وتأتي هذه المهمة في وقت يستمر فيه ما يوصف بالإبادة الجماعية والتجويع المنهجي والحصار الإنساني في إلحاق الدمار بالشعب الفلسطيني.
تعليقًا على مشاركة غرينبيس في "أسطول الصمود العالمي 2026"، قالت المديرة التنفيذية في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غوى النكت:
"في وقتٍ عجز فيه العالم عن وقف الفظائع في غزّة أو تطبيق القانون الدولي واحترامه، يقف "أسطول الصمود العالمي 2026" كتحرّكٍ سلمي يجسّد التضامن الدولي والشجاعة الأخلاقية. لقد تحوّل الدمار الذي لحق بغزّة إلى نهجٍ خطير من الإفلات من العقاب، وهو يمتدّ اليوم إلى لبنان عبر تدميرٍ متواصل ومعاناة إنسانية متفاقمة.
تنضمّ غرينبيس إلى هذه المبادرة التي يقودها الناس للمطالبة بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزّة بشكلٍ آمن ومن دون عوائق، وللتصدّي للحصار غير القانوني الذي يواصل تدمير حياة المدنيين.
نقف بحزمٍ في وجه جرائم الحرب، والتجويع المتعمّد، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، وتدمير البيئة. ويمثّل هذا الأسطول نداءً إلى الحكومات حول العالم لكسر صمتها، وحماية العمل الإنساني، والتحرّك بشكلٍ عاجل وعلى أسسٍ مبدئية لصون القانون الدولي، والكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة."
وتجدد غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دعوتها العاجلة إلى وقف إطلاق نار دائم وغير مشروط، وضمان وصول كامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، وإنهاء الاحتلال غير القانوني لفلسطين، وحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولي.
انتهى
حول المهمة:
في وقت يتجه فيه اهتمام العالم إلى قضايا أخرى، تظل الأوضاع الإنسانية في غزة حرجة، ويصبح ضمان وصول المساعدات بشكل مستمر وآمن ودون قيود أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وعلى مستوى شبكة غرينبيس، تدعم مكاتب عدة هذا الجهد، بما في ذلك غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغرينبيس الدولية، وغرينبيس إيطاليا، وغرينبيس إسبانيا، وغيرها من المنظمات الوطنية والإقليمية. وتأتي هذه المشاركة استجابةً لطلب من منظمي أسطول الصمود العالمي، مع تقديم الخبرة التقنية البحرية لسفينة "آركتيك صنرايز".
Hiam Mardini
Greenpeace MENA
hmardini@greenpeace.org
