고단백·저당 식단 트렌드… 집에서 만드는 수제 그릭요거트 관심↑
SEOUL, SOUTH KOREA, April 30, 2026 /EINPresswire.com/ -- 최근 건강과 식단 관리를 동시에 챙기려는 소비자가 늘면서, 고단백·저당 식품인 그릭요거트에 대한 관심이 높아지고 있다. 글로벌 시장조사업체 그랜드뷰리서치(Grand View Research)에 따르면, 전 세계 그릭요거트 시장 규모는 2024년 약 347억 5천만 달러로 추산됐으며, 2030년에는 연평균 8.2% 성장해 약 551억 4천만 달러 규모에 이를 것으로 전망된다.
그릭요거트는 일반 요거트보다 단백질 함량이 높고 질감이 진한 것이 특징이다. 발효 과정에서 생성되는 프로바이오틱스를 비롯해 단백질, 칼슘, 비타민 B군 등 다양한 영양소를 함유하고 있어 건강 식단을 중시하는 소비자들 사이에서 꾸준히 주목받고 있다.
◆ 장 건강 — 살아있는 유산균이 핵심
요거트의 가장 대표적인 장점은 장 건강 개선이다. 요거트에 풍부하게 함유된 프로바이오틱스는 장내 유익균을 증식시키고 유해균의 활동을 억제해 장내 미생물 균형 유지에 도움을 준다. 이에 따라 소화와 배변 활동 개선은 물론, 면역 건강 관리에도 긍정적인 영향을 줄 수 있는 것으로 알려져 있다.
우유를 마시면 속이 불편한 유당불내증이 있는 경우에도 요거트는 비교적 편안하게 섭취할 수 있다. 발효 과정에서 유산균이 유당을 상당 부분 분해하기 때문이다. 특히 그릭요거트는 유청 제거 과정을 거치면서 유당 함량이 일반 요거트보다 더 낮아, 유제품 소화에 어려움을 겪는 사람들에게도 부담이 적은 선택지가 될 수 있다.
◆ 고단백·저당 — 체중 관리와 혈당 안정을 동시에
그릭요거트는 일반 요거트에 비해 단백질 함량이 높고, 유청 제거 과정에서 당분과 탄수화물이 줄어드는 것이 특징이다. 높은 단백질은 포만감을 오래 유지시켜 불필요한 간식이나 폭식을 줄이는 데 도움이 되며, 낮은 탄수화물 함량은 식후 혈당이 급격히 치솟는 이른바 '혈당 스파이크'를 완화하는 데도 유리하다.
미국 식품의약청(FDA)은 2024년 요거트 섭취와 제2형 당뇨병 위험 감소 가능성 간의 연관성에 대해 조건부 건강 주장(qualified health claim)을 허용한 바 있다. 이에 따라 요거트는 체중 관리와 혈당 조절을 고려한 식단에서 활용되는 식품으로 알려져 있다. 다만 시중 제품별로 당류와 단백질 함량 차이가 큰 만큼 영양성분표를 꼼꼼히 확인할 필요가 있다.
◆ 뼈 건강 — 칼슘과 단백질을 동시에
요거트에는 뼈와 치아 건강에 필요한 칼슘이 풍부하게 들어 있으며, 마그네슘과 인 등 다양한 미네랄도 함께 함유돼 있다. 칼슘은 체내에서 합성되지 않아 식품을 통한 꾸준한 섭취가 필요한 영양소로, 섭취 부족이 지속될 경우 골밀도 저하로 이어질 수 있다. 이 때문에 중장년층과 노년층을 중심으로 일상 식단에서 칼슘을 보충하려는 수요가 꾸준히 나타나고 있다.
요거트는 여기에 단백질과 아미노산까지 함께 제공해 칼슘과 단백질을 동시에 보충할 수 있다는 점에서 식단 관리 식품으로 활용도가 높다. 운동 후 근육 회복과 근력 유지에도 도움을 줄 수 있어, 근감소증 예방을 고려한 식단 구성에도 활용된다.
요거트의 건강 효능을 제대로 누리기 위해서는 설탕과 첨가물이 적고, 살아있는 유산균이 풍부한 제품을 선택하는 것이 핵심이다. 최근에는 이러한 이유로 집에서 직접 우유와 유산종균만으로 첨가물 없는 요거트를 만들어 먹는 '수제 요거트'에 대한 수요가 늘고 있다.
건강주방가전 기업 엔유씨전자(회장 김종부)의 ‘스마트 요거트 메이커’는 우유와 유산종균만 넣으면 플레인 요거트와 그릭요거트를 간편하게 만들 수 있는 가정용 발효기다. 해당 제품을 통해 만든 수제 요거트는 약 1,000억~1조 마리 수준의 살아있는 유산균을 함유하는 것으로 알려져 있다. 이를 통해 설탕과 첨가물 부담을 줄인 요거트를 일상에서 직접 제조할 수 있어, 장 건강 관리와 식단 균형을 고려하는 소비자들의 가정용 발효 기기로 자리하고 있다.
NUC
(주)엔유씨전자
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