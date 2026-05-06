海宝（Hypertherm）推出面向重工业应用的全新平切（FlushCut™）切割系统
附件去除速度最高提升 90%HANOVER, NH, UNITED STATES, May 6, 2026 /EINPresswire.com/ -- 美国工业切割系统与软件制造商 Hypertherm Associates（海宝） 宣布推出其获得专利的 MAXPRO200® FlushCut™ 平切易损件。该技术专为船舶制造、采矿、结构钢及重型设备制造等行业中的严苛厚板金属去除应用而设计。
MAXPRO200 FlushCut 平切可使操作人员高效去除吊耳板、D 形环、起重吊耳、对齐夹具等临时附件，与传统火焰切割相比，作业速度最高可提升 90%，同时在不损伤母材的情况下，将后续打磨工作量最多减少 40%。液冷式易损件支持对厚度高达 64 毫米（2.5 英寸） 的低碳钢进行高能力切割，并提供更长的易损件使用寿命。
海宝公司产品经理 Andrew Mumford 表示：
“MAXPRO200 FlushCut 平切易损件在早期现场试验中获得了非常积极的反馈。客户向我们展示了大量真实应用案例，证明该技术能够提升作业安全性并显著缩短施工时间——许多过去需要数小时完成的工作，现在只需几分钟即可完成。”
海宝的MAXPRO200 等离子切割系统支持手持式割炬、轨道式小车、X Y 数控切割台以及机器人切割系统，为多种应用场景提供出色的灵活性。直观的 FlushCut 平切拖拽切割功能可简化操作培训，帮助应对熟练劳动力短缺问题，同时保持稳定一致的高质量切割效果。与传统的火焰切割和碳弧气刨相比，该设计还能提升操作舒适性、降低噪音，并减少烟尘暴露。
通过 MAXPRO200 FlushCut 平切易损件，海宝公司进一步将其行业领先的 FlushCut 平切解决方案扩展至 MAXPRO200 与 Powermax® 等离子切割系统，为严苛制造环境中的操作人员提供从薄板到厚板加工所需的可靠性能与一致品质。
关于 Hypertherm Associates 海宝
Hypertherm Associates 海宝是一家总部位于美国的工业切割产品和软件制造商。其产品包括海宝等离子系统和 OMAX 水刀系统，被世界各地的公司用于建造船舶、飞机和轨道车；建造钢结构建筑、制造重型设备、安装风力涡轮机等等。除了切割系统，该公司还创建了性能和可靠性值得信赖的 CNC 和软件，从而提高了成千上万家企业的生产率和盈利能力。Hypertherm Associates 海宝始创于 1968 年，是一家 100% Associate 持股的公司，约有 2,000 名员工，其业务运营和合作伙伴代表遍布全球。
更多详情可访问： www.HyperthermAssociates.com
Cherrist Chuah
Hypertherm Associates
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