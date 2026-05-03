하이퍼썸, 2026 호주 제조 주간에서 첨단 플라즈마 절단 솔루션 선보여
EINPresswire.com/ -- 미국 기반의 산업용 절단 시스템 및 소프트웨어 제조업체 하이퍼썸 어소시에이츠(Hypertherm Associates) 는 2026 호주 제조 주간(Australian Manufacturing Week, AMW) 에 참가한다고 발표했다. 이번 전시회는 2026년 5월 12일부터 14일까지 호주 브리즈번 컨벤션 및 전시 센터에서 개최된다.
전시 기간 동안 참관객은 제조업체의 모든 절단 공정 단계를 지원하도록 설계된 하이퍼썸의 폭넓은 플라즈마 절단 솔루션 포트폴리오를 직접 경험할 수 있다.
AMW 2026에서 하이퍼썸은 수동 플라즈마 절단 및 가우징 시스템부터 첨단 CNC 플라즈마 베벨 절단 솔루션에 이르기까지 다양한 플라즈마 절단 기술을 선보일 예정이다. 아울러 이번 전시회는 Powermax® SYNC™ 플라즈마 시스템과 통합된 협동 로봇(Cobot) 플라즈마 절단 솔루션과 산업용 로봇 플라즈마 절단 솔루션을 호주 제조 주간에서 처음으로 동시에 공개하는 자리이기도 하다.
이번에 처음 선보이는 협동 로봇 및 로봇 플라즈마 절단 솔루션은 Powermax SYNC™가 자동화된 절단 환경에 어떻게 원활하게 통합될 수 있는지를 보여주며, 제조업체에 더 높은 유연성, 향상된 사용 편의성, 그리고 일관된 절단 품질을 제공한다.
하이퍼썸 호주 현지 팀은 전시회가 열리는 3일 동안 현장에 상주하며 참관객과 직접 소통하고, 최신 절단 애플리케이션에서 직면하는 과제와 기회에 대해 전문적인 조언을 제공할 예정이다. 참관객은 하이퍼썸의 현지 전문가들과 직접 상담을 통해 하이퍼썸 플라즈마 절단 솔루션이 기존 생산 공정에 어떻게 통합될 수 있는지, 또는 향후 제조 요구 사항에 맞춰 어떻게 확장할 수 있는지에 대해 확인할 수 있다.
하이퍼썸 호주 및 뉴질랜드 지역 영업 이사 대미안 캔(Damian Cann) 은 다음과 같이 말했다.
“호주 제조업은 자동화, 유연성, 효율성에 대한 요구가 점점 더 커지며 지속적으로 진화하고 있습니다. 2026 호주 제조 주간에서 하이퍼썸은 수동 시스템부터 CNC, 협동 로봇 및 산업용 로봇 애플리케이션에 이르기까지 다양한 플라즈마 절단 및 가우징 솔루션이 제조업체의 생산 성능 향상과 변화하는 생산 환경에 대한 대응을 어떻게 지원할 수 있는지를 선보일 예정입니다. 하이퍼썸의 현지 팀은 호주 전역의 고객들과 직접 만나, 최신 플라즈마 절단 및 가우징 기술 혁신에 대한 질문에 답할 수 있기를 기대하고 있습니다.”
하이퍼썸은 참관객들에게 전시장 곳곳에 위치한 신뢰받는 파트너사 및 시스템 통합업체의 부스를 방문하여 하이퍼썸의 첨단 플라즈마 절단 솔루션을 직접 확인하도록 초대한다.
하이퍼썸 솔루션 전시 위치
• Global Welding Supplies: 홀 2–4, 부스 2700 - 용접 및 가스 솔루션 존
• Hare & Forbes: 홀 2–4, 부스 1500 - 공작기계 및 주변 장비 존
• Freelance Robotics: 홀 2–4, 부스 2132 - 제조 솔루션 존
• Infinite Robotics: 홀 2–4, 부스 2720 - 용접 및 가스 솔루션 존
• Smenco: 홀 2–4, 부스 2500 - 용접 및 가스 솔루션 존
• Kraftech: 홀 2–4, 부스 1120 - 공작기계 및 주변 장비 존
• Protube Engineering: 홀 2–4, 부스 1105 - 공작기계 및 주변 장비 존
• Elite Oceania: 홀 2–4, 부스 2450 - 로봇 및 자동화 존
Hypertherm Associates 소개:
Hypertherm Associates는 미국에 기반을 둔 산업용 절단 제품 및 소프트웨어 제조업체입니다. Hypertherm 플라즈마 및 OMAX 워터젯 시스템을 포함한 제품들은 전 세계 기업에서 선박, 비행기 및 철도 차량을 제작하고, 강철 건물을 짓고, 중장비를 만들고, 풍력 터빈을 세우는 등에 이용되고 있습니다. 절단 시스템 외에도 Hypertherm Associates는 성능과 신뢰성에서 인정을 받고 있는 CNC와 소프트웨어를 제작하여 수십만 업체에 생산성과 수익성을 높이는 도움을 주고 있습니다. 1968년에 설립된 Hypertherm Associates는 100% 직원 소유의 기업으로, 2,000명 이상이 근무하고 있고 전 세계에 사업장과 파트너사를 보유하고 있습니다. 자세한 내용은www.HyperthermAssociates.com을 참조하세요.
Cherrist Chuah
전시 기간 동안 참관객은 제조업체의 모든 절단 공정 단계를 지원하도록 설계된 하이퍼썸의 폭넓은 플라즈마 절단 솔루션 포트폴리오를 직접 경험할 수 있다.
AMW 2026에서 하이퍼썸은 수동 플라즈마 절단 및 가우징 시스템부터 첨단 CNC 플라즈마 베벨 절단 솔루션에 이르기까지 다양한 플라즈마 절단 기술을 선보일 예정이다. 아울러 이번 전시회는 Powermax® SYNC™ 플라즈마 시스템과 통합된 협동 로봇(Cobot) 플라즈마 절단 솔루션과 산업용 로봇 플라즈마 절단 솔루션을 호주 제조 주간에서 처음으로 동시에 공개하는 자리이기도 하다.
이번에 처음 선보이는 협동 로봇 및 로봇 플라즈마 절단 솔루션은 Powermax SYNC™가 자동화된 절단 환경에 어떻게 원활하게 통합될 수 있는지를 보여주며, 제조업체에 더 높은 유연성, 향상된 사용 편의성, 그리고 일관된 절단 품질을 제공한다.
하이퍼썸 호주 현지 팀은 전시회가 열리는 3일 동안 현장에 상주하며 참관객과 직접 소통하고, 최신 절단 애플리케이션에서 직면하는 과제와 기회에 대해 전문적인 조언을 제공할 예정이다. 참관객은 하이퍼썸의 현지 전문가들과 직접 상담을 통해 하이퍼썸 플라즈마 절단 솔루션이 기존 생산 공정에 어떻게 통합될 수 있는지, 또는 향후 제조 요구 사항에 맞춰 어떻게 확장할 수 있는지에 대해 확인할 수 있다.
하이퍼썸 호주 및 뉴질랜드 지역 영업 이사 대미안 캔(Damian Cann) 은 다음과 같이 말했다.
“호주 제조업은 자동화, 유연성, 효율성에 대한 요구가 점점 더 커지며 지속적으로 진화하고 있습니다. 2026 호주 제조 주간에서 하이퍼썸은 수동 시스템부터 CNC, 협동 로봇 및 산업용 로봇 애플리케이션에 이르기까지 다양한 플라즈마 절단 및 가우징 솔루션이 제조업체의 생산 성능 향상과 변화하는 생산 환경에 대한 대응을 어떻게 지원할 수 있는지를 선보일 예정입니다. 하이퍼썸의 현지 팀은 호주 전역의 고객들과 직접 만나, 최신 플라즈마 절단 및 가우징 기술 혁신에 대한 질문에 답할 수 있기를 기대하고 있습니다.”
하이퍼썸은 참관객들에게 전시장 곳곳에 위치한 신뢰받는 파트너사 및 시스템 통합업체의 부스를 방문하여 하이퍼썸의 첨단 플라즈마 절단 솔루션을 직접 확인하도록 초대한다.
하이퍼썸 솔루션 전시 위치
• Global Welding Supplies: 홀 2–4, 부스 2700 - 용접 및 가스 솔루션 존
• Hare & Forbes: 홀 2–4, 부스 1500 - 공작기계 및 주변 장비 존
• Freelance Robotics: 홀 2–4, 부스 2132 - 제조 솔루션 존
• Infinite Robotics: 홀 2–4, 부스 2720 - 용접 및 가스 솔루션 존
• Smenco: 홀 2–4, 부스 2500 - 용접 및 가스 솔루션 존
• Kraftech: 홀 2–4, 부스 1120 - 공작기계 및 주변 장비 존
• Protube Engineering: 홀 2–4, 부스 1105 - 공작기계 및 주변 장비 존
• Elite Oceania: 홀 2–4, 부스 2450 - 로봇 및 자동화 존
Hypertherm Associates 소개:
Hypertherm Associates는 미국에 기반을 둔 산업용 절단 제품 및 소프트웨어 제조업체입니다. Hypertherm 플라즈마 및 OMAX 워터젯 시스템을 포함한 제품들은 전 세계 기업에서 선박, 비행기 및 철도 차량을 제작하고, 강철 건물을 짓고, 중장비를 만들고, 풍력 터빈을 세우는 등에 이용되고 있습니다. 절단 시스템 외에도 Hypertherm Associates는 성능과 신뢰성에서 인정을 받고 있는 CNC와 소프트웨어를 제작하여 수십만 업체에 생산성과 수익성을 높이는 도움을 주고 있습니다. 1968년에 설립된 Hypertherm Associates는 100% 직원 소유의 기업으로, 2,000명 이상이 근무하고 있고 전 세계에 사업장과 파트너사를 보유하고 있습니다. 자세한 내용은www.HyperthermAssociates.com을 참조하세요.
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