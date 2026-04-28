東京サミットが世界の供給拡大、基準整備、導入に焦点を当てる中、日本は再生可能ガスを需要拡大の牽引役として位置付け
日本のガス購入者と世界の再生可能ガス供給者との連携が深まっていることを受け、産業界が参加しています。本イベントは、東京ガス株式会社がホストスポンサー、Anew Climate LLCがゴールドスポンサーとして、また、Blunomy、Vanguard Renewables、Arthur D. Little、Mobius Renewables、HySights、KindlePoint Partnersが参画し、日本、周辺地域への再生可能メタン供給拡大への商業的関心の高まりを表しています。
混合目標、脱炭素化義務などの日本の政策方針は、低炭素ガス燃料の需要へと結びつきつつあります。現在の最大の課題は、信頼性が高く、認証済み、コスト競争力があり、既存のLNGインフラに統合可能な供給を確保することです。こうした動きにより、日本は新たな需要拠点として位置付けられ、世界の再生可能ガス供給開発の拡大や貿易の流れに対して、影響力を強めています。
「ReNewGasAsia 2026」は、日本の需要見通しと地域市場の発展に焦点を当て、ガス供給網、LNG市場、産業プロセス、低炭素燃料用途において、再生可能ガスがどのように活用されるかを検証します。また、アジア太平洋地域全体の視点から、シンガポールのバイオメタン・サンドボックスのような初期段階の市場が、価格シグナル、政策枠組み、パイロット事業において、どのように進化しているかを検証します。
世界供給および市場構造を議論の中心テーマとし、生産者、プロジェクト開発者、市場仲介者が集まり、原料の確保、生産拡張性および輸出可能性を評価します。各セッションでは、北米、欧州、アジアからの供給をいかに集約、認証、日本へ供給するかを検討し、越境取引を促進するトレーディング企業の役割の変化についても取り上げます。
市場の発展に伴い、炭素強度（カーボンインテンシティ（CI））、ライフサイクルアセスメント（LCA）、認証枠組みは、調達決定および価格設定において重要となりつつあります。議論では、異なる手法や基準が市場の信頼性と比較可能性にどのような影響を与えるか、また関係者が環境保全と実用化とのバランスをどのように取るかを検討します。
アジェンダの重要な柱の一つは実用化と商業展開であり、再生可能ガスがLNGインフラ、船舶用燃料、大型輸送、産業用途にどのように統合されるかを考えます。セッションでは、追加コストの実態、インフラ適合性、およびエンドユーザーにおいて脱炭素化を支える再生可能ガスの役割に焦点を当てています。
また、メタネーション、バイオマス由来の経路、合成メタン開発など、技術的な経路および生産の拡張性についても検討します。コスト削減、システム統合、そして、排出削減が困難な産業における再生可能ガスの役割について、業界関係者が知見を共有します。
インフラと物流は、引き続き重要な推進要素であり、BioLNGと再生可能ガス取引を支えるためのLNGターミナル、輸送、貯蔵の活用に加え、さまざまな市場で事業拡大に影響を及ぼす制約についても議論します。
投資の観点からは、再生可能ガスはアジアのエネルギー安全保障および多様化戦略の中でますます重要視されており、発展途上の市場環境において、資金調達可能性、オフテイク契約の仕組み、資本配分に焦点が当てられています。
「再生可能ガス市場アジア 2026」は2026年5月19日～20日に東京で開催。詳細はこちらをご覧下さい。
https://cmtevents.com/main.aspx?ev=260514&pu=311822
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