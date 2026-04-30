고단백·저당 식단 트렌드… 집에서 만드는 수제 그릭요거트 관심↑

고단백·저당 식단 트렌드로 수제 그릭요거트에 대한 관심이 높아지고 있다.

엔유씨전자의 '스마트 요거트 메이커'. 우유와 유산종균만으로 첨가물 없는 플레인 요거트와 그릭요거트를 간편하게 만들 수 있다.