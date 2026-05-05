Hypertherm, 중공업용 신규 플러시 절단 시스템 출시
부착물 제거 속도 최대 90% 향상HANOVER, NH, UNITED STATES, May 6, 2026 /EINPresswire.com/ -- 산업용 절단 시스템 및 소프트웨어 제조업체인 미국 기반의 Hypertherm Associates는 조선, 광업, 구조용 강재, 중장비 제작 등 까다로운 두꺼운 금속 제거 작업을 위해 설계된 강력한 신기술인 특허받은 MAXPRO200® FlushCut™ 소모품의 출시를 발표했다.
MAXPRO200 FlushCut은 패드 아이, D-링, 리프팅 러그, 정렬용 지그 등 다양한 부착물을 기존 산소절단 방식 대비 최대 90% 더 빠르게 제거할 수 있으며, 모재 손상 없이 연마 작업을 최대 40%까지 줄일 수 있다. 액체 냉각 방식의 소모품은 최대 64mm(2.5인치) 두께의 연강을 고용량으로 절단할 수 있으며, 긴 소모품 수명을 제공한다.
Hypertherm Associates의 제품 매니저 Andrew Mumford는 “MAXPRO200 FlushCut 소모품의 초기 현장 테스트에서는 매우 높은 호응을 얻었다”며, “고객들은 이 기술이 안전성을 향상시키고 작업 시간을 획기적으로 단축할 수 있는 실제 적용 사례를 직접 보여주었으며, 과거에는 몇 시간이 걸리던 작업을 몇 분 만에 완료하는 경우도 많았다”고 말했다.
Hypertherm의 MAXPRO200 플라즈마 절단기는 핸드헬드 토치, 기계식 캐리지 및 트랙터, X Y 절단 테이블, 로봇 절단 시스템을 모두 지원하여 다양한 응용 분야에서 뛰어난 유연성을 제공한다. 직관적인 FlushCut 드래그 절단 기능은 교육을 간소화하고 숙련 인력 부족 문제를 완화하는 동시에, 일관되고 높은 품질의 결과를 유지할 수 있도록 돕는다. 또한 이 설계는 작업자의 편안함을 향상시키고, 소음을 줄이며, 산소절단이나 카본 아크 가우징과 같은 기존 절단 방식에 비해 흄 노출을 최소화한다.
MAXPRO200 FlushCut 소모품을 통해 Hypertherm Associates는 MAXPRO200 및 Powermax® 플라즈마 절단기 전반으로 업계를 선도하는 FlushCut 포트폴리오를 확장하여, 까다로운 제작 환경에서 박판부터 후판까지 신뢰할 수 있는 성능을 작업자에게 제공한다.
Hypertherm Associates 소개:
Hypertherm Associates는 미국에 기반을 둔 산업용 절단 제품 및 소프트웨어 제조업체입니다. Hypertherm 플라즈마 및 OMAX 워터젯 시스템을 포함한 제품들은 전 세계 기업에서 선박, 비행기 및 철도 차량을 제작하고, 강철 건물을 짓고, 중장비를 만들고, 풍력 터빈을 세우는 등에 이용되고 있습니다. 절단 시스템 외에도 Hypertherm Associates는 성능과 신뢰성에서 인정을 받고 있는 CNC와 소프트웨어를 제작하여 수십만 업체에 생산성과 수익성을 높이는 도움을 주고 있습니다. 1968년에 설립된 Hypertherm Associates는 100% 직원 소유의 기업으로, 2,000명 이상이 근무하고 있고 전 세계에 사업장과 파트너사를 보유하고 있습니다. 자세한 내용은www.HyperthermAssociates.com을 참조하세요.
Cherrist Chuah
Hypertherm Associates
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