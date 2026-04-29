杉浦誠司、ByteBridgeの日本事業成長の次なるフェーズを牽引へ

TOKYO, JAPAN, April 29, 2026 /EINPresswire.com/ -- グローバルに事業を展開するITソリューションプロバイダーであり、データセンターインフラおよびエンタープライズITに強みを持つByteBridgeは、このたび杉浦誠司を日本カントリーマネージャーに任命したことを発表しました。

ByteBridge APACゼネラルマネージャーのブルース・ムーアは次のように述べています。「同氏は、グローバルなインフラ分野での豊富な経験と、日本市場に求められる深いローカル理解を兼ね備えています。日本ではAIおよびデータセンターへの投資が加速する中、卓越した実行力、俊敏性、そして現地知見が、グローバルおよびローカルのお客様に対して高品質かつタイムリーなサービス提供を実現する鍵となります。日本事業の成長を牽引し、この市場が求める水準での価値提供を継続して実現していくものと確信しています。」

新カントリーマネージャーは、モバイル、固定通信、光通信、衛星通信にわたる30年以上の業界経験を有し、日本市場における確かなリーダーシップと実績を備えています。ソフトウェアエンジニアリング、システムインテグレーション、プリセールスおよびポストセールス、プロダクトマネジメント、ビジネス開発など、テクノロジーのライフサイクル全体にわたる幅広い知見を持ちます。

NEC在籍時には、日本、欧州、米国、アジア太平洋地域において、国内外の通信事業者向けにミッションクリティカルなソリューションを提供。その後、IPSTAR Japanのカントリーマネージャー兼取締役として日本市場における事業成長を牽引し、SoftBank、KDDI、NTTドコモをはじめとする主要通信事業者およびエンタープライズ企業との連携を推進してきました。

こうしたグローバルな経験と強固なローカルリーダーシップの融合により、AIインフラ、ハイパースケールデータセンター、エンタープライズITモダナイゼーションへの需要が加速する日本市場において、ByteBridgeの事業拡大を力強く推進していきます。

杉浦は次のように述べています。「この重要な成長フェーズにおいてByteBridgeに参画できることを大変光栄に思うと同時に、大きな可能性を感じています。

現在、日本ではAIサーバー、ハイパースケールデータセンター、エンタープライズITのモダナイゼーションを中心に、デジタルおよびデータセンターインフラの分野で大きな変革が進んでいます。一方で、極めて高い品質基準を求める顧客、複雑な規制・法制度、そして長期的な信頼関係を重視する商習慣といった日本市場固有の課題も存在します。

しかし、これらは障壁ではなく、真に差別化された価値を構築するための基盤と捉えています。ByteBridgeのグローバルな専門性と日本市場への深い理解を融合させることで、確かな競争優位性を発揮できると確信しています。今後は強固な組織づくりを進めながら、AIサーバーやデータセンターからエンタープライズITに至るまで、エンドツーエンドで価値を提供し、日本市場の高い期待に応えてまいります。」

今回の就任は、ByteBridgeによる日本市場への継続的な投資における重要なマイルストーンです。設計・導入から運用に至るまでのエンドツーエンドのインフラソリューションを通じて、ハイパースケーラー、ネオクラウドプロバイダー、エンタープライズ顧客への提供価値をさらに強化していきます。



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