일본이 재생가스를 수요 촉진 동력으로 자리매김하는 가운데 도쿄 정상회의는 글로벌 공급 확대·표준화·보급에 집중
Renewable Gas Markets Asia 2026(ReNewGasAsia)는 Centre for Management Technology(CMT)가 주최하며, 도쿄에서 정책 입안자, 유틸리티 기업, 투자자, 인프라 분야 리더들을 한자리에 모은다. 이 행사는 일본 및 아시아 태평양 전반에서 재생가스 보급을 지원하기 위해 수요, 공급, 시장 프레임워크가 어떻게 조율되고 있는지를 살펴볼 예정이다.
산업계의 참여는 일본의 가스 수요자들과 글로벌 재생가스 공급업체 간의 협력이 점점 강화되고 있음을 보여준다. 이번 행사는 Tokyo Gas Co Ltd가 호스트 스폰서로, Anew Climate LLC가 골드 스폰서로 참여하며, Blunomy, Vanguard Renewables, Arthur D. Little가 함께한다. 또한 Mobius Renewables, HySights, KindlePoint Partners도 추가로 참여하고 있다.
이는 일본 및 아시아 지역으로의 재생 메탄 공급 확대에 대한 상업적 관심이 점점 커지고 있음을 보여준다. 혼합 확대 목표와 탈탄소화 의무를 포함한 일본의 정책 방향은 저탄소 가스 연료에 대한 구조화된 수요로 이어지고 있다. 현재 핵심 과제는 기존 LNG 인프라에 통합될 수 있는 신뢰성 있고 인증된 동시에 비용 경쟁력을 갖춘 공급을 확보하는 데 있다. 이같은 흐름은 일본을 새로운 수요 중심지로 부상시키고 있으며, 글로벌 재생가스 공급 개발과 교역 흐름에 대한 영향력도 점차 커지고 있다.
ReNewGasAsia 2026은 일본의 수요 전망과 지역 시장 발전에 초점을 맞추며 시작되고, 재생가스가 가스망, LNG 시장, 산업 공정 및 저탄소 연료 적용 분야 전반에서 어떻게 활용될 것으로 예상되는지를 살펴본다.
아시아태평양 지역의 다양한 관점에서, 싱가포르의 바이오메탄 샌드박스와 같은 초기 단계 시장이 가격 신호, 정책 체계 및 시범 사업 전개 측면에서 어떻게 진화하고 있는지도 함께 분석한다.
글로벌 공급과 시장 구조화는 논의의 핵심을 이루며, 생산업체, 프로젝트 개발자 및 시장 중개자들이 한자리에 모여 원료 확보 가능성, 생산 확장성 및 수출 잠재력을 평가한다. 세션에서는 북미, 유럽 및 아시아에서의 공급을 집적하고 인증해 일본으로 도입하는 방안과, 국가 간 거래를 촉진하는 트레이딩 플레이어들의 역할 변화도 함께 논의한다.
시장이 발전하면서, 탄소집약도(CI), 전과정평가(LCA) 및 인증 프레임워크가 조달 결정과 가격 체계에 있어 점점 더 중요한 요소가 되고 있다. 논의에서는 상이한 방법론과 기준이 시장의 신뢰성과 비교 가능성에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 이해관계자들이 환경적 정합성과 현실적인 실행 사이에서 어떻게 균형을 맞추고 있는지도 함께 살펴본다.
의제의 핵심 축 중 하나는 응용과 상업적 도입으로, 재생가스가 LNG 인프라, 해운 연료, 중장거리 운송 및 산업 운영에 어떻게 통합될 수 있는지를 다룬다. 이 세션들은 비용 프리미엄의 현실, 인프라 호환성 문제, 그리고 다양한 최종 사용 부문 전반에서 탈탄소화를 지원하는 재생가스의 역할을 강조한다.
컨퍼런스에서는 메탄화, 바이오매스 기반 경로 및 합성 메탄 개발을 포함한 기술 경로와 생산 확장성도 함께 살펴본다. 업계 참가자들은 비용 절감, 시스템 통합, 그리고 탈탄소화가 어려운 산업의 탈탄소화를 지원하는 재생가스의 역할에 대한 인사이트를 공유할 예정이다.
인프라와 물류는 여전히 핵심적인 기반 요소이며, BioLNG 및 재생가스 거래를 지원하기 위한 LNG 터미널, 해상 운송 및 저장 설비의 활용 방안과 더불어, 서로 다른 시장에서 확장성을 제약하는 현실질적 제약 요인도 다룬다.
투자 관점에서 재생가스는 아시아의 보다 광범위한 에너지 안보 및 다변화 전략의 일부로 점점 더 인식되고 있으며, 개발 단계 시장 환경에서 프로젝트의 금융 조달 가능성, 오프테이크 구조 및 자본 투입 방식에 초점이 맞춰지고 있다.
Renewable Gas Markets Asia 2026은 2026년 5월 19~20일 도쿄에서 개최된다. 자세한 내용은 https://cmtevents.com/main.aspx?ev=260514&pu=311822 에서 확인할 수 있다.
미디어 문의:
일본 내 문의: Email: conferences@cmtsp.com.sg / Tel: +81 80 8082 1078 (Asami Shimada)
일본 외 문의: Email: huiyan@cmtsp.com.sg / Tel: +65 6346 9113
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