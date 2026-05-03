ハイパーサーム、2026年オーストラリア製造週間で先進的なプラズマ切断ソリューションを披露
EINPresswire.com/ -- 米国に本社を置く産業用切断システムおよびソフトウェアメーカー ハイパーサーム・アソシエイツ（Hypertherm Associates） は、2026年オーストラリア製造週間（Australian Manufacturing Week、AMW） への出展を発表しました。本展示会は 2026年5月12日から14日まで、ブリスベン・コンベンション＆エキシビション・センターにて開催されます。
展示会期間中、来場者は製造工程のあらゆる段階を支援するよう設計された ハイパーサームの包括的なプラズマ切断ソリューション・ポートフォリオ を、パートナー各社のブースで体験することができます。
AMW 2026 においてハイパーサームは、手持ち式プラズマ切断およびガウジングシステムから、高度な CNC プラズマ開先切断ソリューションまで、幅広いプラズマ切断技術を展示します。また今回の展示会は、Powermax® SYNC™ プラズマシステムと統合された 協働ロボット（Cobot）プラズマ切断ソリューションおよび 産業用ロボットプラズマ切断ソリューションを、オーストラリア製造週間で初めて同時に公開する記念すべき機会となります。
これら初披露となる協働ロボットおよびロボット向けプラズマ切断ソリューションは、Powermax SYNC™ が自動化切断環境へシームレスに統合される様子を実演し、製造業者に 高い柔軟性、直感的な操作性、そして 一貫した切断品質を提供することを示します。
ハイパーサームのオーストラリア現地チームは、会期3日間を通して会場に常駐し、来場者との交流を行うほか、最新の切断アプリケーションにおける課題や機会について専門的なアドバイスを提供します。来場者は現地のハイパーサーム専門スタッフと直接対話し、ハイパーサームのプラズマ切断ソリューションを既存の生産工程へどのように導入できるか、また将来の製造ニーズに向けてどのように拡張できるかを相談することが可能です。
ハイパーサーム オーストラリアおよびニュージーランド地域 営業ディレクターの ダミアン・キャン（Damian Cann） は次のように述べています。
「オーストラリアの製造業は、自動化、柔軟性、効率性への需要が高まる中で進化を続けています。2026年オーストラリア製造週間では、手持ち式システムから CNC、協働ロボット、産業用ロボットアプリケーションまで、ハイパーサームのプラズマ切断およびガウジングソリューションが、変化する生産要求に対応しながら製造パフォーマンスの向上をどのように支援できるかをご紹介します。私たちの現地チームは、オーストラリアのお客様と直接お会いし、最新のプラズマ切断およびガウジング技術革新についてご質問にお答えできることを楽しみにしています。」
ハイパーサームは、来場者に対し、会場内に出展する 信頼あるパートナーおよびシステムインテグレーター のブースを訪れ、ハイパーサームの先進的なプラズマ切断ソリューションを体験するよう呼びかけています。
ハイパーサーム ソリューション展示場所
• Global Welding Supplies: ホール 2～4、ブース 2700 - 溶接・ガス ソリューションゾーン
• Hare & Forbes: ホール 2～4、ブース 1500 - 工作機械・周辺機器ゾーン
• Freelance Robotics: ホール 2～4、ブース 2132 - 製造ソリューションゾーン
• Infinite Robotics: ホール 2～4、ブース 2720 - 溶接・ガス ソリューションゾーン
• Smenco: ホール 2～4、ブース 2500 - 溶接・ガス ソリューションゾーン
• Kraftech: ホール 2～4、ブース 1120 - 工作機械・周辺機器ゾーン
• Protube Engineering: ホール 2～4、ブース 1105 - 工作機械・周辺機器ゾーン
• Elite Oceania: ホール 2～4、ブース 2450 - ロボティクス・オートメーションゾーン
Hypertherm Associates について:
Hypertherm Associates は、米国に本社を置く、工業用切断製品とソフトウェアの製造メーカーです。Hypertherm のプラズマと OMAX のウォータージェットシステムを含むその製品は、船舶、航空機、鉄道車両の製造、鉄骨建造物の建設、重機の組み立て、風力タービンの建築などを行う世界中の企業により使用されています。切断システムに加え、同社の作成する CNC とソフトウェアはお客様から高い信頼をお寄せいただいており、何十万ものビジネスの生産性と収益性の向上に貢献してきました。1968 年に設立された Hypertherm Associates は、100％ 社員持ち株制度で、世界各国の操業拠点や提携業務を含めておよそ 2,000 人の社員が働いています。詳細は www.HyperthermAssociates.com をご覧ください。
Cherrist Chuah
展示会期間中、来場者は製造工程のあらゆる段階を支援するよう設計された ハイパーサームの包括的なプラズマ切断ソリューション・ポートフォリオ を、パートナー各社のブースで体験することができます。
AMW 2026 においてハイパーサームは、手持ち式プラズマ切断およびガウジングシステムから、高度な CNC プラズマ開先切断ソリューションまで、幅広いプラズマ切断技術を展示します。また今回の展示会は、Powermax® SYNC™ プラズマシステムと統合された 協働ロボット（Cobot）プラズマ切断ソリューションおよび 産業用ロボットプラズマ切断ソリューションを、オーストラリア製造週間で初めて同時に公開する記念すべき機会となります。
これら初披露となる協働ロボットおよびロボット向けプラズマ切断ソリューションは、Powermax SYNC™ が自動化切断環境へシームレスに統合される様子を実演し、製造業者に 高い柔軟性、直感的な操作性、そして 一貫した切断品質を提供することを示します。
ハイパーサームのオーストラリア現地チームは、会期3日間を通して会場に常駐し、来場者との交流を行うほか、最新の切断アプリケーションにおける課題や機会について専門的なアドバイスを提供します。来場者は現地のハイパーサーム専門スタッフと直接対話し、ハイパーサームのプラズマ切断ソリューションを既存の生産工程へどのように導入できるか、また将来の製造ニーズに向けてどのように拡張できるかを相談することが可能です。
ハイパーサーム オーストラリアおよびニュージーランド地域 営業ディレクターの ダミアン・キャン（Damian Cann） は次のように述べています。
「オーストラリアの製造業は、自動化、柔軟性、効率性への需要が高まる中で進化を続けています。2026年オーストラリア製造週間では、手持ち式システムから CNC、協働ロボット、産業用ロボットアプリケーションまで、ハイパーサームのプラズマ切断およびガウジングソリューションが、変化する生産要求に対応しながら製造パフォーマンスの向上をどのように支援できるかをご紹介します。私たちの現地チームは、オーストラリアのお客様と直接お会いし、最新のプラズマ切断およびガウジング技術革新についてご質問にお答えできることを楽しみにしています。」
ハイパーサームは、来場者に対し、会場内に出展する 信頼あるパートナーおよびシステムインテグレーター のブースを訪れ、ハイパーサームの先進的なプラズマ切断ソリューションを体験するよう呼びかけています。
ハイパーサーム ソリューション展示場所
• Global Welding Supplies: ホール 2～4、ブース 2700 - 溶接・ガス ソリューションゾーン
• Hare & Forbes: ホール 2～4、ブース 1500 - 工作機械・周辺機器ゾーン
• Freelance Robotics: ホール 2～4、ブース 2132 - 製造ソリューションゾーン
• Infinite Robotics: ホール 2～4、ブース 2720 - 溶接・ガス ソリューションゾーン
• Smenco: ホール 2～4、ブース 2500 - 溶接・ガス ソリューションゾーン
• Kraftech: ホール 2～4、ブース 1120 - 工作機械・周辺機器ゾーン
• Protube Engineering: ホール 2～4、ブース 1105 - 工作機械・周辺機器ゾーン
• Elite Oceania: ホール 2～4、ブース 2450 - ロボティクス・オートメーションゾーン
Hypertherm Associates について:
Hypertherm Associates は、米国に本社を置く、工業用切断製品とソフトウェアの製造メーカーです。Hypertherm のプラズマと OMAX のウォータージェットシステムを含むその製品は、船舶、航空機、鉄道車両の製造、鉄骨建造物の建設、重機の組み立て、風力タービンの建築などを行う世界中の企業により使用されています。切断システムに加え、同社の作成する CNC とソフトウェアはお客様から高い信頼をお寄せいただいており、何十万ものビジネスの生産性と収益性の向上に貢献してきました。1968 年に設立された Hypertherm Associates は、100％ 社員持ち株制度で、世界各国の操業拠点や提携業務を含めておよそ 2,000 人の社員が働いています。詳細は www.HyperthermAssociates.com をご覧ください。
Cherrist Chuah
Hypertherm Associates
+65 6841 2489
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Facebook
YouTube
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.