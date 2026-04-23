MachiningCloudとジーベックテクノロジーが戦略的パートナーシップを締結、バリ取り・表面仕上げのデジタル化を推進

MachiningCloudとジーベックテクノロジーが提携し、バリ取り・表面仕上げ工具のデジタルカタログを公開。メーカー検証済みの3Dモデルや技術データを直接CAMシステム等へ提供することで、プログラミングから仕上げ工程までのデジタルツイン活用と自動化を促進し、製造現場の生産性向上を支援します

CAMARILLO, CA, UNITED STATES, April 23, 2026 / EINPresswire.com / -- 米国カリフォルニア州カマリロ — デジタル・ツーリング・データの主要プラットフォームであるMachiningCloudは、バリ取りおよび表面仕上げソリューションの世界的リーダー、株式会社ジーベックテクノロジーとの戦略的パートナーシップを発表しました。この提携により、ジーベック独自のセラミックファイバーブラシおよび仕上げ工具データがMachiningCloudへ統合され、初期プログラミングから最終加工までの高度な管理が可能になります。高精度なCNC加工において、仕上げ工程の「デジタルツイン」は不可欠です。本カタログの公開により、ユーザーはメーカー検証済みの3Dモデルや技術仕様に即座にアクセスし、あらゆる産業システムへ直接エクスポートできます。MachiningCloudの社長ポール・リカード氏は、「ジーベック社との提携により、現場のツールを完璧に再現したデジタルレプリカを提供し、ユーザーが精密な仕上げシミュレーションを確信を持って行えるよう支援します」と述べています。ジーベックの製品カタログは本日より公開され、エコシステムをさらに拡大します。ジーベックテクノロジーについて 独自のセラミックファイバー技術を活用した「XEBECブラシ™」などの高性能ツールを提供。手作業によるバリ取りをCNCソリューションへ置き換え、航空宇宙から自動車産業まで、品質向上と労務コスト削減を支援するグローバルリーダーです。MachiningCloudについて 断片化されたツール情報を集約し、加工現場のDXを加速させるプラットフォームです。最適なツール選定、複雑なアセンブリ構築、3Dモデルや切削条件の提供を通じて、CAMやシミュレーションソフトへのデータ統合を支える「真実のソース」として機能します。

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