Gesunde Geschenkideen zum Muttertag: Kuvings Germany bietet bis zu 30 % Rabatt auf Slow Juicer

Gesunde Geschenkideen zum Muttertag: Kuvings Germany bietet bis zu 30 % Rabatt auf Slow Juicer

Kuvings Hands-Free Slow Juicer AUTO10S

Der Muttertag bietet die perfekte Gelegenheit, sinnvolle Geschenke zu machen, die Gesundheit und Lebensqualität fördern.”
— Kuvings
FRANKFURT, GERMANY, May 7, 2026 /EINPresswire.com/ -- In Deutschland ist der Muttertag ein besonderer Anlass, um Dankbarkeit zu zeigen, Zeit mit der Familie zu verbringen und liebevolle Geschenke zu machen, die das tägliche Wohlbefinden fördern. Da immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher Wert auf praktische und gesundheitsbewusste Geschenkideen legen, erfreuen sich hochwertige Küchengeräte wachsender Beliebtheit.

Kuvings Germany startet passend zum Muttertag eine besondere Aktion, die es noch einfacher macht, einen gesunden Lebensstil in den Alltag zu integrieren.

Die Muttertagsaktion läuft bis zum 11. Mai auf der offiziellen Website kuvings.de. Kundinnen und Kunden erhalten dabei bis zu 30 % Rabatt auf den AUTO10S Hands-Free Slow Juicer, eines der Premium-Flaggschiffmodelle von Kuvings.

Kuvings Germany steht seit Jahren für innovative Entsafterlösungen, die Komfort, Wellness und hohe Qualität vereinen. Der AUTO10S Hands-Free Slow Juicer (3 L Auto Hopper) überzeugt insbesondere durch sein großes Fassungsvermögen und die komfortable, nahezu bedienungsfreie Nutzung. So lassen sich Obst und Gemüse mit minimalem Aufwand effizient entsaften – ideal für frische Säfte aus Äpfeln, Sellerie, Karotten oder Ingwer. Ein spezielles Reinigungstool erleichtert zudem die Reinigung nach dem Gebrauch erheblich.

„Unser Ziel ist es, immer mehr Menschen dabei zu unterstützen, gesunde Gewohnheiten einfach und komfortabel in ihren Alltag zu integrieren“, erklärt ein Sprecher von Kuvings Germany. „Der Muttertag bietet die perfekte Gelegenheit, sinnvolle Geschenke zu machen, die Gesundheit und Lebensqualität fördern.“

Mit dem anhaltenden Trend zu hausgemachten, gesunden Getränken und hochwertigen Küchengeräten festigt Kuvings seine Position als führende globale Marke im Bereich Slow Juicer auch auf dem europäischen Markt.

✨ Aktionsdetails
• Zeitraum: Laufend bis zum 11. Mai
• Angebot: Bis zu 30 % Rabatt
• Website: https://kuvings.de

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Kuvings Germany.

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