海宝将在 2026 年澳大利亚制造周展示先进等离子切割解决方案
EINPresswire.com/ -- 美国工业切割系统与软件制造商 Hypertherm Associates（海宝），将亮相 2026 年澳大利亚制造周（Australian Manufacturing Week，AMW）。展会将于 2026 年 5 月 12 日至 14 日 在 布里斯班会展中心 举行。
展会期间，参观者将有机会在合作伙伴展位上全面了解海宝覆盖制造切割全流程的等离子切割解决方案产品组合，助力制造企业在不同发展阶段实现高效切割。
在 AMW 2026 上，海宝将展示多种等离子切割技术解决方案，涵盖手持式等离子切割与清根系统，以及先进的 CNC 等离子坡口切割应用。本届展会还将迎来海宝首次在澳大利亚制造周同时展示基于 Powermax® SYNC™ 等离子系统的协作机器人（Cobot）等离子切割与工业机器人等离子切割解决方案。
此次协作机器人和机器人等离子切割解决方案的首次亮相，将展示 Powermax SYNC™ 如何无缝集成至自动化切割环境，帮助制造商实现更高的灵活性、更直观的操作体验，以及稳定一致的切割质量。
海宝澳大利亚本地团队将在为期三天的展会期间全程驻场，与现场观众进行深入交流，并就当前切割应用中的挑战与发展机遇提供专业咨询。参会者可与海宝本地专家面对面交流，了解海宝等离子切割解决方案如何集成至现有生产系统，或随着业务发展进行灵活扩展，以满足未来制造需求。
海宝澳大利亚及新西兰销售总监 Damian Cann 表示：
“澳大利亚制造业正不断向自动化、灵活性和高效率方向发展。在 2026 年澳大利亚制造周上，我们非常期待展示海宝的等离子切割与清根解决方案——从手持式系统，到 CNC、协作机器人以及机器人等自动化应用，帮助制造商在应对不断变化的生产需求的同时提升整体加工性能。我们的本地团队也期待与澳大利亚客户直接交流，分享最新的等离子切割与清根技术创新。”
海宝诚邀参展观众前往其授权合作伙伴与系统集成商展位，深入了解海宝的先进等离子切割解决方案。
海宝等离子解决方案展示位置：
• Global Welding Supplies : 2–4 号展厅，展位 2700 - 焊接与气体解决方案专区
• Hare & Forbes: 2–4 号展厅，展位 1500 - 机床及辅助设备专区
• Freelance Robotics: 2–4 号展厅，展位 2132 - 制造解决方案专区
• Infinite Robotics: 2–4 号展厅，展位 2720 - 焊接与气体解决方案专区
• Smenco: 2–4 号展厅，展位 2500 - 焊接与气体解决方案专区
• Kraftech: 2–4 号展厅，展位 1120 - 机床及辅助设备专区
• Protube Engineering: 2–4 号展厅，展位 1105 - 机床及辅助设备专区
• Elite Oceania: 2–4 号展厅，展位 2450 - 机器人与自动化专区
关于 Hypertherm Associates 海宝
Hypertherm Associates 海宝是一家总部位于美国的工业切割产品和软件制造商。其产品包括海宝等离子系统和 OMAX 水刀系统，被世界各地的公司用于建造船舶、飞机和轨道车；建造钢结构建筑、制造重型设备、安装风力涡轮机等等。除了切割系统，该公司还创建了性能和可靠性值得信赖的 CNC 和软件，从而提高了成千上万家企业的生产率和盈利能力。Hypertherm Associates 海宝始创于 1968 年，是一家 100% Associate 持股的公司，约有 2,000 名员工，其业务运营和合作伙伴代表遍布全球。
更多详情可访问： www.HyperthermAssociates.com
Cherrist Chuah
展会期间，参观者将有机会在合作伙伴展位上全面了解海宝覆盖制造切割全流程的等离子切割解决方案产品组合，助力制造企业在不同发展阶段实现高效切割。
在 AMW 2026 上，海宝将展示多种等离子切割技术解决方案，涵盖手持式等离子切割与清根系统，以及先进的 CNC 等离子坡口切割应用。本届展会还将迎来海宝首次在澳大利亚制造周同时展示基于 Powermax® SYNC™ 等离子系统的协作机器人（Cobot）等离子切割与工业机器人等离子切割解决方案。
此次协作机器人和机器人等离子切割解决方案的首次亮相，将展示 Powermax SYNC™ 如何无缝集成至自动化切割环境，帮助制造商实现更高的灵活性、更直观的操作体验，以及稳定一致的切割质量。
海宝澳大利亚本地团队将在为期三天的展会期间全程驻场，与现场观众进行深入交流，并就当前切割应用中的挑战与发展机遇提供专业咨询。参会者可与海宝本地专家面对面交流，了解海宝等离子切割解决方案如何集成至现有生产系统，或随着业务发展进行灵活扩展，以满足未来制造需求。
海宝澳大利亚及新西兰销售总监 Damian Cann 表示：
“澳大利亚制造业正不断向自动化、灵活性和高效率方向发展。在 2026 年澳大利亚制造周上，我们非常期待展示海宝的等离子切割与清根解决方案——从手持式系统，到 CNC、协作机器人以及机器人等自动化应用，帮助制造商在应对不断变化的生产需求的同时提升整体加工性能。我们的本地团队也期待与澳大利亚客户直接交流，分享最新的等离子切割与清根技术创新。”
海宝诚邀参展观众前往其授权合作伙伴与系统集成商展位，深入了解海宝的先进等离子切割解决方案。
海宝等离子解决方案展示位置：
• Global Welding Supplies : 2–4 号展厅，展位 2700 - 焊接与气体解决方案专区
• Hare & Forbes: 2–4 号展厅，展位 1500 - 机床及辅助设备专区
• Freelance Robotics: 2–4 号展厅，展位 2132 - 制造解决方案专区
• Infinite Robotics: 2–4 号展厅，展位 2720 - 焊接与气体解决方案专区
• Smenco: 2–4 号展厅，展位 2500 - 焊接与气体解决方案专区
• Kraftech: 2–4 号展厅，展位 1120 - 机床及辅助设备专区
• Protube Engineering: 2–4 号展厅，展位 1105 - 机床及辅助设备专区
• Elite Oceania: 2–4 号展厅，展位 2450 - 机器人与自动化专区
关于 Hypertherm Associates 海宝
Hypertherm Associates 海宝是一家总部位于美国的工业切割产品和软件制造商。其产品包括海宝等离子系统和 OMAX 水刀系统，被世界各地的公司用于建造船舶、飞机和轨道车；建造钢结构建筑、制造重型设备、安装风力涡轮机等等。除了切割系统，该公司还创建了性能和可靠性值得信赖的 CNC 和软件，从而提高了成千上万家企业的生产率和盈利能力。Hypertherm Associates 海宝始创于 1968 年，是一家 100% Associate 持股的公司，约有 2,000 名员工，其业务运营和合作伙伴代表遍布全球。
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